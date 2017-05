Să vezi cum as face io... (II) La taifas



- Mi-ai trimis scrisoarea?

- Stai, bade Gheorghe, că treaba nu-i asa simplă. Ziceai că mai ai câte ceva de pus pe răboj...

- Am destule...

- Nu putem să-i bombardăm pe cei care vrei să te ia în seamă, cu câte o scrisoare în fiecare zi. Si apoi, nu trebuie să riscăm totul pe o scrisoare. O găseste unul si o aruncă într-un sertar si, gata, s-a terminat totul. S-au văzut din astea, destule. Dosare uitate cu bună intentie sunt cu sutele. Zice cineva, cuiva, o vorbă? Să adunăm tot ce îti vine în minte, să mai pitrocim lucrurile, să le trimitem la vreun ziar, să-si mai dea si altii cu părerea, că doar e vorba de noi toti... Recunosc că povestea cu reducerea pedepselor mi-a plăcut dar... să mai auzim si altele.

- Uite, domnu' doctor, tot aud în dreapta si în stânga de Programu' ăla de la pesedisti. Nu-i am la suflet, că doar au fost la putere de la începutu' începutulu', de când cu tătuca Iliescu si mare brânză nu au prea făcut, că prea i-or lăsat pă unii, barosani (acu' le zice baroni), să să căpătuiască. Am grăit cătră fecior să mi-l aducă, programu', să-l văz si eu, că ce s-o mai vânturat în tot felul de vorbe. Să nu zici că nu l-am cetit din scoartă-n scoartă, ca pe Evanghelie, ba am si subliniat câte ceva. Ce să spun? Musai că e copiat de pe undeva, că altfel e greu de gândit că mintea românului de acu' l-a pitrocit. Ei, as zice că e aproape fără cusur, înafară de unu' singur, mare si greu: ca să-l pui în faptă si nu doar să-l porti precum drapelul la paradă si cu promisiuni pentru 20 ani de-acu' încolo, îti trebuie vână, adică izvor si bani cât o comoară, nu glumă. De unde să-i iei, când fabrici nu mai avem, agricultura e cum e, totul se cumpără de la mii si mii de kilometri, batem pasu' pe loc, ba mai împrumutăm bani pentru pensii si salarii? Numa' că, pe măsură ce judecam la una si la alta, mi-o venit gândul cel bun, care mi-o soptit că mai important si mai important ca banii si partea materială, este alceva si asta se cheamă... dorinta de a urni ceva, vointa de a pune la lucru planul cumpănit... Or zis-o si altii, nu numa' io, si nu e vorbă de clacă.

- Ei, bade, trebuie timp pentru asa ceva, nu poti bate din palme si gata.

- Ei, nu, uite aici gresesti si mata, domnu' meu, si altii. Ascultă la mine: dacă dorinta este neclintită si încolteste cum trebuie la cei cu pâinea si cutitu' în mână, nu-i nevoie de nimic altceva, să se aseze unii si cu capul si cu fundul de-a curmezisul, că tot să face, ba chiar de azi pe mâine. Stiu ei cum, că doar asa au vrut s-o facă cu pustia aia de ordonantă 13 (număru' dracu'), de ne-o adus în gura lumii. Cum zic io, nu-i nevoie nici de parlament ori senat, de legi noi, nici CCI, ICCJ si alte alea.

- Hai că mă făcusi curios...

- Uite aici... mai întâi si mai întâi de toate, as spune cătră toti oamenii din conducere, mari si mici, care au dreptul la masină si sofer, să stie că rămân mai departe cum o fost. Numa că, în situatia nu prea bună în care statul se află, nu-i dă mâna să le pună la dispozitie decât Loganul nostru. Si asta de la cel mai de jos, până la presedinte. Cum o făcut politia mai acu' niste ani, când o botezat „Politia rurală“. Masina e bună si întrebată peste hotare. Asta ar însemna productie si vânzare mai mari, locuri de muncă mai multe si căstig mai ca lumea. Sigur, Doamne păzeste, cine vrea, cine doreste altă masină, nimic mai simplu, poate să ia orice tip si marcă, fără popreală, dar cu plata din buzunarul lui. Nu-s invidios pe altii, da' zău că mă zgârie la privire, când îi văz cum se lăfăie unii în masini din astea luxoase, când atâta lume nu are ce pune pe masă.

- Apoi, bade Gheorghe, zău că nu te mai las să pleci cu cursa, trebuie să te iau sub aripa mea. Risti să dea peste dumneata vreun neghiob, să te bage în spital. Îti dai seama câti ti-ar sări în cap ori ti-ar dori moartea? Cum să-si mai trimită odraslele la scoală ori amantele la cumpărături, cu masini din astea de doi bani, fără tapiserie de piele asortată cu culoarea masinii, ori să meargă pe soselele noastre cu 50 de kilometri la oră?! Nu crezi că sângele lor albastru s-ar face de-a dreptul negru si ar face explozie? Zău că nu înteleg de unde îti tâsnesc ideile astea cu iz de democratie adevărată?

- Stai, domnu' doctor, că n-am terminat. Si dacă e bal, apoi să fie.

- Uite, zic zău că parcă nu am curajul să te mai ascult...

