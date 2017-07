Creditele în valută, la jumătatea celor în lei • nemtenii au învătat să se îndatoreze în moneda în care sînt plătiti • la început de iunie erau credite în derulare de peste 2.100 milioane de lei noi • numai pentru 127 de milioane sînt restante la plată • Nemtenii au învătat în ani să se îndatoreze în moneda în care sînt plătiti, iar dacă în urmă cu ceva vreme nivelul creditelor în lei era aproximativ egal cu cel al împrumuturilor în valută, acum lucrurile s-au mai schimbat. Sînt totusi unii care probabil nevoiti fiind se îndatorează în altă monedă, dar cei mai multi iau credite în moneda natională. Asa se face că la 1 iunie 2017 la nivelul judetului Neamt creditele în valută erau la jumătate fată de cele în lei. Mai exact, conform statisticii publicată de Banca Natională a României, în judetul Neamt erau credite în derulare care însumau destul de mult, 2.109,2 milioane de lei. Aici intră atît împrumuturile contractate de mediul de afaceri cît si datoriile bancare ale persoanelor fizice. Din acest purcoi de bani nivelul datoriilor în moneda natională era de circa 1.396,6 milioane de lei, iar cele în valută abia atingeau valoare de 712,6 milioane de lei. Unii, mai potenti financiar, reusesc să achite ratele lunare, altii însă au rămas în urmă cu luni bune de zile, nu mai tin pasul cu graficul de rambursare si-i bagă în sperieti pe bancherii care, în urmă cu ani de zile, dădeau credite numai cu buletinul, fără nici un fel de garantie. În ultimii ani s-a mai redus decalajul si de la restante de cîteva sute de milioane de lei, acum s-a ajuns ca datoria să fie cam la jumătate, dar tot dă frisoane celor care nu reusesc de la lună la lună să-si acopere debitele. La 1 iunie 2017 nemtenii, persoane fizice si juridice, aveau restante la plată pentru credite care însumau 127,2 milioane de lei, din care 66,5 milioane erau de la credite în lei, iar alte 60,7 milioane erau de la credite în valută. Vestea bună este că pentru credite în lei de 1.330 milioane si credite în valută de aproape 652 milioane, plătile erau în grafic. Cea mai mare parte a creditelor în lei fuseseră contractate de persoanele fizice care s-au împrumutat cu circa 776,7 milioane de lei, din care numai 234,2 milioane au fost credite imobiliare. Împrumuturile în valută sînt mult sub cele în moneda natională, si totalizează 712,6 milioane de lei. Pentru 651,9 milioane lei plătile sînt în grafic, iar bancherii îsi fac griji numai pentru diferenta de vreo 60 milioane de lei. Si aici populatia are cea mai mare parte din împrumuturile totale, cam 448,4 milioane de lei, din care 240 milioane lei sînt credite pentru locuinte. Cei care nu au fost apăsati de datorii au reusit chiar să facă ceva economii si au strîns în conturile în moneda natională vreo 768 milioane lei, iar în cele în valută sînt economii care totalizează vreo 422 milioane lei, ceva mai mult decît la început de an.

