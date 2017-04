Flotări - tentativă de record mondial n Dan Stănescu va ataca un nou record mondial la flotări între două scaune - 1.000 în 40 de minute • la show-ul sportiv de la Zilele Romanului a fost invitat si multiplul campionul national si balcanic la culturism, Fane Cristian • evenimentul va avea loc pe 19 mai n







Campionul national si recormanul mondial la flotări andurantă, Dan Stănescu, invită lumea la miscare cu prilejul zilelor orasului si propune un show sportiv total, intitulat Ziua Campionilor în Piata Roman Vodă. Evenimentul, care va avea loc pe 19 mai, propune spectatorilor demonstratii de culturism si tentativă de record mondial la flotări, cu prezenta lui Fane Cristian, campionul României la culturism, Dan Stănescu, recordman mondial la flotări andurantă si alti tineri talentati. Show-ul va fi organizat în parteneriat Primăria Roman si Asociatia Musatinii, condusă de profesorul Ovidiu Albert. Dan Stănescu va încerca realizarea unui nou record mondial: 1.000 de flotări pe două scaune în 40 de minute. Fane Cristian, campionul national la culturism si romascanca Mădălina Bujor, vicecampioană natională, luna trecută, la aceeasi disciplină, vor fi prezente demne de toată aprecierea. În afara acestora vor fi prezentati cîtiva talentati tineri, care vor să calce pe urmele campionilor. Spectacolul sportiv va tine o oră si jumătate, iar cei mai merituosi vor fi răsplătiti cu diplome si trofee. Astfel, romascanii sînt asteptati pe 19 mai în Piata Roman Vodă, la show-ul sportiv Ziua Campionilor. Recordmanul Dan Stănescu promite un program fabulos, cu flotări si culturism. „Fane Cristian este cel mai titrat culturist din România, are circa 28 de medalii, este campion absolut la nationale si, acum o lună, a cîstigat titlul balcanic. În ceea ce mă priveste, voi veni în fata romascanilor, asa cum am obisnuit, cu «chestii drăgute», voi încerca să fac minim dublu fată de editia trecută a Zilelor Romanului. Voi încerca un nou record mondial la 1.000 de flotări, pe două scaune, ce vor trebui realizate în 40 de minute. Dacă voi depăsi 1.000, merg mai departe si nu mă voi opri decît la scurgerea celor 40 de minute. Sper că recordul va fi omologat, la fel ca si cel la 750, în 26 de minute. Cum se spune, voi recalibra si va fi un nou record mondial. Alături de mine, va fi un pusti deosebit de talentat, în vîrstă de 11 ani, care face 400 de flotări cu mine la antrenamente. Fane Cristian va face o demonstratie de culturism, alături de Mădălina Bujor, vicecampioană natională luna trecută. Fata este din Roman, la fel ca si Roxana Petrea, care este cea de a patra ca valoare în fitness a tării. Va fi o oră si jumătate de spectacol total. Voi încerca să interactionez si cu cei din public si îi voi provoca la miscare. Sperăm să avem parte de o vreme bună. Vreau să multumesc domnului profesor Ovidiu Albert, presedintele Asociatiei Musatinii, pentru parteneriatul încheiat cu Primăria Roman si pentru sustinerea de care ne-am bucurat“, a precizat Dan Stănescu.

