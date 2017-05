Ah, femeile... Mai niciodată nu m-a încercat, ca acum câteva zile, sentimentul de solidaritate masculină (că de una bărbătească nu mai poate fi vorba), fată de suferintele prin care unii semeni de-ai nostri trec. Dar... s-o iau mai pe-ndelete, ca să întelegeti despre ce e vorba. Unul dintre cei mai mari stilisti ai nostri (ce zic?!, poate chiar cel mai mare), unul căutat, invidiat, stilat, asaltat, adulat, invitat, aureolat si asa mai departe, sătul probabil de atâtea tigheluri, pânză tare, nasturi si papiote, si-a pus în minte să facă parte dreaptă si spiritului care-l copleseste zi de zi si clipă de clipă. Nimic mai firesc decât să-si umple sufletul cu valori si istorie mai vechi, că astea mai recente îi sunt la degetul mic. Că întotdeauna ai ce învăta de la trecut, ba te mai poti inspira pentru modelele tale. Nu m-am mirat deloc când l-am descoperit si i-am urmărit traseul prin lumea plină de farmec a Iordaniei, la mândra cetate a Petrei si la Marea Moartă, ba i-am admirat (sângele apă nu se face!) că nici acolo n-a uitat că este si rămâne un creator de modă, fie si ad-hoc. Singur, singurel, le-a făcut parte si celor de acolo, de o demonstratie a-ntâia, de tinute bărbătesti, perfect potrivite cu obiectivul, cu ambianta plină de istorie si nisip miscător. Că doar nu era să-si pună caschetă colonială si slapi de litoral. Cum să nu-i admir costumele la patru ace, cu croiala perfectă, albe, bleu sau în carouri, cravatele asortate, batistele decorative, ba si pardesiul splendid, încăltămintea asortată, ca si colectia de brătăruse si ceasuri nelipsite din vreo fotografie? Sincer, am avut impresia că până si cămilele uitaseră să mai rumege si rămăseseră cu gura căscată de admiratie. Cum să nu-l admir (de invidie ce să mai zic?!) si eu în tinuta de dandy, călare pe o cămilă?! Nu, nu e glumă, era chiar o cămilă adevărată, evident una mai spilcuită, proaspăt îmbăiată si dată cu spray. Sper că fotografia va face înconjurul lumii, pe Facebook si pe Internet. Să învete si altii! Dar cel mai mult si mai mult mi-a plăcut când l-am văzut la Marea Moartă. Să te crucesti nu alta, plutea pe apele ei, tolănit ca într-un fotoliu, plin de nonsalantă, ba citea si un ziar. Nu, nu fiti ai dracu', sigur că nu era în costum, dar nici slipul nu era unul de doi bani. Era mascat, ce-i drept, de apă, dar m-am topit de înaltă satisfactie când am remarcat alături de el, un soi de geamantanas (sigur de firmă) plutitor, pe care se afla, în perfectă stabilitate, un pahar. Nu mă întrebati ce era sau fusese în el, că nu stiu să spun dar, de la sine înteles, nu era apă de izvor, acolo, în patria agheazmelor si în lumea musulmană care nu acceptă alcoolul. Poate că n-as fi scris rândurile de fată dacă nu l-as fi auzit - de aici si solidaritatea mea enuntată - tânguindu-si neputintele de a-si împărtăsi sentimentele de înaltă spiritualitate pe care le traversa clipă de clipă, cu cineva pe potrivă. Bineînteles nu cu vreun beduin oarecare, cu turban si prăjit de soare. I-am ascultat neîmplinirile. Erau perfect justificate căci, la mintea cocosului, cel mai mult si-ar fi dorit ca partener o reprezentantă a sexului frumos. Cine nu si-ar fi dorit una, fie ivită din dunele de nisip, în voaluri străvezii si miscătoare în adierea molatecă a desertului? Dar, din păcate, soarta cruntă nici aici nu-i era prielnică si, în lipsă, distinsul stilist deplângea superficialitatea femeilor. A tuturor femeilor. Ba le imputa si lipsa lor de profunzime. Ce să zic, îmi pare pentru el. Femeile sunt femei, au si ele profunzimile cu care le-a lăsat natura, nu le poti cere mai mult. Nu pot decât să-l sfătuiesc, să-l încurajez să aibă răbdare. Nu se poate să nu răsară si pentru el fiinta aceea ideală, plină de profunzimi. Destui norocosi, precum Cristi, Victor, Leo, Emmanuel (ăsta de mai departe), Dani si câti altii au dovedit-o. Speranta nu moare niciodată...

