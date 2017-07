Liceenii de ieri somerii de azi • în termenul limită de două luni 314 de absolventi au depus dosarele pentru a deveni someri cu acte-n regulă • cei mai multi sînt din Piatra Neamt • timp de jumătate de an vor încasa 250 de lei lunar, dar au si alte beneficii • La expirarea termenului de două luni pentru deschiderea dreptului de somaj numai vreo 300 de tineri absolventi de liceau au ales să-si deschidă dreptul de somaj din cele cîteva mii de tineri care au terminat studiile preuniversitare. Termenul expiră astăzi, 26 iulie, dar pînă ieri la Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Neamt si-au depus dosarele pentru obtinerea indemnizatiei de somaj 314 de absolventi. Cei mai rapizi au fost pietrenii si absolventii din comunele limitrofe, 149 de tineri si-au făcut dosarul de somaj, la Tîrgu Neamt, doar 63 de tineri au ales această optiune, iar la Somajul din Roman au venit 102 absolventi din promotia acestui an. În afară de indemnizatia de somaj, tinerii pot beneficia de asistentă personalizată în vederea identificării si ocupării unui loc de muncă, informare si consiliere profesională, mediere pentru găsirea unei slujbe, precum si de facilităti financiare. De asemenea, în scopul reintegrării pe piata muncii tinerii pot participa la programe de formare profesională. Legea prevede că absolventii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale si sînt înregistrati în structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învătămînt, nu realizează venituri, sau realizează venituri mai mici decît valoarea indicatorului social de referintă de 500 de lei, pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj. Acest drept se acordă absolventilor, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire si constă într-o sumă fixă, lunară, neinpozabilă al cărei cuantum este de 250 de lei. De mentionat este faptul că termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. Altfel spus, dacă un absolvent nu se prezintă timp de două luni de la terminarea studiilor, acesta îsi va păstra dreptul de a se înregistra ca fiind în căutarea unui loc de muncă, dar nu va mai avea dreptul la indemnizatie de somaj, deci pierde banii pe care

i-ar putea încasa timp de jumătate de an. Dreptul este valabil pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat. Cei care nu au situatia scolară încheiată se pot înregistra în evidentele AJOFM Neamt în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigentă, adică mai pe la toamnă.

