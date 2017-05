Efort, studiu, performante • zeci de elevi din scolile nemtene au participat, în ultimele două săptămîni, la olimpiade nationale • multi s-au întors acasă cu rezultate meritorii, iar patru s-au calificat în loturi lărgite din care se va face selectia echipajelor pentru fazele internationale ale unor discipline • Vacanta de primăvară nu a fost o perioadă de relaxare pentru toti elevii, cîteva zeci dintre ei provenind de la diverse unităti de învătămînt din Neamt participînd la olimpiade nationale prin toate colturile tării. Munca fiecăruia dintre ei a fost titanică, fie că s-au întors acasă cu diplome si premii sau nu, pentru că numai participarea la o astfel de competitie a presupus sute de ore de efort individual ori în echipă, sub supravegherea profesorilor coordonatori sau prin studiu de unul singur în săli de lectură ori laboratoare. La final de competitii scolare, patru elevi nemteni au reusit deosebita performantă de a fi cooptati în loturile lărgite ale României, din care se va face selectia pentru echipajul care va reprezenta tara la etapele internationale ale disciplinelor limba română, astronomie, fizică si filosofie. Unul din cei care va intra în pregătirea specifică lotului national este Bogdan Nicorescu, clasa a IX-a la Colegiul National Petru Rares, care a primit premiul II la Olimpiada Natională de limba si Literatura Română. Al doilea este tot de la Rares, Flavia Pascal, care s-a calificat în lotul lărgit pentru internationala de astronomie si astrofizică. Raresistul Sebastian Leontică a reusit performanta de a se califica pentru a doua oară în lotul lărgit pentru internationala de fizică, iar Mihnea Bâlici, de la Colegiul National Calistrat Hogas, va reprezenta România la Olimpiada Internatională de Filosofie de la Rotterdam, Olanda. Bogdan Nicorescu este coordonat de profesoara Liliana Pistol, Flavia Pascal de către profesorul Grigorută Oniciuc, Sebastian Leontică de profesorul Dorel Haralamb, iar Mihnea Bâlici este îndrumat de profesoara Ecaterina Florina Romascu.



Pe podium sau nu, merită apreciati



La Alba Iulia, unde a fost nationala de română, au mai concurat încă trei elevi din Petru Rares, toti de nivel liceal: Letitia Florea, Teofana Versanu si Ioana Elena Andrei. Rezultate deosebite s-au înregistrat pentru judetul Neamt la nationala de fizică, desfăsurată la Tîrgu Jiu. Cea mai plăcută surpriză a venit din partea elevilor de clasa a VI-a, aflati în primul an de studiu al acestei discipline, doi dintre ei reusind să urce pe podiumul premiantilor. Alexandru Apostol, de la Rares, îndrumat de profesorul Cristinel Secară, a primit premiul II si medalie de aur din partea Societătii de Fizică din România, iar Mihnea Biturcă, de la Roman Vodă, coordonat de profesorul Constantin Ostafe, a primit mentiune si medalie de argint. Flavia Pascal, de la Petru Rares, clasa a VII-a, elevă a profesoarei Aida Ilie, a primit mentiune si medalie de argint. O evolutie exceptională a avut-o elevul George Chiriac George, clasa a VIII-a, de la Colegiul National Roman Vodă, coordonat de profesorul Romeo Merfea, care a primit premiul I si medalie de aur. Alte rezultate deosebite au înregistrat elevii Daniel Manole, Rares, clasa a IX-a - mentiune si medalie de argint; Mircea Matei Verdeanu si Theodor Matei Lupascu, Rares, clasa a VI-a - medalie de argint, respectiv, bronz; Iancu-Matei Scurtu, clasa a VI-a, Colegiul Tehnologic Spiru Haret - diplomă de onoare; Marei Buzdea, clasa a VII-a, Colegiul National Petru Rares - medalie de bronz, Mihai Cosmin Cosniceanu, clasa a VIII-a, Colegiul National Petru Rares - medalie de bronz; Petre-Cosmin Teacu, clasa a IX-a, Rares - diplomă de onoare; Andra - Elena Spiridon, clasa a X-a, Colegiul National Petru Rares - medalie de bronz; Andrew Hiroaki Okukura, clasa a X-a, Colegiul National Roman Vodă - medalie de bronz si Raluca Andreea Miron, clasa a X-a, Colegiul National Petru Rares - diplomă de onoare. Conform clasamentului final al competitiei, elevii nemteni au situat judetul Neamt pe locul II national, raportat la numărul de premii si medalii obtinute la Tîrgu Jiu.



