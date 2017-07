Primăria Piatra Neamt, proiecte si obiective pentru finalul de an Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a considerat necesar si oportun să prezinte public obiectivele pentru a doua jumătate a anului 2017, într-o conferintă de presă sustinută la finalul săptămînii trecute. De la bun început, edilul de Piatra a făcut o serie de precizări privind rectificarea bugetară si prognoza privind bugetul din acest an. „La începutul acestui an am prezentat un program de guvernare locală, iar la final, asa cum am obisnuit pietrenii, voi prezenta un raport de activitate. Consider că în acest moment, la mijlocul anului, este de interes pentru pietreni să prezint directiile principale de actiune ale Primăriei Piatra Neamt pentru a doua jumătate a anului si obiectivele pe care ne-am propus să le îndeplinim. La sfîrsitul lunii iulie, la fel ca în fiecare an, vom face o rectificare bugetară, care este dependentă de rectificarea bugetului la nivel national. Sîntem astăzi în etapa în care am solicitat si am primit deja de la fiecare compartiment, directie subordonată sau societate a consiliului local necesarul financiar pentru a functiona pînă la sfîrsitul acestui an, pentru a atinge obiectivele pe care le-am stabilit. Săptămîna viitoare vom face o analiză pe aceste cerinte si vom decide alocările bugetare. Deoarece o sumă lunară importantă este alocată pentru plata ratelor la credite si a datoriilor esalonate, am stabilit cîteva măsuri pentru diminuarea efortului financiar lunar aferent acestui capitol. Una dintre măsuri este refinantarea creditului mic de la BCR. În acest sens vă reamintesc că am emis deja o hotărîre de consiliu local si pregătim procedura de licitatie, scopul principal al acestui demers fiind de a obtine un cost mai mic si în final de a beneficia de mai multi bani în fiecare lună pentru serviciile publice. În functie de rezultatul acestui demers, de ce conditii vom obtine la refinantarea creditului, vom decide dacă aplicăm aceeasi măsură si pentru creditul mare. Însă nu ne bazăm doar pe această solutie. În paralel, lucrăm deja la alte măsuri care să producă acelasi efect si anume stimularea cresterii încasărilor bugetare. Este o estimare de crestere consistentă a bugetului prognozat pentru acest an determinată în principal de cresterea în valoare absolută a cotei de impozit pe venit cuvenită municipiului Piatra Neamt si totodată o crestere a încasărilor din taxe si impozite datorată în principal preocupării constante ca pietrenii contribuabili să-si plătească datoriile, dar si lărgirii bazei de impozitare prin investitiile private, în principal, realizate în acest oras si prin obtinerea unor contracte mai avantajoase în ce priveste concesionarea serviciilor publice. Iată cum o politică fiscală prietenoasă, stimulativă pentru investitii poate genera o crestere a încasărilor fără a mări taxele si impozitele“, a declarat Dragos Chitic.

După care a început trecerea în revistă a principalelor obiective, acordînd o atentie deosebită întrestinerii si modernizării infrastructurii rutiere: „Vă voi spune concret ce ne-am propus pentru a doua jumătate a anului. În primul rînd vom continua să asigurăm servicii publice de calitate, cu o crestere constantă a calitătii acestor servicii. Este vorba despre întretinerea infrastructurii rutiere si pietonale, întretinerea spatiilor verzi, a locurilor de joacă si întretinerea cursurilor de apă din oras. Vrem să realizăm si în perioada următoare o salubrizare de calitate a orasului, o gestionare corespunzătoare a problemei cîinilor comunitari si o îmbunătătirea pe linia ordinii si linistii publice. Un buget consistent este alocat an de an pentru asigurarea de servicii sociale. Vreau ca toată lumea să stie, că pe lîngă celelalte investitii ce se fac în acest oras si servicii publice, Primăria Piatra Neamt asigură an de an un buget consistent pentru servicii sociale de calitate. Si nu mă refer la ajutoare sociale, ci mă refer la serviciile sociale asigurate prin căminele de bătrîni, prin centrele pe care le detinem, prin cresele municipiului Piatra Neamt. Pentru a fi mai eficienti în rezolvarea problemelor edilitare ale orasului, de curînd am ocupat unul dintre posturile de consilieri personali cu o persoană care se va ocupa strict de acest lucru, adică problemele edilitare din Piatra Neamt. Este vorba de domnul Vasile Popescu, fost viceprimar al orasului si consilier local din partea PNL. Are experienta necesară, cunoaste mecanismele de functionare ale institutiei publice si de aceea am considerat că este persoana cea mai potrivită pentru această functie si veti observa în perioada următoare o îmbunătătire a activitătii si un plus în zona de gospodărire a orasului. Ne-am propus în acest an să realizăm reparatii capitale pe mai multe străzi din oras. Chiar dacă este o solutie mai costisitoare, este o variantă mai avantajoasă, comparativ cu o simplă plombare a gropilor. S-au inventariat cu mare atentie străzile din oras care au carosabilul îmbătrînit si am decis împreună cu specialistii pe ce străzi vom interveni în acest an pentru acest tip de operatiune. Totodată, este cunoscut faptul că durata de viată a unui covor asfaltic este de aproximativ 10 ani si, în aceste conditii, odată modernizată o stradă prin reparatie capitală, nu mai necesită interventii în fiecare an. Pînă acum, anul acesta am realizat reparatii capitale pe o suprafată de 41.826 de metri pătrati ceea ce înseamnă aproximativ 6 kilometri de străzi si un număr de 17 străzi au beneficiat pînă acum de acest tip de proces. Tinta pentru anul în curs este de minim 12 kilometri si cred eu, că păstrînd acest ritm, vom reusi să crestem an de an calitatea covorului asfaltic de pe străzile din Piatra Neamt si să asigurăm un confort sporit pentru participantii la trafic“, a mai precizat Dragos Chitic.

