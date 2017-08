Ziaristă de la Monitorul, jefuită în propria casă • jurnalista Flora Ordean, colaboratoare la Monitorul de Neamt si Roman, a reclamat că a fost jefuită de unul sau mai multi indivizi care i-au intrat pe geam în noaptea de 1/2 august • femeia era în încăperea în care s-a produs atacul si, s-ar părea, a avut noroc de faptul că dormea profund • a fost lăsată fără banii împrumutati cu cîteva ore înainte de la CAR • Un caz interesant pentru politisti si opinia publică însă, prin modul în care a fost reclamat, de-a dreptul traumatizant, a avut-o în prim plan pe colaboratoarea cotidianului Monitorul de Neamt si Roman, jurnalista Flora Ordean reclamînd că a fost jefuită în propria casă, în cursul noptii de marti spre miercuri, 1/2 august. Femeia a relatat că una sau mai multe persoane i-au pătruns în apartamentul din Roman escaladînd geamul de la primul etaj, cu ajutorul copertinei de la intrarea în scară. Colega noastră a povestit că norocul său a fost că dormea profund, cu televizorul deschis si, astfel, nu a sesizat că îi cotrobăie cineva prin cameră. „Incredibil dar adevărat, în plin centru al Romanului, în puterea noptii, cu tine în cameră, să-ti intre hotul în casă si să te jefuiască! Asta mi s-a întîmplat în noaptea de 1 spre 2 august. Locuiesc la etajul I în camera de deasupra casei scărilor, care are prevăzută o platformă. Hotul sau hotii - rămîne de văzut - au pătruns în casă suindu-se pe ea si escaladînd geamul întredeschis. Au înlăturat jaluzelele, au intrat în cameră, punînd piciorul pe un fotoliu si au furat tot ce se putea. Culmea culmilor, dar si marele meu noroc, dormeam si nu m-am trezit. Altfel mă puteau nenoroci. Si tot culmea este că ceilalti ai casei nu s-au trezit pentru că în camera mea functiona televizorul. Mai e curios faptul că nici cătelusa care se afla în altă cameră nu a simtit nimic si nu a lătrat“, a relatat Flora Ordean. Aceasta a mai mentionat că în ziua anterioară făcuse un împrumut de 1000 de lei la CAR pentru rezolvarea unor probleme curente si o chestiune legate de plata unui loc de veci. „N-am apucat decît să înapoiez un împrumut de 100 lei si să cheltui alti 50 lei. Restul banilor mi-au fost furati. Nu mi-au mai lăsat nici bani de pîine. Furtul s-a produs, bănuiesc, între ora 1 si pînă în ora 3 cînd m-am trezit si am descoperit camera răvăsită în totalitate. Nu mi-au furat portofelul cu totul, ci au sustras doar banii. Restul: carduri, cardul de sănătate, cartea de identitate au rămas în portofel, pe care l-au lăsat în geantă. Geanta au luat-o de pe scaun si au lăsat-o lîngă fereastra pe care au intrat si au iesit. La ora 3 am anuntat prin 112 Politia, care s-a deplasat în mai putin de zece minute“, a mai precizat jurnalista.



Anchetă în derulare



Flora Ordean a specificat că oamenii legii au luat amprente, de pe tocul geamului si de pe pervaz, de pe mobilă. „Multumesc lui Dumnezeu că nu mi-au luat o cameră de luat vederi cu care lucrez, un aparat foto si reportofonul, care erau pe birou, în fata calculatorului. Mi-au sustras în schimb telefonul mobil personal, din geantă, nu cel de serviciu. Oricum, mă consider fericită pentru că nu am fost agresată fizic, pentru că, dacă m-as fi trezit, sigur as fi fost mutilată. Au părăsit camera doar cu cele două capturi: banii de la CAR si telefonul si probabil un lăntisor de aur rupt. Au deschis toate gentile din dulapuri, în căutarea de bani sau bijuterii, au întors pe dos toate hainele. Politistii nu speră prea mult în cooperarea cu potentialii martori, din cauza faptului că fie că vecinii nu se amestecă, pentru ca la rîndul lor să nu cadă victime răzbunării, fie că la ora respectivă chiar dormeau. S-au trezit cîtiva, din blocul vecin, la vederea echipajului de politisti, veniti să cerceteze furtul. Sper în profesionalismul acestora si cred că-i vor prinde cît mai repede pe hoti, desi nu cred în recuperarea prejudiciului. Spun acest lucru dintr-o experientă anterioară, pentru că, în urmă cu 15 ani, am mai fost victima unui furt important. Si atunci, ca si acum, împrumutasem o sumă importantă de la CARP pentru a cumpăra o serie de obiecte electro-casnice. Atunci depusesem banii la bancă si-i scosesem de la bancomat. Am fost urmărită si mi s-a sustras portofelul cu totul, continînd suma împrumutată si tot salariul, plus documetele de identitate, după care am umblat mult si bine. Public acest semnal pentru a fi învătătură de minte pentru toti cei care locuiesc la etajul I si care, ca si mine pot cădea victime hotilor“, a conchis Flora Ordean. Cazul face obiectul unui dosar penal la Politia Municipiului Roman, pentru furt calificat. Un caz aproape similar s-a petrecut în aceeasi noapte de 1/2 august în comuna Săvinesti, unde un tînăr de 19 ani, din Dumbrava Rosie, a intrat peste o femeie, în casă si a tîlhărit-o. Cercetările la fata locului au stabilit că victima, în vîrstă de 47 de ani, a fost lovită de către un bărbat pe care nu îl cunostea, si care a sustras din locuintă suma de 50 de lei si 10 pachete de tigări. În urma anchetei, agresorul a fost depistat în lunca Bistritei si retinut. O parte dintre bunuri au fost recuperate de către politisti, fiind ridicate de la domiciliul tînărului, acesta fiind retinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvîrsirii infractiunii de tîlhărie calificată. Ieri, acesta urma să fie prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamt cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Articol afisat de 425 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Tudor CIOBOTARU)