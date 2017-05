Miracol sau legendă? Povestea tesută la umbra muntelui Ceahlău • o istorioară veche de vreo 80 de ani a reintrat în gura lumii de prin Izvoru Muntelui în această primăvară • se spune că o tînără care păcătuise si si-a ucis pruncul, a înviat la înmormîntare pentru a-si mărturisi păcatul • oamenii locului nu-si mai amintesc de o asa întîmplare si spun că muntele Ceahlău a fost dintotdeauna o sursă a legendelor • În umbra Ceahlăului, în satul Izvoru Muntelui merge zvonul că în urmă cu peste 80 de ani s-ar fi petrecut aici un fapt cu totul neobisnuit. Legenda, pentru că pînă la urmă pare a fi o legendă precum atîtea născute în jurul muntelui sfînt al Moldovei, spune că o fată din sat, la vreo 20 de ani, necăsătorită, pe cînd păstea oile pe munte, a căzut în păcat cu un băietan al locului, la rîndu-i cioban, de pe urma căruia fata ar fi născut un copil. Fiindu-i rusine să n-o afle părintii, tînăra femeie si-a ucis înainte de vreme pruncul, păstrînd secretul în mare taină. Apoi, rusinîndu-se si de preotul de atunci al satului, nu si-a mărturisit aceste grele păcate, al desfrînării si uciderii multi ani, fapt ce a apăsat-o pînă a simtit că nu mai poate trăi pe pămînt. Sufletul acesteia, însă, care avea mare evlavie la Maica Domnului, în fata căreia se ruga si plîngea ziua si noaptea, implorînd-o să-i ierte păcatul, nu avea liniste. După cîtiva ani, fata s-a îmbolnăvit si a murit. După terminarea slujbei si a praznicului în familie, pe cînd să pornească spre biserică, raposata, spre uimirea lumii, s-a ridicat si a strigat: „Părinte, părinte, vino încoace, nu te teme! Cu sfintia ta am treabă... Eu am făcut un păcat mare în viată si m-am rusinat să-l spovedesc. Dar, pentru că am avut evlavie la Maica Domnului, ea s-a rugat pentru mine înaintea Mîntuitorului si mi-a trimis sufletul în trup, ca să-mi spovedesc păcatul pe pămînt, căci pe pămînt l-am făcut...“. Lumea, speriată, s-a retras, iar fata a mărturisit preotului păcatele sale, cu multe lacrimi, după care trecînd la cele vesnice pentru totdeauna, a continuat procesiunea înmormîntării. Cam asa sună povestea fetei, care culmea, a reintrat în gura lumii în această primăvară desi se spune că s-ar fi petrecut în urmă cu peste 80 de ani, mai precis în anii 1934 - 1935. Cuprins de curiozitate, redactorul a încercat să afle cîte ceva chiar de la oamenii satului Izvoru Muntelui, locul unde se pare că a trăit tînăra. „Nu stiu să fi auzit de o asa întîmplare, desi am o vîrstă de peste 80 de ani. Asta ar fi însemnat ca atunci să fi fost copil. Stiu însă că muntele Ceahlău, la baza căruia trăim, a fost dintotdeauna o sursă a legendelor, oamenii locului avînd calitatea de a născoci fel de fel de povesti care mai de care mai interesantă. Că lumea era credincioasă si se ferea de păcate, asta o stiu si o cred. Poate să fi fost vorba si de o astfel de poveste“, a spus unul dintre localnici a cărei casă este situată la o azvîrlitură de băt de baza muntelui Ceahlău, munte cutreierat în lung si-n lat de izvorăni în cursul vietii lor. Cam aceleasi cuvinte aveam să le aflăm si de la alti localnici trecuti de 80 de ani, care ne-au trimis cu vorba spre cu totul alte povesti, mai cu seamă la ceea ce a presupus tineretea lor privind educatia morală si dezlegarea de păcate prin spovedanie. Si totusi, nu puteam încheia subiectul atît de intrat în actualitatea zonei fără a lua cîteva vorbe de la preotul satului, Daniel Dosoftei, care avea să ne deslusească într-un fel. „Această istorioară a apărut în vremea Vrednicul de Pomenire al arhimandritului Ioanichie Bălan. Se spune acolo că fata la care se face referire ar fi intrat în păcat cu unul din ciobanii locului, dar neavînd puterea de a-si spovedi păcatul în fata preotului, l-a purtat fiind măcinată de acesta pînă si-a aflat sfîrsitul înainte de vreme. În timpul înmormîntării s-a ridicat, a chemat preotul si s-a spovedit, spunîndu-si păcatul pe care n-a avut puterea să-l spună atunci cînd a trăit“, a povestit părintele din Izvoru Muntelui. Oamenii, însă, pun acest miracol mai cu ales pe seama muntelui Ceahlău pe care îl consideră sfînt. „O fi fost ori ba această întîmplare adevărată, numai Dumnezeu stie... Dar noi credem tot ce se învîrte în jurul Ceahlăului pe care îl considerăm un munte sfînt“, mai aflăm de la unul dintre localnici.

