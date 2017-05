Verdict crimă! Nu-i altă faptă • un tînăr de 26 de ani a tocat în bătaie un alt bărbat • atacul furibund a durat 22 de minute si a însumat 164 de lovituri repetate • la proces agresorul a cerut schimbarea încadrării juridice din omor, în lovituri cauzatoare de moarte • judecătorii au apreciat că acest lucru nu este cu putintă • la final l-au condamnat pe agresor la 9 ani de închisoare, plus daune de 250.000 de lei • Crima petrecută într-un bar din Roznov, din noaptea de 28/29 august 2016, cînd un tînăr de 26 de ani a ucis în bătaie un alt tînăr în bătaie, s-a terminat la Tribunalul Neamt cu 9 ani de închisoare pentru Constantin Cătălin Manole, care a fost obligat si la plata unor daune de 250.000 de lei către familia victimei. Înainte de pronuntarea sentintei, agresorul a cerut schimbarea încadrării juridice a faptei din omor, în lovituri cauzatoare de moarte. Magistratii au deliberat, iar la final au stabilit că este vorba de crimă, cu atît mai mult cu cît victima a fost lovită timp de 22 de minute. Pentru completarea jurispurudentei în domeniu, argumentele au fost postate pe site-ul Tribunalului Neamt. „Pentru a pronunta această solutie, instanta a retinut următoarele: la data de 29.08.2016, în temeiul dispozitiilor art. 292 Cod procedură penală, Parchetul de pe lîngă Tribunalul Neamt s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe 29.08.2016, în jurul oreei 02.00, în incinta barului Black Out a avut un incident, mai precis M.D.I. a fost lovit cu o bîta peste picioare si peste corp în mod repetat de către un tînăr, rămas neidentificat. La scurt timp după acest incident, victima s-a urcat în masină cu intentia de a ajunge acasă, dar pe drum a decedat. În cauză, s-a dispus efectuarea cercetărilor sub aspectul săvîrsirii infractiunii de omor“, conform instantei. Legistii au stabilit că moartea lui Daniel Muscalu, de 31 de ani, din Borlesti, s-a datorat socului traumatic si hemoragie, consecinta multiplelor echimoze, hematoame si plăgi contuze, favorizat de intoxicatia cu alcool etilic. Leziunile s-au produs cel mai probabil prin lovire repetată cu corp dur alungit si au legătură de cauzalitate cu decesul. La momentul decesului victima avea o alcoolemie de 2 grame/mie alcool etilic. Cercetarea a mai stabilit că bărbatul era perceput ca o fire violentă, mai ales avînd în vedere conflictele cu diversi tineri pe care le-a avut lucrînd ca bodyguard, dar în momentul conflictului care i-a adus moartea nu a avut un comportament agresiv. În noaptea crimei a ajuns la bar la ora 1 si a băut cu un prieten, în incintă aflîndu-se si agresorul cu prietena lui.



I-a căzut greu prezenta bodyguardului



„Prezenta victimei nu a fost agreată de inculpat, în sensul că acesta a deranjat prin conduita sa tinerii care se aflau în local, fără a deveni violent. La un moment dat inculpatul împreună cu martorul T.P. au iesit din bar si au hotărît că, dacă victima îi mai deranjează să-i aplice o corectie fizică si să-l determine să-i lase în pace“, se mai arată în document. Cînd au intrat în bar, fără motiv, prietenul agresorului a lovit cu pumnul un alt tînăr, care nu a ripostat. „Victima M.D.I., care era în picioare lîngă bar, a încercat să intervină în acest conflict, moment în care inculpatul l-a lovit pe acesta cu pumnul în zona gîtului si l-a împins totodată. În aceste conditii, victima s-a dezechilibrat si a căzut pe canapeaua din apropiere fără a încerca să riposteze în nici un fel, probabil si datorită stării de ebrietate în care se afla“, mai spun judecătorii. În acel moment Manole i-a cerut amicului să-i aducă o bîtă din curtea barului si a început măcelul. „Chiar dacă nu a avut un motiv temeinic, inculpatul a început să lovească victima în timp ce aceasta se afla pe canapea, în pozitia culcat, peste corp si mai ales peste picioare. Victima a încercat să se apere, ridicînd ambele mîini la nivelul capului si a reusit să pareze loviturile în zona capului. Timp de 22 de minute inculpatul a lovit victima peste corp aplicîndu-i un număr de 164 de lovituri“, se mai arată în documentul citat. Imediat agresorul si amicul lui l-au ridicat pe Muscalu si l-au obligat să iasă din incintă. Însotit de prieten, Muscalu a reusit să ajungă pe piciare la masină, a vrut să plece la Borlesti, dar după putin timp a tras pe dreapta, a coborît din masină si a decedat în stradă. Initial oamenii legii au crezut că au de-a face cu un accident, dar a iesit la iveală crima. „Cu ocazia cercetării la fata locului au fost descoperite fragmente de tesut muscular si tesut osos, fapt evidentiat în raportul medico-legal de necropsie. Totodată, a fost descoperit si ridicat obiectul corp delict, reprezentînd o bîtă de aproximativ 90 de cm., confectionată dintr-un material sintetic dur asemănător fibrei de sticlă“, conform Tribunalului. La finele administrării probatoriului Manole ar fi vrut să fie pedepsit pentru lovituri cauzatoare de moarte, dar judecătorii au decis că este vorba despre o crimă. Instanta a constatat că încadrarea juridică corectă este cea din actul de sesizare al instantei, motivat de faptul că în cazul primei încadrări agresorul nu urmăreste moartea victimei.



Si-a dat seama că poate ucide



„Din probele administrate rezultă ca inculpatul a actionat cu intentie indirectă, în sensul că, desi nu a dorit moartea victimei, a acceptat în mod constient producerea rezultatului letal. În conditiile în care inculpatul a aplicat 164 de lovituri cu bîta, peste tot corpul, timp de 22 de minute, este cert faptul că, desi inculpatul nu a dorit moartea victimei, a acceptat în mod constient rezultatul. Sustinerile avocatului inculpatului, referitoare la faptul că majoritatea loviturilor au fost aplicate în zona membrelor inferioare sînt infirmate de raportul de expertiză medico-legală, din care rezultă că leziuni traumatice au fost constatate pe tot corpul victimei, iar decesul s-a produs ca urmare a socului traumatic si hemoragic, consecintă a multiplelor echimoze si hematoame de pe suprafata corpului, precum si a multiplelor plăgi contuze, unele cu lipsă de substantă si profunde, cu detasare de fragmente osoase. Intentia inculpatului de a ucide victima, nu rezultă din zona anatomică în care au fost aplicate loviturile, ci din multitudinea acestora si din perioada mare de timp în care au fost aplicate. Chiar dacă victima era cunoscută ca o persoană violentă, în seara respectivă aceasta nu a avut un comportament neadecvat, care să justifice reactia atît de violentă a inculpatului“, au concluzionat judecătorii. Avînd în vedere toată povestea, dar si aceste considerente, magistratii au respins ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice. Atît agresorul, cît si familia victimei, au contestat sentinta primei instante la Curtea de Apel Bacău. Acum procesul este aproape de final si se va vedea dacă cele decise de tribunalul Neamă vor fi schimbate sau nu.

