Baza Hipică de peste Vale, un Wimbledon al echitatiei • interviu cu membrii juriului de teren la Cupa TCE 3 Brazi, competitie ecvestră organizată în perioada 6-9 iulie la Baza Virgil Bărbuceanu • presedintele juriului, Mariana Moisei, este singurul arbitru international pentru sărituri peste obstacole din România • „Dintre bazele cu traditie, din păcate, cea de la Piatra Neamt este unica rămasă. Valoarea, caii, se pot compara, dar traditia nu se poate compara“, spune specialista în echitatie • Rep: Doamna Mariana Moisei, care sînt concluziile după cele patru zile de concurs la Cupa TCE 3 Brazi organizate la Baza Hipică din Piatra Neamt?

Mariana Moisei: În primul rînd, mă bucur că am avut timp frumos, pentru că era păcat de eforturile organizatorilor si de eforturile participantilor; pe ei si transportul, si pregătirea pentru concurs îi costă, iar dacă plouă foarte mult, noi nu putem să punem parcursuri la nivelul la care ar trebui, din cauza conditiilor meteo. Trebuie să tinem seama de acest lucru, si atunci le diminuăm ca valoare. Nici pentru ei nu sînt un motiv de pregătire, deoarece competitiile reprezintă în acelasi timp si un moment în care caii se pregătesc, se verifică, s.a.m.d. Chiar am avut noroc: cu o zi - două înainte a plouat, terenul a fost foarte bun. Pare că e mai simplu că suprafata e de iarbă, e naturală, dar nu-i asa, pentru că terenul se tunde, se udă... cînd e prea moale terenul caii alunecă. Dacă este prea tare, trebui să-l uzi si trebuie să o faci ca lumea, că dacă-l uzi numai pe de-asupra, caii alunecă...Vedeti, concursul de la Aachen, din Germania, pe iarbă, se mentine de zeci de ani pentru că există o traditie. La terenurile de iarbă e mult mai greu, si din punct de vedere financiar, si al eforturilor de a le întretine la nivelul la care se cere. De aceea mă bucur că am avut noroc de timp frumos, chiar ploile de dinainte ne-au avantajat cumva si la concursuri au putut să vină si spectatori. A fost bine si pentru organizatori si pentru sponsori si pentru noi, pentru partea tehnică, deoarece am putut să ne facem treaba asa cum trebuia, fără să facem compromisuri legate de starea meteo.



Rep: Care este locul Bazei Hipice din Piatra Neamt în comparatie cu celelalte din regiune si chiar din tară?

M. Moisei: În ultimul timp au apărut destul de multe baze moderne cu teren textil si amplasate poate în zone mai apropiate de orase mari, în apropierea Bucurestiului, în apropiere de Brasov...Dintre bazele cu traditie, din păcate, cea de la Piatra este unica rămasă. Asa cum spuneam la o sedintă tehnică recentă, valoarea, caii, se pot compara, dar traditia nu se poate compara. Cînd vorbesti de o bază de traditie, de 30 de ani, de teren de iarbă, asa cum se alerga atunci si cum se mai aleargă si acum în marile concursuri, este ceva special. Sînt alte baze noi, sigur că evoluează solicitările, dar ceea ce se poate si aici s-a înnoit: garnitura de obstacole e nouă, după noile standarde, deci lucrurile astea s-au modernizat.



Rep: Sînt si alte avantaje oferite de baza hipică de la Piatra Neamt?

M. Moisei: Sigur, clima de aici ne avantajează; gînditi-vă că în perioada asta, oriunde în Bărăgan, sau zonele Bucuresti, Lugoj, Timisoara, Sânnicolau Mare, Herneacova, unde sînt baze, temperatura este mult mai ridicată. Caii agrează în general temperaturi mai moderate, cam la 10 grade, să zic. Bine, n-om avea 10 grade, ci 20, dar nu 40 de grade. Probele sînt de dimineata pînă seara, nu se pot programa dimineata la prima oră, sau numai seara. Noi în general proba mai grea am lăsat-o ultima, la ora 18.00, cînd a fost mai răcoare, dar ai probe de dimineata pînă seara, nu poti să le desfăsori toate la 6 seara, nu se poate. Vedeti, aici si vara cînd e foarte cald, nu-i acel cald din Bărăgan, aerul e mai umed, măcar peste noapte se răcoreste, caii dorm mai linistiti s.a.m.d. Deci baza din Piatra Neamt are niste avantaje.



