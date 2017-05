Si betivi, si vitezomani • în week-end au avut loc mai multe actiuni de monitorizare a traficului • au fost folosite toate radarele, inclusiv cele neinscriptionate • multi soferi au devenit pietoni • cel mai aghezmuit avea la etilotest o valoare de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat • neacordarea de prioritate a fost cauza unui accident petrecut la Girov si soldat cu cinci victime •

În ultimul week-end mai multi soferi au devenit pietoni după ce au fost depistati cu viteză peste limita legală, ori au fost prinsi băuti la volan. În perioada 5 - 7 mai, politistii Serviciului Rutier Neamt au actionat pe linia combaterii excesului de viteză, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul I.G.P.R. Scopul a fost reprezentat de reducerea numărului accidentelor si a consecintelor acestora determinate de nerespectarea regimului legal de viteză, constientizarea opiniei publice, precum si sanctionarea nerespectării acestei obligatii prevăzute de legislatia rutieră. „În cadrul actiunii au fost folosite toate aparatele radar din dotarea Serviciului Rutier, inclusiv cele neinscriptionate, fiind aplicate 319 sanctiuni contraventionale, dintre care 235 pentru nerespectarea regimului legal de viteză“, a declarat Constantin Irina, purtător de cuvînt al Politiei Neamt. Totodată, au fost retinute 31 de permise de conducere, dintre care 23 pentru depăsirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise si au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Mai trebuie spus că la verificările oamenilor legii, sase conducători auto au fost depistati fiind sub influenta alcoolului. Acestia au fost identificati, în trafic, pe raza localitătilor Stefan cel Mare, Bicaz, Pipirig, Grinties, Valea Ursului si Gîrcina. Cea mai mare valoare la testarea cu aparatul etilotest afost de 1,37mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, conducătorilor auto depistati în flagrant, le-au fost retinute permisele de conducere si le-au fost întocmite dosare penale pentru săvîrsirea infractiunilor de conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului. Oamenii legii au mai multe recomandri pentru soferi, pe care-i sfătuiesc să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice. Asta deoarece, pe posibilitatea producerii unui accident rutier, soferii care conduc băuti riscă si închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sanctiunea prevăzuta de lege pentru cei depistati în trafic cu o îmbibatie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sînge. „De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este retinut fără drept de circulatie. Ar fi indicat să conduceti cu multă atentie si răbdare si adoptati o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelor, si efectuati fiecare manevră doar după o temeinică asigurare, evitînd depăsirile care, în conditiile unui trafic rutier aglomerat, se dovedesc extrem de periculoase“, au mai precizat reprezentantii Politiei.



Grav accident în intersectie



Un accident rutier grav, care s-a soldat cu rănirea a nu mai putin de

cinci persoane a avut loc duminică, 8 mai, în intersectia de la Căciulesti, comuna Girov, loc unde de-a lungul timpului au avut loc mai multe evenimente cu urmări nefericite. Chiar dacă locul este bine semnalizat, multe dintre nedoritele incidente au loc pe fondul teribilismului, a depăsilor neregulamentare dar si a consumului de alcool. Cercetările efectuate în cauză au stabilit că un bărbat de 26 de ani, din Galati, se deplasa cu masina pe DJ 156A, avînd directia de mers Dobreni - Roznov. Ajuns la intersectia cu DN 15D, nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus de către un bărbat de 38 de ani, care circula pe DN 15D dinspre Roman spre Piatra Neamt. Din acest motiv, cele două vehicule au intrat în coliziune, iar în urma impactului ambele autoturisme au fost proiectate în afara părtii carosabile. „Evenimentul rutier s-a soldat cu rănirea conducătorilor auto si a trei pasageri din ambele masini. Cei doi conducători auto au fost testati cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative“, a declarat Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. Între victime se numără si o minoră în vîrstă de 17 ani, care a fost policontuzionată si a ajuns în îngrijirea medicilor de la Spitalul Judetean Neamt, la fel ca si ceilalti patru răniti. Cercetările sînt continuate sub aspectul săvîrsirii infractiunii de vătămare corporală din culpă.

