Provocare UNIFERO, concurs de artă plastică • Uniunea Internatională a Femeilor Române organizează o competitie care se adrează elevilor din clasele III-VI, VII-IX si X-XII • la prima sectiune, tema este desenarea unei case specifice dintr-un sat românesc sau din altă tară, la a doua un afis pe tema Femeile lumii pentru pace, iar la a treia Moda anilor 1930-1960 - femei si bărbati - în România •

Cu prilejul celei de-a X-a conferinte internationale, care va avea loc la Piatra Neamt în perioada 14-16 iulie, Uniunea Internatională a Femeilor Române (UNIFERO Inc) lansează Concursul de Artă Plastică pentru elevi 2017. Acesta va avea trei sectiuni, în functie de clasele în care se află concurentii, urmînd a se acorda diplome pentru locurile I, II, III si trei mentiuni. Cîstigătorilor aflati în sală li se vor înmîna si premii în obiecte. Organizatorii anuntă că profesorii îndrumători vor primi certificate de participare care sînt recunoscute pentru portfoliul personal. Pentru elevii din clasele III-VI, tema de concurs este să deseneze o casă specifică dintr-un sat românesc sau din altă tară cu mentiunea că foate fi folosit internetul pentru a găsi fotografii de case tărănesti românesti din orice zonă sau din lume. La realizarea desenului se poate folosi creionul, creionul color, acuarelă sau tus si acuarelă. Lucrările (coală bloc desen) trebuie expediate pentru jurizare la adresa: C. Anca (Pentru Concurs UNIFERO 2017) str. Radu Boiangiu 27, sector 1 Bucuresti, România, data limită fiind 10 iunie, 2017. Profesorii vor anunta participarea elevilor trimitînd un mesaj la adresa: worldprofm14@gmail.com. Mesajul trebuie să aibă două anexe: 1. listă (toti elevii care intră în concurs) cu numele complet , clasa, titlul lucrării, numele si adresa completă a scolii. Pentru participantii din străinatate trebuie si adresa postală; 2. numele, clasa participantului, profesorul îndrumător, adresele de e-mail - profesor si elev. Numele cîstigătorilor vor fi anuntate pe www.unifero.net, la începutul lunii iulie. Concurentii de la clasele VII-IX trebuie să deseneze un afis pe tema „Femeile lumii pentru pace“ (colaj sau orice altă formă de exprimare în creion, creion color, acuarelă sau tus si acuarelă). Lucrările (coală bloc desen) trebuie trimise pentru jurizare la adresa mentionată mai sus, termenul limită fiind 30 mai 2017. În ceea ce priveste participarea elevilor, profesorii trebuie să trimită mesaj la worldprofm14@gmail.com., respectînd cerintele anexelor prezentate anterior. Cîstigătorii vor fi stabiliti la jumătatea lunii iunie si vor fi prezentati pe www.unifero.net. La clasele X-XII tema este Moda anilor 1930-1960 - femei si bărbati - în România sau din tara de unde provine concurentul. Desenul trebuie să fie însotit de un paragraf explicativ despre părtile componenete, culori, ani, zonă/tară si poate fi realizat pe coală bloc desen în creion, creion color, acuarelă sau penită si acuarelă. Data limită de expediere a lucrărilor este tot 30 mai 2017, trebuind respectate cerintele de la celelalte două sectiuni.

Revenind la conferinta UNIFERO din luna iulie, aceasta va avea ca temă „Viata configurată prin RESPECT“ si se urmăreste marcarea unui deceniu de implicare a reprezentantilor organizatiei în reconsiderarea, educatia, sustinerea, promovarea si evaluarea creativă a talentelor femeilor de orice vîrstă în artă, cultură, business, manageriat, tehnologie, pentru continuarea familiei istorice, a traditiilor si istoriei.

Programul manifestării de la Piatra Neamt este unul deosebit de variat. După deschiderea oficială va avea loc un concert de caritate unde vor evolua Laura Bretan, Costel Busuioc, Mihai Trăistariu, elevi de la Palatului Copiilor Piatra Neamt, Săbăoani, de la Centrul pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare etc. Va fi si un concurs gastronomic pentru copii, tineri si adulti, dezbateri pe diferite teme, expozitii de icoane, ziare si reviste, de pictură, lansare de cărti, ateliere de pictură sau creatie literară, vor fi prezentate proiecte de succes. De interes se anuntă întîlnirile cu scriitorii dar si o selectie a celor talentati la cîntat.

