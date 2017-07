Criminal, tepar cu Accidentul • inculpatul a primit un an de detentie pentru tepe gen Accidentul sau Premiul telefonic • el a dat tunurile cînd era încarcerat pentru uciderea unui consătean • pedepsele s-au cumulat si are de executat 18 ani • Un bărbat încarcerat pentru uciderea unui consătean a dat din penitenciar mai multe tepe gen Accidentul sau Premiul telefonic, făcînd victime si în Neamt. Este vorba de Stefan Chihaia, în vîrstă de 31 de ani, din Liteni, judetul Suceava. Pentru înselăciune el a primit un an de închisoare, dar la pedeapsă s-a adăugat si o condamnare de 17 ani pentru omor, astfel că suceveanul va rămîne în penitenciar pentru următorii 18 ani. El a contestat sentinta Judecătoriei Piatra Neamt la Curtea de Apel Bacău dar nu a avut succes. Actiunea a fost respinsă ca nefondată, astfel că bărbatul va sta ani buni de acum înainte închis. Conform actelor de urmărire penală, o bătrînă a fost sunată din penitenciar pe 17 martie 2014. În jurul orei 14, femeia a fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care s-a recomandat a fi reprezentantului unui furnizor de servicii telefonice si a anuntat octogenara că se numără printre cei cinci cîstigători la nivel national al unui premiu de 10.000 de euro. Pentru a intra în posesie, victimei i s-au cerut 5.000 de euro. Bătrîna a fost inspirată, i-a spus teparului că nu are nevoie de acel premiu si că îsi va anunta fiul, moment în care convorbirea s-a întrerupt. Imediat ea a sunat la oamenii legii. „În urma probatoriului administrat în cauză s-a stabilit că autorul faptei sesizate este incupatul Chihaia Stefan, acesta contactînd victima din Penitenciarul Iasi unde execută o pedeapsă privativă de libertate“, conform actului de inculpare. La audieri, inculpatul nu a recunoscut acuzele aduse. La finele lunii iunie 2014 o altă pietreancă a sesizat oamenii legii si a reclamat că a fost contactată pe telefonul fix de un bărbat care i-a relatat că fiul ei a avut un accident de circulatie si a determinat-o să trimită prin sistemul Western Union 1.923 de euro. Banii au fost ridicati de cumnatul celui aflat în penitenciar. O altă tentativă de înselăciune a avut loc tot la finele lunii iunie 2014, cînd Chihaia a încercat să determine o pietreancă să-i trimită 1.000 de lei, pentru un presupus accident al fiicei părtii vătămate. La solicitatea politistilor nemteni celula lui Chihaia a fost perchezitionată de gardieni, fiind găsit un telefon mobil si un încărcător improvizat. Nici cumnatul nu a recunoscut implicarea în faptă, sustinînd că a scos banii la solicitatea unui necunoscut căruia i-a remis întreaga sumă. Chihaia este încarcerat din 2007 după ce, în urma unor divergente mai vechi si cu ajutorul unui amic, a smintit în bătaie un consătean. Fapta a avut loc în gara din oras, victima decedînd la scurt timp de la agresiune, după această infractiune survenind condamnarea de 17 ani.

