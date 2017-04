De ce vrea C.P. Tăriceanu o „Republică parlamentară“ De la alegerile parlamentare din decembrie 2016, presedintele ALDE, domnul Cătălin Popescu Tăriceanu, îsi tot mediatizează dorinta ca la următorul referendum privind revizuirea Constitutiei să se accepte, cu subiect si predicat, teza că „România este republică parlamentară“. Adică, Presedintele României să nu mai fie ales prin vot direct de către populatie, ci să fie ales de către Parlament, definindu-se astfel Republica parlamentară. După unii analisti cu staif, trăim acum într-o Republică semi-prezidentială. După Tăriceanu ar trebui să încercăm si traiul într-o Republică parlamentară. Am răsuflat de la început usurat, când am văzut că domnul Tăriceanu, ca liberal cu pedigri interbelic, nu vrea transformarea Republicii în Regat, ci numai în Republică parlamentară. Sunt convins că domnul Tăriceanu e pus pe sotii si pe cale de consecintă trebuie urmărit cu mare atentie. Nu asa de pasional, cum îl urmăreste DNA, dar trebuie urmărit. Si predecesorul său, Radu Câmpeanu, prin anii '90 era pus pe sotii, când a propus ca ex-regele Mihai să candideze la functia de Presedinte al României. Si a fost urmărit de fostul rege, că vrea să compromită Casa Regală. Urmărindu-l pe Tăriceanu, am convingerea că transformarea României într-o republică parlamentară ar fi o colosală eroare. În primul rând, am transforma presedintele, dintr-un mediator între puterile statului, într-un băiat de mingi la dispozitia acestor puteri. În al doilea rând, Parlamentul ar putea schimba presedintele după cum ar bate vântul intereselor politicienilor. După cum migrează parlamentarii de la un partid la altul, făcând si desfăcând majorităti peste noapte, ne-om trezi că vor schimba presedintii după fiecare vacantă parlamentară. Astfel se va pecetlui instabilitatea politică ca mod de guvernare în România. În al treilea rând, Parlamentul ar câstiga puteri suplimentare, devenind cea mai importantă putere în stat. În al patrulea rând, Parlamentul si-ar dubla răspunderea, peste răspunderea pentru propriile prostii se va adăuga si răspunderea pentru erorile presedintelui. În al cincilea rând, având în vedere ce hahalere si-a ales Parlamentul ca presedinti pentru cele două Camere, în ultimii zece ani, o hahaleră în plus la Cotroceni ar fi mult prea mult. În al saselea rând, avem cireasa de pe tort. Cireasa de pe tort o pune tot domnul Tăriceanu, care si-a manifestat speranta că onoarea alegerii Presedintelui României îi va reveni de drept Senatului. Aferim bre!



Scurtă lectie de istorie - alternanta la putere



Este demonstrat că între anii 1990-2016 în România s-au succedat la putere 14 guverne, exceptând patru interimate, care au oglindit în mod fidel alternantele la putere între fortele de stânga si de dreapta. Faptul că fortele de stânga s-au numit FSN, FDSN, PDSR, sau PSD si că cele de dreapta s-au numit PNL, PNT-cd, PDL, în jurul cărora mai gravitau si niste comete vremelnice, nu face decât să întregească imaginea istorică postrevolutionară a alternantei la putere în România. De o parte, fortele de dreapta, reprezentante ale elitelor, cărora revolutia le-a oferit drepturile fundamentale, printre care cel mai important a fost libertatea cuvântului, iar de cealaltă parte, fortele de stânga, reprezentante ale „hoardelor de proletari“ (cum le definea un elitist protestatar) cărora „libertatea de a trăi mai bine“ a fost de preferat „libertătii cuvântului“, conform principiului „Vorba nu tine de foame“. Este de asemenea demonstrat că în perioada interbelică, între anii 1919-1937, în România au avut loc nouă alternante la putere, între Partidul National Liberal si Partidul National Tărănesc. Numai în această perioadă interbelică au avut loc alegeri democratice în România Mare. Alternantele la putere nu se realizau atunci din vointa populară, ci din vointa regelui, care la cam fiecare doi ani desemna un alt prim-ministru. Noul prim-ministru dizolva Parlamentul, producând alegeri anticipate. Regula era că, din ce partid făcea parte noul prim-ministru, acel partid câstiga alegerile. După 23 august 1944 se vorbeste mult si insuficient justificabil despre fraudarea alegerilor de la 6 martie 1946, când Blocul Democrat Popular, în care PCR avea o pondere însemnată, a câstigat alegerile. Desi nu s-au consemnat oficial că s-ar fi înregistrat fraude deosebite fată de cele din perioada interbelică, precum si fată de cele de după 1990, se tot vorbeste fără acoperire despre fraudarea grosolană a alegerilor din 1946 de către comunisti. În realitate, istoricii au consemnat că înainte de alegeri au fost modificate reglementările Legii alegerilor, de o asa manieră, încât să câstige cine le-a organizat, după tipicul alegerilor interbelice. Nimic nou sub soare. Se poate concluziona că în 1946 au pierdut alegerile partidele care gravitau în jurul Casei Regale. Alegerile din 1946 au fost câstigate de BDP cu sprijinul larg al masei „sărăntocilor nationali“, sedusi de promisiunile comunittilor, singurii care îi băgau în seamă. Bineînteles, totul sub atenta supraveghere a sovieticilor, instalati în România ca ocupanti, cu avizul puterilor aliate SUA si Marea Britanie. Ca si moda, istoria se repetă. Doar unora li se pare că evenimentele politice nu sunt repetabile, asurzindu-ne cu revelatiile lor despre unicitatea acestora.

