Primarul îl asteaptă la instantă pe seful CJ • primarul de Roman sustine că amenintările presedintelui CJ că-i va da în judecată pe consilerii PNL sînt doar vorbe • Lucian Micu a auzit din presă că seful CJ Neamt ar vrea să facă un centru pentru minorii delincventi chiar în buricul tîrgului • „Este efectiv o aberatie, prin care presedintele Ionel Arsene vrea să-si arate puterea în judetul Neamt“, spune edilul de la Roman • Conflictul deschis între Primăria Roman si Consiliul Judetean pe tema Clubului Petrotub este departe de a se fi stins si este escaladat si de o parte, si de alta. „Asteptăm să ne dea în judecată CJ Neamt. Am aflat din presă si de la consilierii nostri de intentia presedintelui Ionel Arsene, de a construi, în buricul tîrgului, un centru pentru minorii delincventi. Este efectiv o aberatie, prin care presedintele Ionel Arsene vrea să-si arate puterea în judetul Neamt. El dă dovadă de rea-intentie si rea-credintă. Poate să mai initieze de cîteva zeci de ori proiectul si tot de atîtea ori consilierii nostri vor vota împotrivă. Acea clădire a fost dată de Fondul Proprietătii de Stat autoritătilor judetene, iar prin Hotărîre a CJ a fost repartizată spre administrare Consiliului Local Roman, pe durata functionării Politiei Comunitare si Serviciului de Evidentă Informatizată a Persoanei. Acea hotărîre nu va putea fi modificată de presedintele Arsene decît cu voturile a două treimi din consilieri, deci si cu voturile consilierilor nostri, liberali. Cît despre a da în judecată un consilier judetean, este o altă aberatie. Într-o democratie, nu poti sanctiona un consilier pentru modul în care votează. Pe de altă parte, ce invocă dumnealor despre chiriile spatiilor în cauză, vrem să vă spunem că multe din acele institutii: Camera de Muncă, Casa Pensiilor, Camera de Comert, o serie de ONG-uri, le-am preluat de la CJ. Pretentiile ca noi să plătim chirie pentru acele spatii nu are bază legală. Să ne prezite o hotărîre si vom vedea ce avem de făcut“, a precizat primarul de Roman, Lucian Micu. Acesta a spus că în nici un caz romascanii nu vor fi de acord ca în mijlocul municipiului să apară un centru pentru delincventii minori, de vreme ce nu există conditii pentru organizarea unei asemenea institutii. Consiliul Local Roman are dreptul legal de a organiza referendum pe o asemenea chestiune delicată. „Încă din vremea mandatului domnului Leoreanu noi am venit cu propunerea de a oferi spatiu pentru o scoală de corectie, la iesirea din oras, în locul fostului Liceul Industrial Nr. 1, care are si conditii de pază si conditii de cazare si organizare a timpului acestor tineri ce trebuie reeducati. Cum să faci un centru de reeducare în mijlocul tîrgului? Acel spatiu nu se preta nici măcar pentru cămin de bătrîni, pentru care noi, de asemenea, am propus cedarea unei clădiri în strada Florilor, în care s-a investit si are circuitele medicale corespunzătoare“, a mai mentionat edilul sef. Reamintim că proiectul de hotărîre privind rechizitionarea Clubului Petrotub a fost pus pe ordinea de zi de două ori si de fiecare dată a căzut cu voturile liberalilor. La ultima sedintă, din 14 consilieri liberali, doi au lipsit, Lucian Pelpco nu a participat, pentru că are subînchiriat un spatiu de la primărie pentru desfăsurarea activitătii unui ONG, pe care-l conduce, si dacă ar fi votat ar fi intrat în conflict de interese. Conform unui comunicat semnat de Ionel Arsene, institutia pe care o conduce a trecut la revizuirea contractelor de subînchiriere la toate clădirile aflate în patrimoniul institutiei. Este si cazul Galerei de Artă din Piatra Neamt unde seful CJ sustine că nu se intentionează evacuarea artistilor, ci doar majorarea chiriei la un pret rezonabil. Din acelasi motiv, institutia a cerut Complexului Muzeal Judetean si Uniunii Artistilor Plastici să intre în legalitate si să subînchirieze spatiile doar în conformitate cu hotărîrea Consiliului Judetean.

