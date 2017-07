Au contestat, au luat „teapă“ la titularizare • 35 de teze din 67 contestate au acum notele mai mici decît cele initiale • procentul celor cu drept legal de titularizare în Neamt este de 50,93%, ei avînd note mai mari de 7 •



Examenul national de titularizare din acest an a ajuns la final, fiind anuntate si rezultatele de după contestatii. Conform notelor finale, multi dintre dascălii care au contestat notele initiale nu au avut inspiratie cînd au cerut recorectarea tezelor, pentru că în cele mai multe cazuri s-au ales cu note mai mici. După titularizarea din acest an, s-au înregistrat 67 de contestatii în judetul Neamt. 66 dintre notele initiale au fost modificate, 31 prin mărire si 35 prin micsorare. În urma afisării rezultatelor finale, 67 de teze au fost notate între 1 si 4,99, ceea ce înseamnă un procent de 15,62%. Alte 143 de teze - 33,33%, au fost notate între 5 si 6,99, iar cele mai multe - 219, adică 50,93% - au note între 7 si 10. La concursul care s-a desfăsurat în două centre - Scoala Gimnazială Elena Cuza si la Scoala nr. 2, ambele din Piatra Neamt, pe data de 12 iulie, au fost evaluate 430 de lucrări scrise, una dintre ele fiind anulată. Astăzi, 26 iulie, vor avea loc sedinte publice pentru repartizarea viitorilor titulari pe posturile libere din învătămîntul nemtean. Desi anul acesta sînt si patru cadre didactice cu notă maximă la titularizare - Nicolae Căpraru, din Piatra Soimului (care a sustinut proba scrisă la educatie fizică si sport), Marius-Constantin Ciocan, din Roman (religie ortodoxă), Ioan Irinel Cozma, din Piatra Neamt (matematică) si Alexandra Georgiana Poenaru, din Cordun (cultură civică), nu e musai ca ele să se titularizeze, dacă nu există posturi libere. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidatii trebuie să obtină minimum nota sapte atît la proba scrisă, cît si la proba practică/inspectia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidatii trebuie să obtină minimum nota cinci atît la proba scrisă, cît si la proba practică/inspectia specială în profilul postului. Din păcate pentru dascăli buni si foarte buni, în fiecare an unii dintre ei au rămas netitularizati, pentru că nu există posturi libere total la disciplinele pe care sînt ei specializati. În altă ordine de idei, există discipline pentru predarea cărora se „racolează“ suplinitori necalificati, care vor fi alesi chiar si cu cîteva zile înainte de începerea anului scolar, din rîndul celor care au primit cîteva puncte la examenul de titularizare si nu ar merita să se regăsească în rîndul specialistilor care prin natura serviciului pregătesc copiii din punct de vedere educational.

Articol afisat de 306 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)