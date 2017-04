Iarna din primăvară, mari necazuri au fost • drumul Piatra Neamt - Roman a fost închis timp de sapte ore • peste 11.000 de gospodării nu aveau curent la prînz, mai multe cu 1.000 decît în zori • o casă a luat foc de la centrala termică atunci cînd s-a întrerupt curentul • meteorologii anuntă vreme mai bună • Iarna din miezul primăverii a dat multe bătăi de cap si cu toate eforturile autoritătilor judetul a fost puternic afectat. Ieri, la ora 14 drumul Piatra Neamt - Roman a fost redeschis circulatiei, după ce politistii au avut instituite filtre atît la iesirea din resedinta de judet, cît si la Horia - Roman. Asta pentru că vîntul a bătut cu putere, au fost rupti copaci si era destulă zăpadă pe carosabil. În schimb, DN 15 Piatra Neamt - Tîrgu Neamt si DJ 156A Dobreni - Căciulesi au fost deblocate de la ora 11.30. La prînz, Sectia Neamt a CNADR actiona cu 20 lucrători si 14 utilaje pentru răspîndire de material antiderapant pe DN 15B, DN 15C, DN 15D si DN 2, fiind stocuri de 534 de tone de sare, 904 tone de nisip si peste 31 de tone de clorură de calciu. DRUPO actiona pentru deszăpezirea drumurilor judetene cu 44 lucrători si 19 utilaje pe 28 de sectoare de căi de rulare. Dacă la primele ore ale diminetii, în judet, erau 10.235 de consumatori nealimentati cu energie electrică, la ora 14 numărul acestora crescuse la 11.235, principalele avarii fiind din cauza arborilor îngreunati de zăpadă si care au căzut pe liniile de tensiune. Erau 213 de puncte de transformare nealimentate din 24 de localităti, printre ele fiind Oantu, Hangu, Ruginesti, Potoci, Stejaru, Crăcăoani, Băltătesti, Grumăzesti, Piatra Soimului, Luminis, Rediu, Oglinzi, Răucesti, Gîrcina, Vînători Neamt, Tasca, Brates, Cazaci, Ion Creangă, Valea Ursului. Partial nealimentate cu energie erau zone din Piatra Neamt, Bicaz, Poiana Largului si Tîrgu Neamt, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă. Din cauza „căderii“ curentului electric o locuintă din satul Dolhesti, Pipirig, s-a aprins din pricina centralei termice pe lemne. S-a întîmplat pe 20 aprilie, în jurul orei 17, iar la fata locului au intervenit pompierii de la Tîrgu Neamt. Pînă la final flăcările au făcut scrum 300 mp., din acoperisul casei si o anexă, plus camera centralei de 30 mp. Pompierii au intervenit si pentru degajarea a sute de arborilor doborîti de vînt si de greutatea zăpezii apoase, dar si pentru transportul la spital a pacientilor ce necesitau dializă.



Desi e zonă de ses, a fost greu si-n zona Roman



În zona Roman, ieri a fost închis drumul national către Vaslui, pe la Dealul Mărului, din cauza sulurilor de omăt si a crengilor căzute pe carosabil. Mai mult, la 6.14 dimineata, pe E85, la Tetcani, comuna Gherăesti, a avut loc un accident cu trei victime: o femeie de 43 de ani si doi bărbati, de 23 si 50 de ani, primii doi ajungînd la CPU Roman. În Roman, sub greutatea zăpezii, mai multi arbori s-au prăbusit, intervenindu-se pentru degajarea lor. Necazuri au fost si în localitătile învecinate orasului, unele drumuri sătesti sau comunale fiind, diverse perioade de timp, impracticabile. Icusesti, Valea Ursului, Oniceni, Boghicea, Stănita, Ion Creangă, Pâncesti, Văleni si zona Trifesti - Secuieni - Făurei au fost cele mai afectate, în numeroase sate fiind sistată alimentarea cu energie electrică. Din fericire, cu exceptia unui caz al unei persoane dializate de la Slobozia, nu au existat urgente medicale majore. „Nu am avut zăpadă toată iarna aceasta, cît am avut acum. Vineri dimineată, a trebuit să închidem drumul DC Poienari-Dagîta, pentru a putea intra cu utilajele de deszăpezit. Vîntul care a bătut tare a adunat multă zăpadă pe carosabil. În noaptea de joi spre vineri a fost întrerupt si curentul electric. Echipe de interventie au remediat defectiunea vineri dimineată, a functionat un pic, după care s-a întrerupt din nou. Dar cu asemenea joc de-a «uite lumina, nu e lumina» ne-am obisnuit. Sperăm să crească putin temperaturile si să nu mai ningă...“, a mentionat Constantin Augustin Holmanu, primarul comunei Pâncesti. În acelasi timp si pompierii militari au fost solicitati pentru situatii similare, motofierăstraiele acestora lucrînd aproape non-stop în cursul zilei de vineri. Inclusiv în parc, crengile multor copaci au cedat sub greutatea zăpezii, în conditiile în care arborii, porniti în vegetatie, erau plini de sevă. Încă de la primele semne ale înrăutătirii vremii, chiar dacă este vacantă, Primăria Roman a reluat furnizarea agentului termic în unitătile de învătămînt. Cel mai greu a fost în cursul noptii de 20 spre 21 aprilie, cînd operatorul de salubritate, care asigură si deszăpezirea, a intervenit, la solicitarea primăriei, la degajarea zăpezii de pe străzile municipiului si de pe arterele ocolitoare.



Cică vremea se îndreaptă



După episodul de iarnă autentică în mijlocul primăverii vremea dă semne că-si revine. Chiar dacă în acest moment în judet sînt zone cu peste 70 de centimetri de nea, de acum înainte vremea se îndreaptă. Ieri, la ora 10, cel mai mic strat de zăpadă, 14 centimetri, era la Roman, la Tîrgu Neamt erau 27, iar la Piatra Neamt, în conditii ferite de vînt, 36 de centimetri. Cel mai consistent strat era în vîrf de munte, pe Toaca - 76 de centimetri. Nici prea cald nu era ieri, la ora 10, cu 0 grade la Roman, 1 grad la Tîrg, 2 grade la Piatra si -10 pe Toaca. Pentru astăzi este anuntat cer acoperit, cu 1 grad la amiază si o minimă nocturnă de -1. Duminică, 23 aprilie, vremea va fi mai bună, ceva soare, dar nu mai mult de 3 grade la prînz. Noaptea cerul se degajează complet, motiv pentru care va fi cea mai rece din întreg intervalul cu -3 grade. Începînd de luni, 24 aprilie, se tot încălzeste. Este anuntat cer variabil, cu ceva ploi răzlete si o maximă de 7 grade. Noaptea va fi cam 1 grad în zori. Dacă meteorologii au dreptate, marti 25 aprilie, va fi o vreme spectaculoasă comparativ cu intervalul anterior. Soarele prinde putere si vor fi cam 14 grade. Cu toate acestea noptile sînt reci si rămînem la o minimă de 1 grad. Mai bine va fi miercuri, circa 18 grade ziua si aproximativ 6 grade noaptea. Cam la fel va fi vremea si joi, 27 aprilie. Nu se schimbă nimic în aspectul vremii nici pentru vineri, 28 aprilie. Ceva schimbări ar putea fi sîmbătă, 29 aprilie, cînd sînt anuntate ploi sporadice.

