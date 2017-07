Politist vs politistă • o politistă de la Postul de Politie Tămăseni a fost făcută pieton de un ofiter al Biroului Rutier Roman • motivul: neacordare de prioritate cu Loganul de serviciu • totul s-a petrecut în fata postului si s-ar fi putut încheia amiabil • aceeasi agentă si-ar fi reclamat în fals seful că i-a furat un dosar •



O politistă, ajutor al sefului de post din comuna Tămăseni, a formulat actiune în instantă taman împotriva institutiei la care lucrează, solicitînd anularea unui proces-verbal întocmit în luna mai, împotriva sa, de către Politia Rutieră. Prin respectivul act, aceasta a rămas fără permis de conducere si s-a ales cu cîteva puncte de amendă, în urma unui accident de circulatie fără victime, petrecut, din cîte se pare, din vina sa, în timp ce conducea masina institutiei, chiar în fata sediului postului de politie la care lucrează. Despre acest caz s-a vorbit si încă se mai vorbeste prin Tămăseni, gura lumii povestind că politista ar fi încercat să plece de pe loc si nu ar fi acordat prioritate de circulatie unui alt autoturism, care ar fi rulat regulamentar. Conducătorul auto ar fi încercat, în disperare de cauză, să evite Loganul Politiei Rurale si, astfel, ar fi acrosat o masină stationată - chiar cea proprietate personală a politistei. Cum nu s-a ajuns la o întelegere amiabilă, cum s-ar fi putut, de altfel, ca în cazul oricărei alte tamponări, a trebuit ca la fata locului să se deplaseze un ofiter de la Biroul Rutier Roman. Acesta din urmă nu a avut altceva de făcut decît să constate ce s-a întîmplat si să îsi facă pieton colega, aplicîndu-i si o amendă. La Judecătoria Roman a fost înregistrată plîngere contraventională din partea politistei la procesul verbal ce a „descris“ toată tărăsenia. De mentionat că, în perioada pînă la solutionarea acestei contestatii, de către instantă, conform legii, persoana sanctionată are dreptul să circule în calitate de sofer, pe drumurile publice, conform categoriei detinute. Am solicitat informatii despre acest caz si la Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt. Inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al institutiei, a precizat. „Agenta de politie a fost implicată cu masina de serviciu într-un accident rutier cu pagube materiale, în urma căruia a fost sanctionată pentru neacordare de prioritate, mai precis neasigurare la punerea în miscare a autoturismului. A fost aplicată amendă contraventională si a fost luată măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice“, a specificat Elena Bulgărea. De mentionat că aceasta nu ar fi singura problemă cu legea, în slujba căreia se află, pentru ajutoarea de sef de post din Tămăseni. Din cîte se pare, aceasta este în conflict atît cu colegii si mai ales seful direct, cît si cu conducerea sectiei de care apartine. Nici mai mult nici mai putin, politista, a cărei identitate nu o vom face publică, l-ar fi reclamat, cu ceva vreme în urmă, pe seful de post că i-ar fi sustras un dosar, cumva în cîrdăsie cu seful de sectie, iar de aici au pornit plîngerile. Cazul este de competenta Parchetului, institutie la care, din cîte se pare, respectiva politistă ar fi predat cu mîna ei, pe semnătură, dosarul cu pricina si apoi... ar fi uitat. „A existat o reclamatie, într-adevăr, în acest sens, însă nu a fost confirmată. Parchetul va da o solutie“, a mai precizat inspector Elena Bulgărea. În acelasi timp, din cîte se pare, ceilalti ajutori ai sefului de post din Tămăseni si-ar fi manifestat intentia de a se transfera la alte unităti teritoriale, nemultumiti de atmosfera de la serviciu, cauzată de către colega lor. Pe surse, am aflat că, pînă la urmă, aceasta va fi transferată în alt colectiv, posibil la Roman. De mentionat că am încercat să discutăm pe această chestiune si cu seful de post din comuna Tămăseni, însă acesta a refuzat categoric orice fel de comentariu, îndrumîndu-ne către purtătorul de cuvînt al IPJ, mai ales că acum este prins si cu alte necazuri, masina proprietate personală fiindu-i incendiată în fata institutiei, de către o persoană încă neidentificată.

Articol afisat de 1276 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. R.)