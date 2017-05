Drumul Ursuletilor, adresă către Guvern • cererea apartine liberalilor • în acest moment, nu se stie cine e „stăpînul“ drumului • „Solicităm si public Guvernului României să rezolve cît mai rapid această problemă“, a declarat primarul Dragos Chitic • Liberalii pietreni au abordat în ultima conferintă de presă o serie de subiecte „sensibile“, cum ar fi soseaua de la intrarea în municipiu dinspre Bicaz, care nu se prea stie cui îi apartine si cine ar trebui să o repare. Grupul de consilieri locali PNL împreună cu primarul Dragos Chitic au pregătit o solicitare către Guvern. „În întîlnirile periodice ale organizatiei PNL Piatra Neamt discutăm inclusiv probleme administrative. Una dintre problemele ridicate de către cetăteni pentru care am si realizat un demers este starea precară în care se află DN 15, respectiv tronsonul de drum de la intrarea în Piatra Neamt dinspre Bicaz, zona, «Ursuleti» pentru care Guvernul României întîrzie să intervină în rezolvarea problemei entitătii care administrează drumul, iar pietrenii cît si cei care se deplasează pe acel sector circulă în conditii dificile, existînd chiar risc de accidente rutiere. Am pregătit o solicitare către Guvern semnată de consilierii PNL Piatra Neamt pentru a rezolva în regim de urgentă această problemă care afectează negativ inclusiv valoarea turistică a zonei în care trăim. Solicităm si public Guvernului României să rezolve cît mai rapid această problemă pentru ca participantii la trafic să poată circula în conditii decente pe acel drum“, a declarat primarul Dragos Chitic. O altă problemă abordată a fost cea a scolii din cartierul Văleni, unde consilierii liberali împreună cu primarul s-au deplasat săptămîna trecută pentru a evalua situatia si pentru a stabili un plan de măsuri. „Clădirea în care functionează scoala a beneficiat în anii trecuti de unele investitii: a fost înlocuit acoperisul, au fost montate geamuri termopan, a fost realizată instalatia termică interioară, a fost refăcut gardul împrejmuitor si a fost montat un sistem de monitorizare video. În perioada următoare se vor executa cîteva lucrări absolut necesare, finantate atît din bugetul local, cît si din fonduri europene si anume: montarea unei centrale termice pe gaz astfel încît în sezonul rece următor atît scoala, cît si grădinita să beneficieze de încălzire, se vor efectua lucrări de refacere a fatadei exterioare si vor fi reparate scărie de acces. Lucrările de modernizare vor contribui, cu sigurantă, la crearea unui nou climat. O scoală sigură, conditii decente de învătare sînt obligatorii pentru a nu compromite valorile educatiei pe care le transmitem copiilor nostri. Proiectele educative pot ameliora comportamentul copiilor aflati în risc social. Parteneriatul scoală - părinti - comunitate are ca obiectiv si recuperarea copiilor în dificultate. Managementul riscului implică stabilirea unei strategii care să includă actiuni de prevenire a actelor de violentă, absenteismul sau abandonul scolar“, a declarat Luminita Moscalu, consilier local PNL.

