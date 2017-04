O sedintă de CL cu scîntei va fi • asa se anuntă întîlnirea de astăzi a alesilor pietreni • pe ordinea de zi sînt mai multe proiecte extrem de controversate • „mazilirea“ administratorului public si Piata Centrală reprezintă doar cîteva dintre subiectele delicate • vine vicepremierul cu protocolul semnat pentru piată?! •

Sedinta, ordinară, de astăzi a Consiliului Local Piatra Neamt se anuntă una cu scîntei. Sau cu multe patimi. Politice si numai. Aceasta în conditiile în care pe ordinea de zi apar o serie de proiecte care au suscitat controverse si discutii, uneori extrem de „contondente“ între primar si liberali, pe de o parte, si majoritarii de la PSD, PMP si ALDE, de partea cealaltă. Probabil anticipînd înclestarea de azi, primarul Dragos Chitic a prefatat sedinta cu o conferintă de presă organizată ieri, în care s-a concentrat taman pe proiectele delicate. Cum ar fi cel cu „reînscăunarea“ administratorului public si a consilierilor personali. „Tăiati“ de majoritari la o sedintă precedentă pe motiv de „eficientizare“ a activitătii din primărie. „Mi se pare nefiresc ca un municipiu resedintă de judet să functioneze fără administrator public si fără majoritatea consilierilor primarului. Decizia luată de cei de la PSD-PMP-ALDE poate prezenta riscuri pentru buna functionare a primăriei si chiar a orasului. Sper că mîine (azi, n.red.) se va renunta la lupta politică si se va vota în consecintă pentru modificarea organigramei“, a declarat primarul. Care a mai precizat că a discutat si cu alti colegi primari din tară si sînt foarte putine cazuri în care nu există aceste posturi în schema de personal a unei primării a unui municipiu resedintă de judet. Plus că administratorul public coordona tocmai activitatea departamentului ce trebuie să atragă cît mai multe fonduri europene, iar unul dintre consilieri era „destinat“ pentru autoritatea urbană, o altă „rotită“ esentială în angrenajul necesar accesării fondurilor. Întrebat dacă există riscuri ca eventualele demersuri legale ale celor rămasi fără scaune să afecteze primăria, Dragos Chitic a răspuns: „Domnul Puscasu a făcut o adresă prin care solicită repunerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Dumnealui are dreptul legal de a ataca în instantă această decizie. Dintr-o experientă anterioară similară, la Consiliul Judetean, acolo s-a cîstigat în instantă si există riscul ca primăria să fie bună de plată pentru indemnizatiile neîncasate în perioada cît acesti oameni nu au fost pe functie. Că de la PSD mai plătim si alti bani, în urma deciziilor «istete» luate de consilierii social-democrati. Mai dăm înapoi 300.000 de lei pentru terenul acela pe care trebuia făcut Kaufland si nu mai încasăm 700.000 si mai avem si alte situatii de acest gen“. Cît priveste banii ce trebuie plătiti pentru deciziile „istete“ ale unor consilieri, aici ar trebui ruptă pisica. Iar banii să nu fie dati din buget, asa cum se întîmplă acum, ci direct de către alesii care au votat prost, producînd prejudicii la buget. Pe care ar trebui să le acopere. Ceea ce sîntem convinsi că nu se va întîmpla.



Vine vicepremierul cu protocolul pentru Piată?



Trecem repede peste afirmatiile primarului vizînd proiectele privind vînzarea unor terenuri sau cel privind extinderea unui spatiu comercial al unui consilier liberal, „trîntite“ repetat de majoritarii de la PSD-PMP-ALDE. Primele din motive numai de ei stiute, ultimul din aproape evidente motive de răzbunare politică în conditiile în care au aprobat un proiect aproape identic, dar care era al cuiva neimplicat politic. Mai comentăm doar că ar fi momentul ca aceea prevedere care le cere alesilor să-si motiveze în scris votul negativ pentru proiectele de urbanism să fie respectată. Si pusă în practică. Altfel va trebui să cerem voie toti de la partid/partide să facem vreo afacere. Sau chiar trebuie deja? Si ajungem la subiectul cu piata. Azi prezent din nou pe ordinea de zi cu toate cele trei proiecte privind preluarea, predarea temporară spre Urban si aprobarea caietului de sarcini pentru licitatia viitoare. Dincolo de afirmatiile primarului că astăzi piata putea fi deschisă dacă nu se opuneau majoritarii, că n-ar mai fi fost comerciantii în situatia de a vinde dintre nămeti în „mini-iarna“ de după Paste, că n-ar mai fost nici infiltratii de la zăpada topită dacă exista un administrator, care să curete zăpada si să pornească sistemul de degivrare (actiunea de a înlătura stratul de gheată sau de chiciură n.red.), deliciul a venit odată cu răspunsul la întrebarea dacă ministrul Dezvoltării a semnat celebrul protocol privind predarea-primirea pietei. „Am sunat de cel putin sase ori la minister cerînd să vorbesc cu doamna ministru. Acest lucru nu a fost posibil niciodată. Mi-a răspuns o secretară, iar ultima dată era să mă apuce rîsul. Doamna secretară mi-a spus că protocolul va fi adus personal la Piatra Neamt, de doamna ministru, la inaugurarea pietei. Am rămas fără cuvinte. Cum să inaugurez piata dacă eu nu am protocolul? Care inaugurare?“, a declarat Dragos Chitic. Care a mai admis că nu poate face altceva decît să sune în continuare si eventual să mai trimită o adresă către minister, că altfel nu există vreo prevedere legală care să oblige onor ministerul să trimită odată protocolul semnat. Sau refuzul motivat al semnării. Dacă e cazul. Cum de adrese sîntem cu toti sătui, propunem, mai în glumă sau mai în serios, să fie trimisă o invitatie la o inaugurare, fie ea si de fatadă si regizată, pentru ca protocolul să ajungă totusi la Piatra. Doar nu o să ne împiedicăm de o panglică pe care probabil unii o vor tăiată întru' eterna lor glorie electorală. Că e păcat de bietii tarabagii si cumpărători, care tîrguiesc în conditii mizere la poalele „monumentului“ noua Piată Centrală. Unde, fără un administrator, deh ca o casă părăsită, mai porneste si instalatia de incendiu pe motiv de... infiltratii.

