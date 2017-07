Sînt restante la vaccinarea copiilor • la 1 iulie, în Neamt, mai erau nevaccinati un număr de 6.284 copii • în stoc, DSP are 13.633 de doze, iar la medicii de familie alte 4.537 • 10.178 de copii trebuie vaccinati împotriva rujeolei, rubeolei si oreionului n

Directia de Sănătate Publică a actualizat situatia imunizării copiilor în Neamt, unde, în primele două trimestre au fost vaccinati 12.896 de copii, respectiv 8.777 în primul si 4.119 în cel de al doilea. Cu toate acestea, la 1 iulie, în judet mai trebuiau vacinati cu Hexacima (vaccin diftero-tetano-pertusis acelular poliomelitic-haemophilus B-hepatic B) 2476 copii, iar cu Tetraxim (vaccin diftero-tetano- pertussis acelular-poliomielitic) 3.808. „Pe 14 iulie am primit o nouă transă de vaccinuri, respectiv 10.260 de doze ROR (vaccin rujeolic- rubeolic-oreion). Avem o serie de vaccinuri si în stoc, la sediul DSP, stoc inventariat pe 17 iulie, de unde rezultă că detinem 3.431 doze de Hexacima, 11.133 doze ROR, 831 de Tetraxim, 38 doze de Euvax pediatric, precum si 1.200 de doze de BCG“, a precizat Mirela Grădinaru, purtător de cuvînt al DSP Neamt. Există o serie de doze în stoc la medicii de familie si în maternităti, care mai au nefolosite 328 doze de Hexacima, 1.961 de ROR, 1.431 de Tetraxim, 17 de Euvax si 800 de BCG. La acestă dată n-au fost vaccinati cu Hexacima 2.476 copii. Cele mai mari întîrzieri sînt la vaccinarea cu ROR (vaccin rujeolic, rubeolic, oreion), existînd la această dată nevaccinati 10.178 de copii cu vîrste între 9 luni - un an, 1-4 ani, 5-9 ani, precum si restantierii. Asta, în conditiile în care în România e o epidemie de rujeolă, fiiind confirmate 7.282 cazuri si 31 de decese. În Neamt au fost confirmare 9 cazuri de rujeolă, dar nu a fost nici un caz fatal. „În semestrul I au fost investigate 24 de cazuri suspecte de rujeolă, nouă au fost confirmate de laborator, iar 15 infirmate. Toti copiii bolnavi au fost internati în sectiile de boli contagioase. Dintre cei 9 copii bolnavi doar unul provine din mediul urban. În semestrul I au fost catagrafiati pentru a fi vaccinati cu ROR un număr de 16.172 copii cu vîrste cuprinse între 9 luni si 9 ani“, a mai declarat Mirela Grădinaru. Conform informatiilor furnizate de DSP, mai există 3.740 de copii care n-au fost vaccinati cu vacinull DTP (vaccin diftero-tetano-pertussis acelular). În prezent, în întreg judetul nu există nici o doză de vaccin DT (vaccin diftero tetanic) pentru adulti.

