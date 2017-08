Vindem tot? Da sau ba? • liberalii vor să vîndă bunuri ale urbei, PSD si ALDE, nu • dacă nimeni nu vrea să administreze Baia Comunală, obiectivul ar putea fi înstrăinat • dezbaterile publice pe astfel de subiecte lipsesc cu desăvîrsire, desi ar trebui să prezinte interes •

Sedinta de consiliu local de luni, 31 iulie, a adus în discutia alesilor pietreni un subiect extrem de interesant: cel al terenurilor si imobilelor pe care încă le mai detine municipalitatea si care ar putea fi vîndute. Doritori sînt, dovadă numeroasele proiecte de hotărîri de CL privind aprobarea unor rapoarte de evaluare, stabilirea preturilor de piată si vînzarea prin licitatie publică a unor astfel de active. Opiniile celor două tabere din consiliu diferă. Liberalii si, mai nou, cei de la PMP, ar vrea să vîndă cît mai mult si cît mai scump pentru a mai aduce un ban la un buget greu încercat de creditele antamate de fosta administratie. Ceea ce ar putea fi de înteles, mai ales în cazul unor clădiri ce sînt de fapt niste ruine. Sau ar putea deveni în viitorul apropiat. Cum ar fi unele din fostele centrale termice. Iar bani nu sînt nici pentru demolarea lor, darămite pentru întretinere sau reabilitare. Cei de la ALDE, sustinuti cel mai probabil si de social-democrati, au venit cu o altă viziune: să nu se vîndă, sau măcar să se înstrăineze doar o parte din aceste active, iar din banii obtinuti să fie reabilitate cele rămase în continuare în proprietatea administratiei. „Altfel o să vindem tot“, după cum s-a exprimat un consilier ALDE. Si are dreptatea lui. Mai ales dacă te uiti în anii din urmă cînd bunuri ale urbei au ajuns, pe bani putini, la personaje apropiate grupărilor politice. Ambele abordări au sămînta lor de adevăr si aceasta ar putea însemna că subiectul are toate calitătile pentru a fi o temă de dezbatere publică. Reală. Dar probabil imposibil de realizat în conditiile actuale. Pe motiv de interese ale unor politicieni si dezinteres al societătii civile în genere. Situatia din CL este si are mari sanse să rămînă încurcată. Fiind vorba de proiecte de patrimoniu, pentru a trece, ar fi nevoie de votul a două treimi, extrem de greu de realizat în contextul actual. Chiar dacă s-ar vota la secret, după cum a dovedit situatia de luni cu proiectul privind trecerea temporară a Pietei Centrale la Urban. Altă dovadă, un proiect de hotărîre în sensul celor mentionate, tot în sedinta de luni, a avut un deznodămînt care pentru multi ar putea să pară hilar. Liberalii au venit cu un amendament, cei de la PSD si ALDE s-au abtinut si amendamentul a picat. Apoi social-democratii au formulat amendament, cei de la PNL si PMP s-au abtinut si amendamentul a picat. La final, cînd s-a votat proiectul de hotărîre în forma initială, toată lumea s-a abtinut si lucrurile au rămas ca-n tren. Proiectul a picat si nici nu am înteles cum ar putea fi îmbunătătit prin amendamente ca să treacă. Cîndva. Asadar credem că este evident pentru oricine că avem de-a face cu un blocaj. Iar de aici pînă la suspiciunea că în spatele promovării unor vînzări de acest gen sau a blocării lor, după caz, sînt interese ale unei clientele politice nu mai e decît un pas.



Ce facem cu Baia Comunală?



Un alt subiect care va fi interesant de văzut cum va fi descîlcit de consilieri este cel legat de Baia Comunală. Vechiul administrator se pare că nu mai e pe placul nici unei formatiuni politice, sau poate chiar a avut mari carente în activitate, cert este că se organizează o licitatie. După lupte minore privind caietul de sarcini, a fost organizată o primă „strigare“. Dar nu s-a prezentat nimeni interesat. Motiv pentru care va fi organizată o a doua licitatie, iar pînă atunci contractul cu vechiul administrator a fost prelungit. Informatia sau sugestia interesantă a venit de la un liberal: dacă nu se adjudecă administrarea Băii Comunale nici la a doua licitatie, să se ia în considerare vînzarea. De văzut în ce conditii: nu doar de pret, ci si de destinatie a imobilului. Va rămîne cu aceeasi destinatie sau aceasta va putea fi schimbată? O altă temă de dezbatere în opinia noastră. Însă, din motivele enuntate anterior, probabil că acest exercitiu absolut democratic si necesar într-o societate cum e cea de azi nu va avea loc. Iar pentru acest lucru ne-am putea considera vinovati cu totii pentru că o vorbă înteleaptă spune că politicienii fac ceea ce îi lăsăm noi să facă.

Articol afisat de 326 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)