Rep: Sînt si dezavantaje?

M. Moisei: Peste tot sînt si plusuri si minusuri. Baza de aici este mai mică decît ceea ce se practică acum, ca suprafată mă refer. Dar ce să facem, ne ducem peste Bistrita, ne urcăm pe dealuri? Asta este, e bine că s-a organizat competitia, e bine că n-au pierdut nimic din ea. Atît cît este, e foarte bine, dacă se mai pierdea să zic o bucată, era foarte greu. Pentru că în afară de ceea ce se vede, grajduri, căi de concurs, cai, etc, mai este si o zonă administrativă. Cunosc situatia si problemele juridice în amănunt si de asta spun. Este o bază mai mică decît unele noi făcute, mai cochetă, mai compactată, dar are avantajul că uite, prietenii mei vin pe jos din oras, din Piatra Neamt, pînă aici si se plimbă. Or' bazele din Bucuresti care sînt, sînt în afara orasului, vin cu masina, cu autocarul, cînd ai timp, pentru copii, să-i trimiti la un sport.



Rep: Care este situatia actuală a celorlalte baze de traditie din tară?

M. Moisiei: Vă spun repede, fără să clipesc, o listă de baze care au fost top class si între timp au fost rase: Craiova, Iasi, Lugoj, Mangalia, Piccadilly Tîncăbesti, Corbeanca, Hermes Slobozia - bază unde s-a tinut Balcaniada, Ploiesti. Au fost baze vechi si toate s-au desfiintat.

S-a făcut o bază mare, nouă, modernă, la Adunatii Copăceni, tot lîngă Bucuresti. A functionat doi ani, au fost concursuri, acum gata, s-a închis. Au apărut alte baze noi, dar nu au traditia. În apropierea Bucurestiului este tot o bază mică, nouă, cu teren textil, dar ce să faci acolo? Că aici cît de cît iarba mai creste si o uzi, e altfel acolo, în Bărăgan, cît s-o faci să crească?



Remus Haralambie (arbitru membru în juriul de teren): O bază ca aceasta de la Piatra Neamt, păstrînd proportiile, este un Wimbledon al echitatiei. Nu esti jucător de tenis dacă nu ai jucat Wimbledon-ul, asa si aici. Acestea terenuri pe iarbă sînt foarte căutate chiar si prietenii din afară se îndreaptă cu pasi repezi spre refacerea bazelor în aer liber si spre un astfel de gazon, ceea ce este extraordinar. E bine să rămînă.



MM: Iar aici e altceva: natura calului e legată de iarbă, de copaci, de pădure, de natură, nu de nisip si de textil.



Rep: Domnule Lucian Aprofirei, ati fost director la concurs la ambele competitii ecvestre din Baza Hipică. Cum ati caracteriza cele două întreceri si comportarea sportivilor de la CS Ecvestru Piatra Neamt?

L. Aprofirei: Per ansamblu, apropos de traditie, cred că aici competitia se mentine la cel mai înalt nivel, ca număr de participanti si ca valoare, atît din partea sportivilor, cît si a cailor, conditii tehnice oferite si rezultate pe măsură. După o lungă perioadă de pauză, am reusit să introducem si noi sportivi de la clubul nostru. Anul trecut au fost doi, anul acesta au fost 5 sportivi de la CS Ecvestru Piatra Neamt în concurs si cu rezultate meritorii, adică sînt per total în cele două competitii - Cupa Municipiului si Cupa TCE 3 Brazi 6-7 locuri I, 5-6 locuri II, 3 clasări pe locul IV-V, zic eu rezultate promitătoare. La nivel de copii, de amatori, de debutanti, rezultatele sînt bune, se încheagă un nucleu pe care încercăm să-l dezvoltăm. Sperăm în cele din urmă să deblocăm si activitatea de performantă si să reusim să participăm în campionatul intern. Altminteri activităti de initiere, de agrement, sînt în permanentă, dar încercăm să facem pasi mai mari si în ceea ce priveste călăria de performantă.

