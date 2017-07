Ministrului i s-a pus pata pe seful DSP • Florian Bodog a propus schimbarea din functie a lui Dan Morenciu, directorul Directiei de Sănătate Publică • în aceeasi postură mai sînt sefii din alte patru judete • acestora li se reprosează că rata de vaccinare la nivel judetean este sub 50% • Medicul Dan Morenciu pare a avea zilele numărate la sefia Directiei de Sănătate Publică Neamt, institutie pe care o conduce fără întrerupere din iunie 2009. Nu este vorba despre vreo demisie surpriză, ci de o decizie a lui Florian Bodog, ministrul Sănătătii, care a propus miercuri, 26 iulie, în urma analizei privind implementarea campaniei nationale de vaccinare, schimbarea din functie a directorilor executivi si a celor care ocupă functia de directori executivi adjuncti ai Directiilor de Sănătate Publică din cinci judete: Caras Severin, Hunedoara, Neamt, Prahova si Ilfov. Dat fiind anuntul ministerului este posibil ca să-si piardă functia si medicul Daniela Florina Marcoci, director executiv adjunct sănătate publică. Decizia de schimbare a conducerilor celor cinci directiii mentionate este motivată de faptului că rata de vaccinare la nivel judetean este sub 50%, una extrem de mică. „După cum se poate constata din Raportul privind Programul National de Vaccinare, un număr de cinci directii de sănătate nu au reusit să îsi îndeplinească misiunea legală. În cazurile semnalate, rata de vaccinare la nivel judetean este sub 50%, un nivel extrem de redus comparativ cu obiectivul asumat. Prin urmare, neîndeplinirea misiunii legale privind realizarea programului national de vaccinare a pus în miscare o serie de actiuni si sanctiuni menite să îmbunătătească performanta acestor organisme locale. În acest scop, ministrul Sănătătii, domnul Florian Bodog, a propus schimbarea din functie a directorilor executivi si a celor care ocupă functia de directori executivi adjuncti sănătate publică ai directiilor de sănătate publică (...). În cazul celorlalti directori de directii de sănătate publică din tară, s-a decis transmiterea unui avertisment scris“, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătătii. În informare se mai arată că propunerea de schimbare a fost prezentată prim-ministrului Mihai Tudose, în scopul eficientizării activitătii si că directiile de sănătate reprezintă actori importanti în strategia natională de crestere a ratei de vaccinare împotriva rujeolei si a altor boli contagioase. Obiectivul asumat de România privind acoperirea vaccinală împotriva rujeolei este de 95%, un nivel care asigură protectia deplină a populatiei împotriva situatiilor de epidemie. Potrivit ministerului, vaccinarea împotriva bolilor contagioase si periculoase, ca rujeola, este o prioritate natională. Vaccinul ROR reprezintă o solutie sigură, disponibilă si eficientă pentru a proteja viata si sănătatea copiilor. Oficialii au mai arătat că, pentru a avea succes deplin, campania de imunizare trebuie să fie sprijinită de către părinti si de către toate institutiile implicate în asigurarea serviciilor de sănătate. Ministerul Sănătătii va continua campania împotriva rujeolei pînă cînd fiecare părinte va fi corect informat cu privire la necesitatea vaccinării împotriva bolilor contagioase.



Campania la Neamt



În ceea ce priveste campania de vaccinare, recent, prefectul Vasile Panaite le-a cerut tuturor primarilor din judet să găsească, acolo unde este nevoie, locuri ce pot fi desemnate ca fiind centre de imunizare (minimum două încăperi si grup sanitar cu apă curentă, frigider etc) si personal pentru deservirea acestor centre de vaccinare (medici, asistenti medicali disponibili, după caz). Pentru solutionarea cazurilor care vor fi identificate, vor fi utilizate toate resursele existente la nivel local si judetean, respectiv medici de familie, pediatri, scolari, de medicină generală, rezidenti, asistenti, moase, studenti. În primul semestru al anului au fost investigate, în Neamt, 24 de cazuri suspecte de rujeolă dintre care nouă au fost confirmate. Opt dintre situatii confirmate sînt din mediul rural. Toate cazurile au fost izolate în sectiile de boli infectioase si au fost externate vindecate. În semestrul I, în Neamt au fost catagrafiati în vederea vaccinării ROR, 16.172 copii cu vîrste între 9 luni si 9 ani. Pînă în prezent s-au administrat 5.960 doze si nu s-au înregistrat cazuri confirmate de reactii adverse post-vaccinale. Stocul în judet este de 13.094 doze din care 1.961 sînt în cabinetele medicilor de familie. De la debutul epidemiei de rujeolă, în februarie 2016, numărul total de cazuri confirmate în tară, raportate pînă la 21 iulie 2017, este de 8.246, în 41 de judete. Au fost si 32 de decese, care s-au petrecut în judetul Timis (8), Arad (6), Dolj (7), Caras Severin (3) si cîte unul în Bihor, Cluj, Călărasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si Bucuresti.

Articol afisat de 357 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)