Ceva mai bine pe la afaceristi • în primul semestru au tras oblonul peste 1.000 de firme • anul trecut mai bine de 1.800 de patroni au fost în aceeasi situatie • indicatorii urmăriti sînt în scădere • doar la insolventă este o crestere, dar modică • Mediul de afaceri din judetul Neamt pare că a intrat într-o etapă ceva mai bună după ce ani la rînd s-a luptat cu criza economico-financiară. Conform datelor publicate lunar de Registrul National al Registrului Comertului, lucrurile stau ceva mai bine si majoritatea indicatorii urmăriti de oficiali sînt în scădere consistentă, ceea ce înseamnă că cei care încă mai sînt în viată au în cele din urmă ceva sanse de reusită. Dizolvările si radierile sau suspendarea de activitate a firmelor sînt acum mult reduse, dar încă există. Este totusi o singură crestere, la falimente, dar nesemnificativă comparativ cu ce s-a întîmplat pînă acum. Ca număr de proceduri deschise nu sînt foarte multe, dar, comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o crestere nesemnificativă. Datele oficiale relevă faptul că în primele sase luni, un număr de 43 de societăti comerciale din diverse domenii au intrat în procedură de insolventă, fiind sub supravegherea judecătorului sindic, în timp ce în perioada de comparatie, adică pînă la 1 iunie 2016, numai 39 de agenti economici au fost nevoiti să facă acest pas. Procentual se înregistrează o crestere de putin peste 10 procente, totusi mai mult decît în luna anterioară cînd cresterea a fost de numai 6%. Practic numai în luna mai au intrat în insolventă un număr de 7 firme nemtene. În ce priveste dizolvarea, radierea sau suspendarea de activitate, datele oficiale relevă faptul că pînă la 1 iunie 2017 au fost închise în Neamt si au dispărul din peisajul economic 1.016 de societăti din cele mai diverse domenii. În aceeasi perioadă a anului trecut trăseseră oblonul mult mai multe firme, 1.852. Defalcat, din totalul celor care s-au închis în primele cinci luni, cei mai multi, 633 de agenti economici au ales radierea voluntară, iar anul trecut au procedat la fel 1.249 de firme, rezulînd o scădere de aproape 50%. Cam la fel au stat lucrurile si la suspendările de activitate, fiind 223 de firme în primele cinci luni, fată de 306 de cereri aprobate în perioada de comparatie, înregistrîndu-se o scădere de circa 27 de procente. Suspendarea de activitate este o măsură mai blîndă ce se poate lua pentru o perioadă de cel mult trei luni, în care firma încetează activitatea, iar patronatul are răgaz să căute solutii de redresare. În cazul dizolvărilor voluntare, pînă la 1 iunie au fost 160 de cazuri, iar anul trecut au fost 297, cu o scădere consistentă de peste 46%. Au fost si temerari care s-au încumetat să pornească o afacere, iar în perioada analizată au fost înmatriculate 957 de noi firme, fată de 824 în urmă cu un an, în crestere cu vreo 16 procente. La început de iunie 2017, în judetul Neamt erau 20.759 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cei mai multi fiind persoane juridice, iar în perioada de comparatie erau 20.305, mai multi cu 2,24%.

