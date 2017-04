Sapte chefi si ceva ce nu s-a mai văzut • pietreanul Chef Giovanni si prietenii săi au arătat de ce sînt considerati maestri ai bucătăriei • a fost o seară dedicată în totalitate lui Andrei Zlăvog, un copil cu grave probleme de sănătate • 250 de persoane au apreciat preparatele gătite de cei sapte chefi la Grand Hotel Ceahlău • „A fost o dublă bucurie pentru că ne-am dat seama că vom reusi să-l ajutăm pe Andrei si pentru că am reusit să multumim asa o audientă selectă si numeroasă“, a declarat Ionut Popa • Sapte maestri în arta culinară si-au dat mîna joi seară, 20 aprilie, la grand Hotel Ceahlău, pentru a-l ajuta pe micutul Andrei Zlăvog, un bebelus de două luni, să treacă cu bine peste o operatie complicată. La apelul lor, alti 250 de nemteni s-au alăturat campaniei umanitare si au contribuit la strîngerea de fonduri necesare interventiei chirurgicale a copilului efectuată ieri, la nici 24 de ore, în Germania. Pietreanul Ionut Popa, alias Chef Giovanni, a fost cel care si-a mobilizat colegii participanti în emisiunea „Chefi la cutite“ de la Antena 1 venind alături de acestia în fata invitatilor de la Hotelul Ceahlău cu un meniu inedit.

„Vreau să vă spun că ceea ce veti avea în meniu nu s-a mai făcut niciodată, este o premieră“, le-a transmis de la început invitatilor Chef Gianny. Pitesteanul si ceilalti sase colegi - Ionut Popa (Piatra Neamt), V. Puiu (Constanta), Andrei Lută (Iasi), Cristian Voicu (cîstigătorul editiei a II-a a concursului Chefi la cutite) si Gabriel Toader, maestru bucătar cunoscut în Bucuresti, le-au vorbit participantilor la eveniment despre scopul actiunii umanitare, apoi au intrat acolo unde se simt cel mai bine, în bucătărie, pentru a pregăti cele patru feluri din meniul anuntat. Maestrii au lăsat loc pe scenă ansamblului folcloric Floricică de la Munte, al Centrului pentru Cultură si Arte Carmen Saeculare, care a întretinut buna dispozitie cu un program diversificat de dansuri. La antreu, farfuriile au continut terrine din ficat de vitel cu dulceată de fenicul, jalapino, caramel de rosii si panbrioche negru, un sortiment în care Chef Giovanni a intervenit cu ingredientul care l-a consacrat, cărbunele vegetal. Primul fel principal a fost pe bază de peste - Chevice de somon în crustă de cafea cu susan negru, mousee de iaurt cu busuioc si brînză de capră, gel de sfeclă rosie cu sumac si sos de mango cu chilly. Invitatii au savurat apoi o friptură din piept de rată Shichimi cu piure de dovleac copt, piure de păstîrnac cu vanilie, fructe de pădure si sos de vin rosu afumat, iar desertul a fost un Mousse de cartofi mov cu ciocolată albă, piersică confiată cu cremă de mascarpone cu ghimbir si înghetată de pîine cu cereale.



