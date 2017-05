Durerea familiei Smicală are ecou printre nemteni • circa o sută de persoane au participat sîmbătă seară la mitingul de

solidaritate organizat pentru sensibilizarea autoritătilor din Finlanda care au condamnat-o pe doctorita Camelia Smicală si i-au luat copiii • „O tratează ca pe o criminală, ca pe cel mai rău cetătean finlandez!“, spunea mama Cameliei, Lucia Smicală • Pietrenii si-au manifestat în stradă solidaritatea fată de Camelia Smicală, medic în Finlanda, care a fost condamnată recent pentru sfidarea autoritătilor acestei tări la sase luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, locuitori ai municipiului resedintă de judet s-au arătat aproape de suferinta familiei medicului Radu Smicală, pediatru cu vechime în Piatra Neamt, el si sotia sa fiind bunicii care îsi duc bătrînetea departe de doi nepoti ce cresc în case de copii în tara nordică, a cărei cetătenie o poartă pentru că s-au născut acolo. Sentimentul de solidaritate si dorinta de sprijin moral s-au manifestat sîmbătă, 6 mai, cînd la Piatra Neamt a avut loc un miting organizat de doi consilieri locali - Cătălin Misăilă si Cristian Tihenea. Punctul de întîlnire a fost platoul de la Turnul lui Stefan cel Mare, unde după ora 18.00 s-au adunat circa o sută de persoane. Cei mai multi dintre participantii la actiune au purtat pancarte pe care erau scrise cu litere de-o schioapă mesaje de încurajare pentru Camelia Smicală. Ea si copiii ei au fost astfel asigurati că nu sînt singuri, că durerea lor este împărtăsită de către pietreni si prin mesaje sensibile, autoritătilor din Finlanda li s-a cerut să aibă milă de doi copii lipsiti de ajutor si să li se permită să crească alături de mama lor. Asa cum e de înteles, cea mai afectată de situatie era Lucia Smicală, mama Cameliei, care le-a povestit tuturor celor care voiau să discute cu ea despre tragedia fără margini prin care trece. Apoi, îsi încheia spusele cu o rugăminte îndreptată către cer, cerîndu-i lui Dumnezeu ca nimeni să nu treacă prin nenorocia pe care ea si doctorul Radu Smicală o au de îndurat. „Dacă are Camelia niste păcate de tras, să ni le dea nouă Dumnezeu, că sîntem bătrîni si le-om lua cu noi pe lumea cealaltă. Cameliei să-i dea copiii, că asa trebuie să fie o mamă, alături de copiii ei! Ce n-as da să o stiu fericită pe fiica mea! E singură printre străini si numai Dumnezeu stie ce e în sufletul ei! O tratează ca pe o criminală, ca pe cel mai rău cetătean finlandez! Nu se poate asa ceva! Prea multă nedreptate!“, se plîngea Lucia Smicală printre participantii la miting. Camelia Smicală a ales să plece în Finlanda, în 2005, după ce în perioada 1999 - 2005 a fost medic la Urgente, la Spitalul Judetean de Urgente Piatra Neamt. S-a căsătorit cu un cetătean finlandez si în urmă cu 10, respectiv, 11 ani, a adus pe lume doi copii, pe Maria si pe Mihail. Din cauza violentei domestice la care era supusă, a avut o primă tentativă de divort în 2006, iar în 2010 si-a dus a doua intentie la final. După divort s-a mutat în alt oras, la Tampere, împreună cu cei doi copii si cu o fiică acum în vîrstă de 16 ani, care provine dintr-o căsătorie anterioară. Scandalurile cu fostul sot au continuat, astfel că a fost reclamată de rele tratamente aduse minorilor si copiii au fost luati în grija statului. După mai multe luni de chin, Camelia a reusit să îi recupereze, dar bucuria i-a fost scurtă pentru că anul trecut, în iunie, Maria si Mihail au fost din nou luati de către statul finlandez si dusi în două case de copii, minorii fiind despărtiti. Camelia a luptat corp la corp cu „recuperatorii“, si pentru atitudinea sa, fiind considerată sfidătoare la adresa autoritătilor, plus faptul că a lansat în mediul public relatări despre cruzimea pe care a îndurat-o atunci cînd si-a văzut copiii luati, s-a ales la prima instantă cu o sentintă crudă - sase luni de închisoare, pedeapsă cu suspendare. Camelia Smicală se simte nedreptătită de sentinta primită si îsi doreste cu ardoare să îsi aducă acasă copiii. În asentiment cu ea au fost si pietrenii care sîmbătă seara au participat la mitingul de solidaritate, iar aceeasi atitudine au avut-o si cetăteni din orasul Deva. O manifestare de solidaritate în stradă pentru Camelia Smicală va avea loc si în municipiul Cluj Napoca, pe 21 mai, adunarea fiind deja aprobată de primărie.

