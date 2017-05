Frătie între copiii de la Tasca si Chisinău • un dialog cultural între elevii Scolii Gimnaziale Vasile Mitru si cei de la Liceul Emil Nicula Mereni a fost posibil gratie parteneriatului intitulat „Frătie, Vis, Bucurie“ • „Ne-am simtim minunat în acest colt de rai, iar gazdele au fost deosebit de primitoare“, a declarat Viorica Oprea, presedintele Centrului Cultural European Chisinău • Comuna Tasca a fost săptămîna trecută, timp de cîteva zile, locul de întîlnire dintre elevii nemteni de la Scoala Gimnazială Vasile Mitru si cei de la Liceul Teoretic Emil Nicula Mereni, Chisinău. Dialogul cultural dintre cele două unităti de învătămînt a fost posibil ca urmare a parteneriatului intitulat „Frătie, Vis, Bucurie“, programul întocmit cuprinzînd întîmpinarea oaspetilor de către de către reprezentantii Primăriei Tasca, cazarea acestora în gospodăriile localnicilor, un spectacol sustinut de către elevii basarabeni si ai comunei gazdă, la care s-au adăugat folk-istii copii si maturi ai Asociatiei Culturale Eu Cred, precum si solistul instrumentist Rares Mihai Florescu din Bucuresti, ca invitat de onoare. Pentru participanti au mai fost organizate vizite în Cheile Bicazului, la Lacul Rosu, în statiunea de la poalele Ceahlăului, Durău si o scurtă croazieră pe lacul de acumulare de la Bicaz. Tot prin program a fost prevăzută si participarea în comun la o lectie de limba română si istorie la Scoala Tasca. „Propunerea a apartinut oaspetilor nostri si noi am fost foarte încîntati de provocare, răspunzînd pozitiv. De altfel, înfrătirea dintre cele două scoli si dialogul cultural de pe scena Centrului Cultural Tasca au fost posibile cu sprijinul Centrului Cultural European Chisinău si a Primăriei Tasca, la care s-a alăturat si Asociatia Eu Cred“, a declarat profesoara Mădălina Bârsan Son, directorul Scolii Vasile Mitru Tasca. Grupul elevilor din Republica Moldova a fost condus de către Viorica Oprea, presedintele Centrului Cultural European Chisinău. „Am fost onorati ca o parte din inimile de dincolo si dincoace de Prut să bată la fel, legîndu-se prietenii de durată atît între dascăli cît mai cu seamă între elevi si să simtim împreună că avem aceeasi istorie, acelasi grai românesc si aceleasi traditii. Am prezentat si noi cîteva momente artistice alături de elevii din Tasca, ne-am simtim minunat în acest colt de rai, iar gazdele au fost deosebit de primitoare“, a spus Viorica Oprea, care purta în semn de respect pentru gazde un frumos costum traditional basarabean. Din dialogul purtat, aveam să aflăm că sederea la Tasca si înprejurimi i-a făcut să se simtă ca „acasă“. Prin parteneriatul încheiat între cele două scoli, care e conceput a fi de durată, s-a stabilit ca în luna septembrie a acestui an să calce si elevii din Tasca pămîntul Basarabiei, printr-o vizită la unitatea de învătămînt din Mereni, Chisinău.

