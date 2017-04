Chefi surpriză la campania pentru viata unui copil • încă doi chefi vin joi la Piatra Neamt • ei se adaugă celor patru care si-au dat mîna pentru a-l ajuta pe Anderei Zlăvog, un bebelus de două luni ce necesită o operatie în Germania • pietrenii pot gusta din preparatele lor, pe 20 aprilie, la Grand Hotel Ceahlău • noii veniti sînt Cristian Voicu si Gabriel Toader • Initiativa pietreanului Ionut Popa, Chef Giovanni, de a organiza o campanie umanitară pentru un bebelus de doar cîteva luni ce necesită o operatie în Germania, nu a rămas fără ecou. Alti doi maestri ai bucătăriei vor veni la Piatra Neamt, joi, 20 aprilie, la Grand Hotel Ceahlău. Este vorba de Cristian Voicu, cîstigător al unei editii precedente a concursului „Chefi la cutite“, si Gabriel Toader, un maestru bucătar cunoscut si recunoscut în Bucuresti si nu numai. Acestia li se adaugă chefilor Giovanni, Machette, Gianny si V. Puiu. Toti sase vor găti la Grand Hotel Ceahlău, iar banii care vor fi adunati vor fi donati micutului Andrei Zlăvog. Acesta trece printr-o mare cumpănă, fiind diagnosticat cu peritonită meconială, atrezie jejunoidală si ocluzie intestinală prin bride. Practic, bebelusul nu mai poate fi hrănit normal si a fost supus la două interventii chirurgicale la Spitalul de Pediatrie Sfînta Maria din lasi. Ele nu au avut rezultatul asteptat, iar medicii ieseni i-au recomandat o nouă interventie la o clinică din Germania. Este singura sansă de care atîrnă viata lui Andrei. Costurile unei asemenea interventii, dar si cheltuielile adiacente ajung la aproape 100.000 de euro. În ajutorul micutului, la initiativa pietreanului Ionut Popa, au sărit cei sase chefi. Ei vor găti un meniu sofisticat si capabil să satisfacă si gusturile cele mai rafinate. Evenimentul va avea loc pe 20 aprilie, de la ora 19, la Hotel Ceahlău. Pretul unui meniu va fi de 150 ron, iar rezervările pot fi făcute la numărul de telefon 0233.219.991. Cît priveste farfuriile, acestea vor contine „bucate“ capabile să îi satisfacă si pe cei mai pretentiosi: Terrine din ficat de vitel cu dulceată de fenicul, jalapino, caramel de rosii si panbrioche negru; Chevice de somon în crustă de cafea cu susan negru, mousee de iaurt cu busuioc si brînză de capră, gel de sfeclă rosie cu sumac si sos de mango cu chilly; Piept de rată „Shichimi“ cu piure de dovleac copt, piure de păstîrnac cu vanilie, fructe de pădure si sos de vin rosu afumat; Mousse de cartofi violeti cu ciocolată albă, piersică confiată cu cremă de mascarpone cu ghimbir si înghetată de pîine cu cereale. Toate stropite cu un vin ales, de la Casa de Vinuri Cotnari, si pe fundalul sonor asigurat de formatii cunoscute. Tatăl micutului care are nevoie de o mînă de ajutor, Iulian Zlăvog, s-a declarat extrem de recunoscător: „Sînt foarte recunoscător pentru că există această implicare de la Piatra Neamt si multumesc celor care ne întind o mînă de ajutor. Am primit pînă acum donatii, dar nu am mai beneficiat de un ajutor în această manieră, organizată. Orice ajutor este binevenit“. Ghiocel Tonco, director general Grand Hotel Ceahlău, gazda evenimentului a făcut si el apel la solidaritate: „Si eu sînt părinte si înteleg perfect prin ce trece domnul Zlăvog. Toti cei care partcipă la această actiune umanitară, noi, formatiile care vor cînta, chefii care vor găti vor face acest lucru gratuit, iar toti banii vor fi donati pentru cauza lui Andrei Zlăvog. Orice donatie, chiar înainte sau după organizarea acestui eveniment, este binevenită“. Cei care doresc să-l sprijine pe micutul Andrei Zlăvog, pot face donatii în contul: Zlăvog Dumitru Iulian; LEI: RO14BREL0002000734360100; EURO: RO73BREL0002000734360202.