- Ba să asculti, că acu' am adus eu oleacă de udătură... Cum ziceam, tot necazu' nostru vine de la afurisitii ăstia de bani. Că zboară mai dihai ca vrăbiile din copac, si când cauti, visteria statului e goală. Da' de fapt, bani sunt, da' nu unde le e locu'. Sunt la ăi de i-or furat ori au înselat statu'. Puzderie! Nu stiu cine naiba ne-a învătat... se apucă unu' de-o afacere, de o treabă. Bravo! Numa' că nu cată să vadă cum să facă mai multe cuie, pantofi mai buni or mai multi metri de drum, că primu' lucru care îi trece prin minte e cum să tragă în piept statu' sau pe alti', adică să să îmbogătească pe seama altora. Ce să mai vorbesc de hotii cei nedovediti?! Că ăi cunoscuti si trecuti prin judecăti, fac ceva puscărie, nu se obisnuiesc bine cu gratiile că, gata, sunt afară. Da' de averea lor agonisită prin furtisag nu se atinge nimeni. Trebuie o lege nouă? Nici poveste, legea e făcută, numa' că nu se aplică decât la amărăsteanul care abia dacă are de pus ceva în gură. Eu nici nu i-as băga la puscărie pe hotomani si ticălosi, că tot eu trebuie să-i hrănesc si mă reclamă că nu le asigur conditii. Da' le-as lua tot ce-au furat. La bănut, nici un leu mai mult. Si nu m-as mai scumpi cu câtiva lei pentru o pensie pe care nu stii cum s-o mai întinzi, ca să acoperi viata de fiecare zi. Din câte stiu, există institutii care nu au altceva de făcut decât să strângă banii furati, sigur cu oameni plătiti ca domnii adevărati, cu masină la scară, numa' că averile nemuncite rămân tot la cei care le-au furat. Să nu faci haz când vezi că mintea românului nu a rămas datoare si i-a numit... miliardari de carton? Da' vezi că cartonu' ăsta (iartă-mă de spusă, că o gresesc si altii mai învătati) se dovedeste un fel de beton care îi apără, să nu li se împutineze strânsura. Murdară, murdară, da' nu spunea nu stiu cine că banii n-au miros? Si... fii pe pace, că năravu' din fire n-are lecuire, ticălosii nu stau si caută alte si alte metode să-si sporească, pe mai departe, agoniseala.

- Iar ai dreptate, ce să zic, nu că te-as propune ministru, dar într-un sfat al înteleptilor, cum exista altădată, tot te-as numi.

- Ei numai asta nu mi-ar trebui, nu vezi că pă oamenii de bine nu-i ia în seamă nimeni? Ba as zice că cum apare unul, gata sar o sută să-i dea în cap.

- Mai ai ceva pe teava pustii ?

- D-apoi cum? Că tot am vorbit de bani si de fonduri. Gândul meu întârzie de multă vreme la povestea aia cu tot atâta impozit si pentru ăl de câstigă 500 de lei si pentru ăl cu 500 de milioane. Păi unde e dreptatea? Credeam că oamenii s-or mai desteptat, da' putine sperante. Măsura aia a fost bine si smechereste ticluită de domnu' Tăriceanu, că tot mare a rămas, doar ca averile lor să sporească mai lesne. Mai stii de actoru' ăla frantuz cu nas' mare, nu mai stiu cum Dumnezeu îi zicea...

- Depardieu ..

- Chiar asa. Cine era la el acasă si ce a ajuns ?! A plecat din Franta la rusi, să nu plătească impozitul de 75%, că i se părea prea mare, da' tot îi rămânea destul. Bine a făcut, că n-am mai auzit nimic de el, ca actor, să vede treaba bine că s-o îmbibat de votcă rusească si mai multe nu. Ei bine, eu cred că guvernu' ar trebui să să întoarcă la impozitul urcător. Ar fi mai multi bani la pusculita statului, si cel în cauză ar contribui mai mult decât altii la nevoile lui, că sunt atâtea. Chiar dacă nu ajunge la 75 sau 85%, da' până la un 50-60 tot ar fi drept, mai ales pentru averile mari si nejustificate. Si asta fiindcă tot câstigu' se datorează si celor din jur. Dacă ar fi de unul singur, ăl cu câstigu n-ar face nici o lescaie. Si-apoi, Doamne iartă-mă, guvernul ar trebui să pună stavilă unor salarii si pensii prea din cale afară, de 30-40.000 de lei sau mai mult. Nu degeaba le-o zis cine le-o zis nerusinate ori desăntate sau nesimtite, când sunt plătite din acelasi buzunar. Cum naiba nu-ti arde obrazul de rusine că pui mâna pe zecile de mii de lei, când stii perfect de bine că sunt pensionari si salariati care o duc greu de tot? Nu sunt si ei oameni ca toti oamenii? Nu au aceleasi nevoi? Că doar nu mănâncă aur. Văz că tot se prefiră legea asta cu salarizarea de un singur fel, cum boala îi zice, treaba nu e simplă, da' miros eu că până la urmă, tot ăi mari si cu putere au să tragă spuza pe turta lor, si nu omul de jos. Dumnezeu să mă ierte.

- Dar cum ai vedea mata lucrurile?

- Păi io as porni de sus, as pune o stavilă peste care nu se poate trece, nici cu sporurile, nici cu nimic. Ba singura abatere de la regulă ar fi doar dacă omu' face si treaba unuia de lipseste, da' fără să-mi bat joc de treaba de la postul meu. Ei bine, după ce as stabili marginea de sus, apoi as coborî jos, ca să dau la toti o plată care să le asigure traiu' de azi pe mâine.

- Dă, bade Gheorghe, dacă n-ai avea anii pe care îi ai, as zice că multe minte îti mai trebuie... ca la copii. Dar hai să mai lăsăm pe mâine ce-a mai fi să fie...

Articol afisat de 430 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Virgil RĂZESU)