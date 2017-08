Rosiile l-au scăpat de grijile cu pensia

• Petrică Trifan merge pe al 20-lea an în care cultivă rosii în grădina din Dragomiresti si îsi vinde recolta la Piatra Neamt • omul si-a depus dosarul de pensionare, dar nu îsi pune prea multă bază în banii de la stat • „Pensia poate să vină si de sărbători, rosiile îmi aduc mie salariul“, spune mos Petrică • De ani buni, Petrică Trifan este figura cea mai cunoscută în hala Pietei Dărmănesti în zilele în care umple taraba cu pretiosul soi de rosii „inimă de bou“. Cultivatorul îsi etalează cu mîndrie produsele la care a muncit din greu împreună cu sotia în grădina situată în satul Unghi, comuna Dragomiresti. „Gunoi, apă, sapă. Cu asta le cresc, cu asta se fac asa de mari“, spune mos Petrică tuturor celor care-l întreabă de ce îsi prezintă rosiile ca produse bio. Anul acesta, săteanul a împlinit 65 de ani si tocmai si-a depus dosarul de pensionare. La vîrsta la care multi români asteaptă recompensa unei vieti de muncă, săteanul din Dragomiresti nu-si face iluzii pentru banii adusi de postas. „Am lucrat 28 de ani, 6 luni si 13 zile ca tractorist, la SMA Stefan cel Mare si de 19 ani am grijă de grădina de rosii. Se fac 40 de zile de cînd am depus dosarul de pensionare si astept să primesc decizia, dar banii pot să vină de sărbători, la iarnă. Cînd vor veni, or să vină grămadă. Chiar dacă am înaintat în vîrstă, eu nu mă las de rosii pentru că într-un an scoatem din recoltă cam cît cîstigă lunar un salariat. Să facă fiecare un sfert din cît fac eu cu nevasta acasă“, spune Petrică Trifan în timp ce îsi serveste clientii la tarabă. Prima productie din acest an a scos-o pe piată în urmă cu două săptămîni, si de atunci vine constant la oras, cam la două-trei zile, cu cîte 100-200 de kilograme de rosii, pe măsură ce tomatele se coc. „Nu pot să aduc mai mult pentru că nu vreau să rămîn cu ele de pe o zi pe alta. Vînd doar marfă proaspătă. Am clientii mei fideli, dar si multi care cumpără pentru prima dată si nu am avut reclamatii. Mă ajută ginerele la transport cu o Dacia 1301, avem cu ce ne tîrîi necazurile“, mai spune săteanul. Marele lui noroc, după cum o recunoaste, tine de conditiile în care îsi dezvoltă cultura de rosii pe cei 1000 de metri patrati si celelalte legume (cartofi, ardei): apă are din belsug, din fîntîna de lîngă grădină, iar curentii de aer din zonă îl feresc de surprizele neplăcute ale naturii. „Anul trecut vremea a fost foarte bună, dar anul ăsta parcă-i mai bună. Grindina a lovit satul vecin, la Războieni, dar la noi a ajuns numai vîntul, coada furtunii. Am mai adîncit si fîntîna în primăvară si am udat în fiecare zi de au ajuns rosiile asa de mari. Nu faci agricultură prin telefon sau cu «SRL»-uri, adică doar sîmbăta si duminica“, ne lămureste cultivatorul cum e cu agricultura performantă. Mos Petrică a pus anul acesta un pret de 6,5 lei. Scump ar spune unii, prea putin dacă se pun în calcul orele si zilele de muncă la grădină a doi oameni trecuti de vîrsta de 60 de ani sau cheltuielile de transport. „Anul trecut era 6 lei kilogramul la soiul ăsta. În Piata Mare acum se vînd si cu 7 lei, si cu 8. Cine caută calitate, nu se uită la pret“. La mos Petrică, un kilogram de rosii se poate să fie chiar... o singură rosie. Are tomate care cîntăresc si 1.380 de grame bucata si deseori pretul se ajustează în favoarea cumpărătorului. Pe lîngă „inimă de bou“ si Indiana Red, din grădina de la Unghi sînt aduse si soiurile clasice de rosii. „Am mai plantat o rosie neagră o încercăm, abia acum începe să se coacă. La soiul Indiana Red am primit din tară 5 seminte în urmă cu doi ani si s-a adaptat bine în grădina de la Unghi. Am prieteni în 21 de judete cu care fac schimb de seminte. Am trimis gratuit la toti 21 seminte din soiul «inimă de bou»“, mai precizează Petrică Trifan. Înainte să iesim din hala pietei, o saună în arsita verii, mosul ne mai dă un pont: „La soiurile astea mari de rosii trebuie apă, multă, apă….Multi mă întreaba cum de se fac asa mari, de 700-800 de grame si peste un kil: au crescut exact cum creste un copil mititel care are de toate. La mine au avut gunoi, apă si sapă. Si mai trebuie ceva: să fie mereu curătate de buruieni, adică trebuie «gîdilite» tot timpul“.

Articol afisat de 667 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)