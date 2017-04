E cert! Pe 11 iunie, alegeri vor fi la Roman, Băltătesti si Pipirig • campania electorală va dura doar două săptămîni si nu se va suprapune peste Zilele Municipiului Roman • principalii candidati sînt Lucian Micu (PNL), Marius Neculai (PSD) si Radu Samson (USR) • Romascanii îsi vor alege democratic un nou primar pe data de 11 iunie, după cum a stabilit Guvernul, prin hotărîre, în cursul zilei de joi, 20 aprilie. Executivul a decis, astfel, data amintită pentru organizarea scrutinului local partial pentru alegerea primarului în 49 de localităti, în care această functie a rămas vacantă, urmare a demisiilor unor titulari, situatiilor de incompatibilitate, invalidării mandatelor, decesului sau aplicării unei pedepse privative de libertate. Pînă în prezent, pentru Primăria Roman si-au arătat oficial intentia de a candida actualul primar, Lucian Micu (PNL), Marius Neculai (PSD) si Radu Samson (USR). Fiecare a decis să îsi facă inclusiv campanie în mediul virtual, prezentîndu-se asa cum a stiut sau a fost sfătuit mai bine. „Am decis să mă înscriu în această competitie convins de faptul că, prin experienta acumulată în activitatea mea, pot aduce consistentă, echilibru si elemente de noutate în administrarea urbei noastre. Îmi doresc ca în acest demers să fim împreună toti cei care cred că, de la o zi la alta, de la o generatie la alta, de la profesor la elev, lucrurile pot evolua de la bine la mai bine“, a precizat Marius Neculai. Candidatul USR, Radu Samson, a declarat, la rîndul său: „În ciuda lipsei mele de experientă pe scena politică am decis totusi să candidez la alegerile organizate pentru ocuparea acestei functii, măcar pentru a demonstra că si noi, oamenii simpli, care nu am fost crescuti sau formati special pentru cariere politice, avem dreptul să fim pe acea scenă. Voi candida din partea Uniunii Salvati România, primul si singurul partid în care am fost membru ca cetătean major si cu drept de vot. Candidatura mea beneficiază de sustinerea colegilor mei din USR de la organizatiile Roman si Neamt, voi beneficia si de ajutorul deja promis al altor organizatii USR din tară, dar si de sprijinul conducerii USR de la nivel national. Mai important totusi decît sustinerea din interiorul partidului, indiferent de nivel, este sprijinul vostru, al celor care mă cunoasteti. În perioada care urmează veti avea ocazia să aflati mai multe despre intentiile si proiectele pentru materializarea cărora am nevoie de ajutorul vostru“. Primarul în functie, Lucian Micu, a fost foarte prins în zilele de joi si vineri cu problemele cauzate de vremea rea, astfel încît a precizat că mai întîi vrea ca orasul să treacă peste aceste necazuri. iar apoi se va axa pe strategia de campanie. Edilul sef a mai declarat că proxima campanie electorală nu se va suprapune cu Zilele Municipiului Roman. „Am aflat despre decizia Guvernului dar, momentan, ideea alegerilor este în plan secund, deoarece avem destule necazuri din cauza vremii. Să rezolvăm aceste probleme, iar apoi mă voi gîndi serios la viitorul scrutin. Trebuie, însă, să precizez, pentru ca să nu facă nimeni speculatii, faptul că va fi o campanie electorală de două săptămîni, care nu se suprapune peste Zilele Municipiului, programate în perioada 14-21 mai. Chiar în expunerea de motive a proiectului prin care solicităm fondurile necesare organizării manifestărilor, care va intra în sedinta de la finele acestei luni, am precizat clar acest lucru“, a subliniat Lucian Micu.