„Toti chefii sînt multumiti si ne bucurăm că vom reusi să-l

ajutăm pe Andrei“



Partea lichidă a mesei a fost asigurată de Casa de Vinuri Cotnari, iar fundalul sonor a fost sustinut de formatii cunoscute care au ridicat mesenii la reprize de dans între degustările de mîncături sofisticate. Evenimentul s-a întins pe parcursul a cinci ore, pînă tîrziu în noapte, în tot acest timp chefii fiind implicati total în bunul mers al lucrurilor din bucătărie. „Am fost foarte emotionati, stresati, încordati, spuneti cum doriti. Cînd am văzut că s-a umplut sala si am realizat ce asteptări sînt, a fost un moment extrem de tensionat. În sensul pozitiv, pentru că asta ne-a motivat. Nu ne asteptam la asa un interes, la asa o prezentă. A fost nemaipomenit. Si la final a fost o bucurie imensă. Dublă bucurie. Pentru că ne-am dat seama că vom reusi să-l ajutăm pe Andrei Zlăvog si pentru că am reusit să multumim asa o audientă selectă si numeroasă. Ne-am mobilizat bine, le multumesc tuturor chefilor prezenti si tuturor celor care au pus umărul la această actiune. Rolul fiecăruia a fost extrem de important. Am făcut o echipă si am reusit. Emotiile au fost mari. Desertul a surprins plăcut, la fel rata. A fost apreciată. Toti chefii sînt multumiti si ne bucurăm că vom reusi să-l ajutăm pe Andrei, care, din informatiile pe care le am, vineri a fost operat. Si iată că putem să-l ajutăm în acest moment greu. Acum nu vă pot spune o sumă totală care a fost strînsă, însă va fi una consistentă dacă ne gîndim că au fost prezente peste 250 de persoane din estimările noastre. Cît despre colegii mei, maestrii bucătari, si ei sînt multumiti si au spus că vor reveni oricînd cu mare plăcere la Piatra Neamt. Cine stie, poate la anul vom organiza o nouă actiune umanitară similară. Să facem o traditie din asta“, a declarat Ionut Popa, Chef Giovanni, cel care a fost sufletul manifestării.



„Important este că am reusit să contribuim la acest gest extraordinar de omenie“



Gazdele evenimentului au fost multumite că au putut contribui la o o cauză nobilă, dar si că au avut parte de asa oaspeti. „A fost o seară reusită din toate punctele de vedere. Începînd cu cei prezenti, care au dat dovadă de mare omenie. Au fost extraordinari si le multumesc din toată inima. Apoi, chefii. Sînt niste artisti. Am văzut ce înseamnă bucătărie făcută din pasiune. Oamenii acestia chiar trăiesc pentru a găti. Sfidează perfectiunea prin modul în care se desfăsoară în bucătărie. Fiecare gest, fiecare picătură sînt importante. Si artistii care au participat au fost extraordinari. Au oferit o seară minunată. S-a dansat, s-a socializat, toată lumea s-a simtit bine. Noi, cei de la Grand Hotel Ceahlău, am fost gazde si ne bucurăm că am avut această posibilitate. Mai ales că a fost pentru o cauză nobilă. Si mă bucur pentru că am reusit să contribuim datorită omeniei celor care au participat la această seară reusită. Poate sîntem subiectivi, în calitate de gazde, dar important este că am reusit să contribuim la acest gest extraordinar de omenie. Dacă mai e posibil, sigur vom mai participa la astfel de evenimente. De ce nu, să devină o traditie anuală“, a declarat Ghiocel Tonco, manager general Grand Hotel Ceahlău. Prin achizitionarea unei invitatii care a costat 150 de lei, fiecare din participantii la evenimentul de joi seară a contribuit la sprijinirea familiei lui Andrei Zlăvog, bebelusul operat ieri în Germania. Micutul a fost diagnosticat cu peritonită meconială, atrezie jejunoidală si ocluzie intestinală prin bride. În traducere, aceasta înseamnă că Andrei nu mai poate fi hrănit normal drept pentru care a fost deja supus la două interventii chirurgicale la Spitalul de Pediatrie Sfînta Maria din lasi. Operatiile nu au avut rezultatul asteptat, iar medicii i-au recomandat o nouă interventie la o clinică din Germania, singura sansă pentru viata lui Andrei. Costurile unei asemenea interventii, plus cheltuielile aferente ajung la aproape 100.000 de euro. Pentru cei care doresc în continuare să-l sprijine pe micutul Andrei, pot face donatii în contul: Zlăvog Dumitru Iulian; LEI: RO14BREL0002000734360100; EURO: RO73BREL0002000734360202.

