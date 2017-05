Fiecare cu... tîrgul său • din cauza unor neîntelegeri cu firma care organizează Zilele Romanului, muzeografii Relu si Iulia Butnariu vor organiza o editie a manifestării în curtea Muzeului de Istorie • primarul Lucian Micu a înteles incidentul si a spus că va colabora cu muzeul la alte manifestări n

Specialistii în antropologie urbană si etnografie din municipiul Roman nu vor să facă rabat de la ceea ce înseamnă mestesug popular autentic, motiv pentru care au refuzat să participe la manifestarea organizată în centrul orasului de Zilele Municipiului. Edilul sef Lucian Micu a spus că organizarea actiunilor a depins de firma de evenimente cu care primăria are contract pe ansamblul tuturor activitătilor. „Este vorba despre un acord de parteneriat cu firma de evenimente cu care avem contract. Firma si-a asumat aducerea artistilor si organizarea tîrgului din centru. Nu e o problemă a primăriei. Au fost discutii între ei, nu s-au înteles privind exponatele din tîrg. Am vorbit ulterior cu domnul Relu Butnariu, de la Muzeul de Istorie, care mi-a explicat că are dreptul de proprietate intelectuală asupra tîrgului. Am stabilit de comun acord că vom organiza un alt eveniment cu ocazia Blecher Fest, din 27-28 mai, unde vor fi adusi si cîtiva mesteri populari“, a explicat primarul. În aceste conditii, muzeografii de la Muzeul de Istorie au decis organizarea unui Tîrg al Mesterilor Populari cu o zi înaintea manifestărilor din centru, la care vor participa un număr mai restrîns de mesteri, în functie de spatiul existent. „Această activitate este concepută ca o expozitie în aer liber, în perimetrul Muzeului de Istorie, în curtea Casei Nevruzzi din Strada Cuza Vodă nr. 36. Domeniile reprezentate în această editie sînt: prelucarea lemnului, a metalelor, a pieilor, olăritul, industria casnică, portul popular, podoabele, confectionarea măstilor si jucăriilor, pictarea ouălor, industria casnică, portul popular, podoabele, confectionarea măstilor sI jucăriilor, încondeierea ouălor, pictarea icoanelor, dulciuri traditionale. Au fost invitati să participe la tîrgul de la muzeu peste 20 de mesteri din judetele: Neamt, Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Covasna, Harghita, Arges, Prahova si Vîlcea. Activitatea urmăreste încurajarea si mentinerea interesului pentru mestesuguri rare sau aproape dispărute din practica actuală, promovarea mesterilor din zona Romanului si a judetului Neamt si integrarea lor într-un circuit national al manifestărilor de profil, dar mai ales educarea publicului în spiritul traditiilor românesti si a bunului gust. Pentru a întări latura cultural-educativă a manifestării se organizează, cu o parte din mesterii prezenti la tîrg, o serie de ateliere creative: prelucare lemn, decorare ceramică, împletituri, podoabe, sub supravegherea muzeografului coordonator, la care sînt invitati să participe elevi din ciclul gimnazial si liceal“, a declarat Iulia Butnariu, muzeograf. Acesul publicului în perioada 18-21 mai se va face între orele 9-21, intrarea fiind gratuită.

