Detectivii particulari, tematica de examen • examenul are loc luna viitoare • doritorii trebuie să îndeplinească mai multe conditii • testarea costă 140 de lei •

Nemtenii care-si doresc o carieră ca si detectiv particular pot să obtină o calificare participînd la concursul de atestare pe care-l organizează Inspectoratul Judetean de Politie. Examinarea doritorilor va avea loc la începutul lunii viitoare, pe 9 iunie. „În conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, la data de 09.06.2017 orele 10.00, la sediul IPJ Neamt, str. Eroilor, nr.16, se va organiza examenul de atestare a calitătii de detectiv particular“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al institutiei. Tematica de examinare stabilită de IGPR poate fi găsită de cei interesati la afisierul Politiei Neamt, sau candidatii o pot solicita la ofiterul responsabil din cadrul IPJ, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.30 - 9.30. Înscrierile pentru acest concurs se pot face pînă cel mai tîrziu la data de 25 mai 2017. Asta numai dacă îndeplinesc conditiile cerute pentru a accede la examen. Doritorii trebuie să aibă cetătenie română sau cetătenia unuia dintre statele membre ale UE, ori ale Spatiului Economic European, să aibă cel putin studii medii si să fie absolvent a unei scoli postliceale de detectivi, sau să fi îndeplinit functia de politist ori lucrător în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice sau sigurantei nationale, ori este absolvent al unei institutii de învătămînt superior. Mai este nevoie ca doritorii să fie apti din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnati pentru infractiuni săvîrsite cu intentie, nu desfăsoară o activitate care implică exercitiul autoritătii publice si a obtinut avizul IPJ Neamt. Mai este nevoie să fi promovat examenul de atestare a calitătii de detectiv particular, ori detine un certificat de calificare în această profesie, sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale UE si ale Spatiului Economic European. Pentru sustinerea examenului de atestare a calitătii de detectiv particular, cei interesati trebuie să depună la Inspectoratul de Politie Neamt un dosar cu sină care să contină cerere, curriculum vitae, actul de stare civilă, în copie legalizată, actul de studii, în copie legalizată, actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată, precum si certificate medicale si de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat. Mai este nevoie de certificat de cazier judiciar, declaratie autentificată din care să rezulte că îndeplineste conditia prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea 329/2003, precum si dovada achitării tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, în sumă de 139,27 lei, care se achită în ziua examenului la sediul IPJ Neamt.

Articol afisat de 317 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU)