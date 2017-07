Politist „mînjit“ în afaceri cu tigări Tribunalul Neamt s-a pronuntat într-un dosar de contrabandă cu tigări, în care au fost 14 inculpati printre care si un politist. Omul legii, Gabriel Gherasim, a primit 2 ani si 7 luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de aderare la grup infractional organizat, complicitate la contrabandă si divulgare de secrete profesionale. Sotia sa, Mariana, are o sanctiune de 2 ani si 5 luni de detentie, în aceleasi conditii. Un consilier local din Grămesti Suceava, Emanuel Vasiele Apetrii, are 2 ani, 6 luni si 20 de zile de închisoare în aceleasi conditii, iar restul învinuitilor, fără calităti oficiale, au pedepse de cîte 2 ani si 5 luni de detentie, tot fără executare. Toti au de prestat muncă în folosul comunitătii, 80 de zile fiind ale politistului. Au fost confiscate 8.192 de pachete de tigări de diferite mărci, un Mercedes al lui Apetrii si o Skoda a altui acuzat. Nouă inculpati sînt buni de plată către ANAF cu despăgubiri care însumează 197.563 de lei. Grupul a fost destructurat în iunie 2011, cînd în Roman, dar si în Suceava au avut loc 30 de perchezitii. Cercetările s-au lăsat cu opt retineri, iar alte patru persoane s-au ales cu interdictia de a părăsi tara. Reteaua era foarte bine organizată. Unii se aprovizionau cu tigări din Moldova si Ucraina, pe care le aduceau la Suceava. Altii asigurau transportul si ca nu cumva să fie prinsi, consilierul sucevean era antemergător. El mergea cu cîtiva kilometri înainte si dacă pe drum erau politisti îsi anunta prietenii, care se piteau în prima parcare. Cei mai multi din grup se ocupau cu distributia, prin chioscurile din piata romascană sau prin magazinele din sate. Politistul si alesul local au avut un rol determinant în ierarhia grupului si au protejat activitatea infractională a celorlalti sau au desfăsurat activităti concrete de introducere în tară si comercializare a tigărilor. În urma perchezitiilor au fost confiscate vreo 6.200 de pachete de tigări, care nu aveau timbru fiscal românesc, aproape 60.000 de lei noi si 3.550 de euro. Acasă la politist, anchetatorii au găsit 1.200 de pachete de tigări, nevasta acestuia avînd un magazinas în Piata Roman. Gherasim a avut o vreme ca atributie de serviciu supravegherea pietei, dar la data perchezitiilor fusese mutat. Interceptările realizate de anchetatori au arătat că inculpatii se fereau să discute deschis la telefon despre activitatea infractională si vorbeau codat. Tigările de contrabandă erau numite „seringi“, „ace“, sau „algocalmin“. Aprovizionarea se făcea numai pe bază de comandă, discutiile fiind tot cifrate. De exemplu, tigările Winston erau numite „seminte albe“, pentru Viceroy se folosea „VS“ sau „negrese“, iar alte tipuri „lumînări“. Pînă la interventia anchetatorilor de la DIICOT, activitatea inculpatilor era de notorietate în zonă si se stia de unde se pot cumpăra tigări „pe sub mînă“.



Omul legii si afacerile cu „lumînări“



Ancheta a stabilit că în nenumărate rînduri Gherasim si-a avertizat sotia, care detinea un chiosc, despre controalele care aveau loc în zonă. Din interceptări rezultă că discutau cifrat, iar tigările Viceroy erau denumite „rosii“, Winston „biscuiti albastri“, iar altele „lumînări“. Pe 2 mai 2011, Gherasim a fost rugat de sotia lui să treacă pe la un alt inculpat, Mircea Peiu, pentru care au folosit apelativul „asistent“ sau „doctor“, să-l întrebe dacă s-a întîlnit cu „Doina“. Pe 4 mai, sotia sa, Mariana, îl roagă să-i aducă ceva de la chiosc, iar omul legii îi spune că va merge „după ce culege două rosii“. În aceeasi zi la serviciu fiind, si-a sunat consoarta si a avertizat-o că e posibil să fie un control la Cordun, acolo unde ea avea chioscul. Anchetatorii au mai interceptat o altă convorbire a lui Gherasim, pe 19 aprilie 2011 cînd a contactat o persoană pe care a întrebat-o dacă mai are „castraveti“ si i s-a comunicat că pretul este de 65-70 de lei. De o altă verificare, Mariana Gherasim a aflat de la sot, într-o convorbire care a avut loc pe 11 aprilie 2011.

Gabriel Gherasim: Alo!

Mariana Gherasim: Da, dragă.

G.G: Vezi că m-am întîlnit cu verisorii ... în drum spre...

M.G: Da?

G.G: Da.

M.G: Îhî, bine.

Pe 19 aprilie a avertizat-o despre un alt control care urma a avea loc în piată.

M.G: Alo!

G.G: Dar răspunde măi odată, unde esti?

M.G: Dar ce, tu ai răspuns cînd te-am sunat?

G.G: Dute, ă, ia de acolo si o duci mai departe, după care vii înapoi, ai înteles?

M.G: Da

G.G: Că iarăsi, cum a fost atunci, cu Viorel! Iar vin!

M.G: Da, bine, bine.

G.G: Băi? Ai înteles? Le scoti de acolo.

M.G: Acum mă, acum. Hai pa.

G.G: O duci la dracu' să o ia.

După această conversatie nu a fost convins că femeia s-a conformat si a resunat în cîteva minute:

G.G: Ai ajuns?

M.G: Nu, acuma

G.G: Acuma, mai repede, măi..

M.G: Da, măi, da, repede.

G.G: Si o tai repede.

Procurorii DIICOT au mai arătat în actul de inculpare că politistii de la Investigarea Fraudelor si cei de la Ordine Publică au avut actiuni de control în Roman, pe linia tigărilor, chiar în acea perioadă, între 18-22 aprilie 2011, ocazie cu care au dat sase sanctiuni de 500 de lei si au dispus confiscări de 680 de lei. La aceste actiuni a participat si Gabriel Gherasim, astfel că el stia detaliile, unde va avea loc, activitătile nefiind publice, ci clasificate ca „secret de serviciu“.

