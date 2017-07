Olimpic la filosofie, numărul 1 la BAC • după contestatii, Mihnea Bâlici a surclasat-o pe Alexandra Pavel în ierarhia mediilor, depăsind-o cu două sutimi • două din trei teze recorectate au notele mai mari decît în prima fază • după contestatii, promovabilitatea în judetul Neamt a crescut la 74,75% • n-am mai avut candidati cu teze perfecte, dar avem mai multi reusiti •

Judetul Neamt încheie prima sesiune a Bacalaureatului 2017 cu nici un zece, dar cu o modificare de top: olimpicul international la filosofie Mihnea Bâlici(foto) a devenit primul în ierarhie, surclasînd-o pe colega sa de liceu, Alexandra Pavel. Diferenta de e 2 sutimi - 9,95 Mihnea, după contestatii, si 9,93 Alexandra - ea multumindu-se cu media initială. Noul număr 1 în topul de la BAC a absolvit Colegiul National Calistrat Hogas din Piatra Neamt iar în primăvara acestui an a cucerit o medalie cu greutate internatională, datorită vastelor sale cunostinte în domeniul filosofiei. Mihnea a făcut parte din Lotul olimpic si a obtinut o medalie de argint la a XXV-a editie a Olimpiadei Internationale de Filosofie, desfăsurată în perioada 25-28 mai, la Rotterdam. El a obtinut participarea la competitia din Olanda în urma rezultatelor înregistrate la Nationala de Filosofie si la testul de limbă străină. Revenind la rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, apare un nou procent al promovabilitătii, mai bun decît cel calculat în primă fază - 74,51%, fată de 73,25%. Conform ISJ Neamt, în judet au fost depuse 1.597 de contestatii. După recorectarea tezelor, 108 au rămas cu notele initiale, 1.062 de teze au acum notele modificate în favoarea candidatilor si 427 au notele mai mici decît la început. S-au înscris pentru această sesiune 3.662 de candidati, dar s-au prezentat la examen 3.499. Au lipsit 163, iar 4, toti de la zi, au fost eliminati pentru tentativă de fraudă. După contestatii, 888 de tineri au rămas nepromovati. Dintre cei 2.607 admisi, au medii între 6 si 6,99 - 536 de tineri; alti 637 au medii de BAC de la 7 la 7,99; medii între 8 si 8,99 au 843 de candidati, iar cele mai frumoase note au fost primite de 591 de tineri, care au luat BAC-ul cu 9 si peste 9, dar nici un 10. Picatii si neprezentatii au la dispozitie trei zile, de azi si pînă vineri, 11-14 iulie, să îsi depună dosarele pentru noua sesiune, care va începe în august. Pe 27 iulie se vor putea înscrie pentru BAC-ul de toamnă si absolventii care au rămas corigenti si care între timp vor trece anul scolar.



Munca în zadar de la seral si frecventă redusă



Aceleasi statistici ale Inspectoratului Scolar scot în evidentă si neputinta celor mai multi dintre candidatii de la seral si de la frecventă redusă de a sustine un examen cum este Bacalaureatul. Desigur, există si exceptii, dar acestea sunt în procente nesemnificative. De exemplu, de la clasele de seral, s-au înscris 34 de candidati, dar s-au prezentat 27 (79,41%) si au fost respinsi 22 (81,48%), toti cu media sub 5. Cinci candidati (18,52%) au reusit - trei dintre ei cu medii între 6 si 6,99 si doi cu medii de la 7 la 7,99. În cazul candidatilor de la frecventă redusă, din 23 de înscrisi s-au prezentat 19 (82,61%) si 10 (52,63%) au fost respinsi - opt cu medii sub 5 si doi cu medii sub 5,99. Dintre reusiti, cinci (55,56%) au medii de la 6 la 6,99, trei au medii între 7 si 7,99 si unul a luat peste 8, dar sub 9. Înscrierea candidatilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face între 11 si 14 iulie. Cei care au promovat examenele de corigente o pot face pe 27 iulie. Pe 21 august va fi sustinută proba scrisă la Limba si literatura română, iar pe 23 august - proba obligatorie a profilului. Ultima probă, cea la alegere a profilului si specializării, va avea loc pe 4 august. Între 25 si 28 august vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orală în Limba română, iar pe 29 - 30 august - competentele digitale. În zilele de 30 si 31 august se va face evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională. Rezultatele vor fi afisate pe 1 septembrie, pînă la ora 16,00, si depunerea contestatiilor se va face în aceeasi zi, între orele 16,00 - 20,00. Contestatiile vor fi rezolvate între 2 si 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie. Rata de promovare a examenului de Bacalaureat în Neamt la sesiunea de vară 2016 a fost de 66,13%, iar fată de anul 2015, promovabilitatea a fost mai slabă cu patru procente. În 2015, rata de promovare a fost de 70,38%, înainte de contestatii. Astă vară, doi candidati la Bac 2016, sesiunea iunie-iulie, au obtinut media 10. Anul acesta n-am mai avut candidati cu teze perfecte, dar avem mai multi reusiti.

