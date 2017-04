De la Piatra, cu tintă spre Anaheim, California, SUA • Alexandru Gabriel Afloarei, elev la Colegiul Petru Rares, s-a clasat în primii zece liceeni pe plan national, în cadrul concursului Microsoft Office Specialist World Championship 2017 • pe 28 aprilie va participa la faza natională • speră să iasă primul din tară la sectiunea Word si la vară să concureze în America • Alexandru Gabriel Afloarei a avut parte o mare bucurie zilele trecute: a aflat că s-a clasat în primii zece concurenti pe tară în cadrul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC), editia 2017. Pe 28 aprilie va avea de trecut prin selectia finală, tinta lui pentru vara care se apropie fiind etapa mondială, care se va desfăsura în SUA, California, orasul Anaheim, în perioada 30 iulie - 2 august 2017. Competitia este structurată pe sase sectiuni pentru următoarele suite de aplicatii Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016. Alexandru, elev în clasa a XI-a la Colegiul National Petru Rares a participat la sectiunea Word 2016, scotînd cel mai bun timp si cel mai mare punctaj, lucrînd pentru solutionarea subiectelor contracronometru. „Este prima mea participare la acest campionat, aflat la a treia editie în România. As putea spune că m-am autoperfectionat în lucrul cu calculatorul, iar în ultima perioadă, cînd m-am pregătit pentru această competitie mondială, am beneficiat de sprijinul domnului profesor Grigorută Oniciuc, căruia îi multumesc pentru sprijinul acordat si pentru încrederea pe care si-o manifestă în priceperea mea. Asemeni colegilor din generatiile actuale, m-am născut cu calculatorul în casă si de mic am fost tras de el. Nu m-am jucat, am vrut să îl descopăr efectiv! Să văd ce are, de ce e în stare si ata am ajuns să îl cunosc, zic eu, foarte bine! Sper să pot demonstra asta la etapa natională a campionatului, care va avea loc pe 28 aprilie. Voi avea de sustinut din nou examenul de certificare, asa cum a fost si în etapa actuală si va conta din nou timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor. Pentru California vor fi alesi doar trei candidati, cîte unul de la fiecare dintre sectiunile Word, Power-Point si Excel. Deocamdată sînt multumit si de clasamentul în care mă regăsesc, fiind în primii zece din tară, dar cred că pot mai mult!“, a declarat Alexandru Afloarei. După ce va termina Raresul, liceanul vrea să îsi continue studiile în domeniul informaticii. „Calculatorul este esential vietii în zilele noastre, dar este foarte important să fie de folos, să fie constructiv, nu distructiv. Reprezintă si un mare pericol pentru că nu de putine ori dă dependentă fată de jocuri! Eu nu am fost interesat să mă joc, ci să lucrez pe calculator! Internetul este o sursă de informare, este util, dar trebuie utilizat cu limită“, mai crede tînărul. Dacă va avea sansa de a se lupta cu calculatoristii lumii si să-i si învingă, Alexandru va fi recompensat si cu un premiu deloc de neglijat, asigurat de către organizatori - 7.000 de dolari pentru locul I, 3.500 de dolari pentru locul II si 500 pentru locul III. Competitia este organizată de Asociatia Certipro Education, în parteneriat cu Microsoft.

Articol afisat de 296 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (M. NEAMTU)