Hogas, Cartianu, Nisiporesti



Colegiul National Calistrat Hogas s-a impus printr-un prestigios premiu I la filozofie, la Olimpiada Natională de Stiinte Socio-Umane, competitie care a avut loc în Deva, judetul Hunedoara. Elevul Mihnea Bâlici a obtinut premiul I, cu nota 9,30 si asa cum arătam mai sus îsi va duce „ideile“ peste hotare, la Rotterdam, la faza internatională a competitiei. Rezultate de exceptie ale elevilor de la Hogas s-au înregistrat si la Nationala de Limba Germană Modernă, care a avut loc la Piatra Neamt. Eleva Mădălina Merticariu a ocupat locul al doilea la proba de proiect. Dragos Filioreanu s-a clasat pe locul al treilea, tot la proba de proiect, iar Elena Sârbu a obtinut mentiune. Toti cei trei elevi sînt coordonati de profesoara Mihaela Gavrilută. La Baia Mare, unde a fost nationala la Protectia Mediului pentru clasele a XI-a si a XII-a, competitie care a reunit elevi din 59 de colegii tehnice si licee tehnologice din 32 de judete, două eleve de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neamt s-au impus prin punctajele obtinute. Vasilica Sorina Nechita, clasa a XI-a, a obtinut premiul I, iar Ana Maria Spînu, clasa a XII-a, a obtinut premiul II. De pregătirea celor două eleve s-au preocupat profesorii Monica Istrate, Emilia Lupei, Mariana Paleu si Eugenia Pârlea. Un alt premiu I a ajuns în judet după Olimpiada Natională de Industrie Textilă si Pielărie - disciplinele din aria curriculară Tehnologii, domeniul Industrie textilă si pielărie, desfăsurată în judetul Brăila. S-au întrecut 44 de elevi din 28 de judete, 24 de clasa a XI-a si 20 de clasa a XII-a. Un premiu I a fost obtinut de Diana Iacobuti, de la Liceul Tehnologic Nisiporesti.



Succese la religie si chimie



O altă disciplină la care liceenii din Neamt s-au impus este religia ortodoxă. La clasa a XI-a, disciplina Studiul Biblic al Vechiului Testament, premiul II a obtinut Cătălin Gîrbea, Liceul Teologic Sfintii Împărati Constantin si Elena" Piatra-Neamt, profesor îndrumător Stefan Oprea, iar premiu special a primit Marian Tartus, de la Seminarul Teologic Veniamin Costachi, de la Mănăstirea Neamt, îndrumător Ilarion Argatu. Succesele nemtene la clasa a X-a, disciplina Studiul Biblic al Noului Testament, se datorează elevului cu premiul I Dimitrie Cosula, Seminarul Veniamin Costachi, de la Mănăstirea Neamt, îndrumător Romus Viorel Laiu si elevului cu mentiune Stefan Vieru, Liceul Teologic Episcop Melchisedec din Roman, îndrumător Ioan Bîrliba. De la clasa a XI-a, disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pe podium a urcat cu premiul II elevul Alexandru Sleapca, Seminarul Teologic Veniamin Costachi, de la Mănăstirea Neamt, îndrumător Mihail Danieliuc, iar premiu special a primit Leonard Cretu, Liceul Teologic Sfintii Împărati Constantin si Elena, Piatra Neamt, îndrumător Stefan Oprea. La disciplina chimie, a cărei natională a avut loc la Dîmbovita, elevii nemteni au obtinut anul acesta cinci mentiuni. De la clasa a VIII-a s-au remarcat Ioana Ana Leancă, Scoala Vasile Alecsandri Roman si Elena Filip Muraru, Colegiul Petru Rares Piatra Neamt. De la a IX-a a primit mentiune specială elevul Ioan Căderea - Colegiul Calistrat Hogas Piatra Neamt. Mentiune a primit si Tudor Paul Apetroaie, clasa a X-a, Colegiul Petru Rares, iar a doua mentiune specială pentru judetul Neamt a fost primită de Patricia Preisler, clasa a XI-a - Colegiul Calistrat Hogas.



Matematică, astronomie si astrofizică



„Regina“ competitiilor, matematica, s-a dovedit o disciplină cunoscută de către elevii nemteni, care s-au întors de la natională desfăsurată la Timisoara cu medalii de aur, argint si bronz. Chiar dacă unii nu au fost nominalizati la premiere, merită toată aprecierea pentru sîrguinta de care au dat dovadă. Elevul Mihnea Butiurcă, din clasa a VI-a, Colegiul National Roman Vodă a obtinut medalie de bronz, Anna Angela Pecheanu, clasa a VII-a, Scoala 3 Piatra Neamt - medalie de bronz; Rares Polenciuc, clasa a VII-a - Roman Vodă - premiul II si medalie de aur, Ioan Teodor Băltoi, clasa a VIII-a - Roman Vodă - medalie de argint; Andrew Hiroaki Okukura, clasa a X-a - Roman Vodă - medalie de bronz; Roca Ioana Maria Roca, din clasa a X-a - Petru Rares - medalie de bronz, iar Călin Spiridon, clasa a XII-a, Petru Rares - mentiune si medalie de argint. Pe lîngă cei sapte elevi premiati de Societatea Română de Stiinte Matematice, din lotul nemtean care s-a prezentat la Timitoara au mai făcut parte alti sapte elevi. La nationala de astronomie si astrofizică, Flavia Cristiana Pascal, elevă în clasa a VII-a la Colegiul Petru Rares, a primit medalie de aur, mentiune din partea Ministerului Educatiei si un premiu special pentru originalitatea rezolvării unei probleme. Pentru rezultatul obtinut, eleva s-a calificat anul acesta în lotul lărgit pentru internatională. Alti doi elevi de la Rares au primit distinctii la respectiva competitie - Alexandra Brănut, clasa a VII-a, medalie de onoare si Mateea Voicu, clasa a VI-a, medalie de bronz. Toti sînt coordonati de profesorul Grigorută Oniciuc. Elevul Petru-Gabriel Vamanu, clasa a VIII-a, Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra Neamt, a perticipat la Olimpiada Natională de Educatie Tehnologică. Academia de Stiinte Tehnice din România i-a acordat un premiu special pentru macheta cu panouri solare de la proba practică.

