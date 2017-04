Cu vremea nu-i a bună: vine iarna! • dacă prognoza se adevereste, pare că se întoarce iarna • sînt anuntate ninsori si temperaturi diurne negative • abia spre finele săptămînii viitoare putem spera la vreme ceva mai caldă •

Primăvara capricioasă nu se dezice, prognoza arătînd că în următoarele zile vremea se va răci accentuat, astfel că putem avea valori termice diurne negative si precipitatii sub formă de zăpadă. Asa reiese din estimarea valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 17 - 30 aprilie 2017, publicată pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie. „În prima săptămînă de prognoză vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în intervalul 19 -21 aprilie, cînd media maximelor termice va fi de 5 - 7 grade. În cea de a doua săptămîna valorile termice diurne se vor apropia treptat de cele normale si vor ajunge la medii de 18...19 grade. Temperaturile nocturne vor fi în scădere între 21 si 22 aprilie, cînd vor deveni negative, apoi vor începe să crească, astfel că între 28 si 30

aprilie media minimelor termice va fi de aproximativ 6 grade. Vor fi conditii de precipitatii aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse si importante cantitativ în intervalul 19 - 20 aprilie“, conform ANM. Asa arată datele reginonale pentru Moldova, iar la Piatra Neamt astăzi, 19 aprilie, ne putem astepta la cer mai mult acoperit si nu mai mult de 7 grade în miezul zilei. După lăsarea întuinericului norii rămîn cantonati în zonă si aduc precipitatii sub formă de ninsoare cu o minimă la limita înghetului, zero grade Celsius. Cea mai rece zi din întreg intervalul se anuntă a fi cea de joi, 20 aprilie, cînd desi pare de necrezut ne putem astepta la o maximă negativă, de -1 grad, motiv pentru care precipitatiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare, atît ziua cît si noaptea cînd este anuntată o minimă de -2 grade. Nici vineri, 21 aprilie, nu este mai bine si chiar dacă ziua vedem soarele, acesta nu aduce mai mult de 2 grade la prînz. Norii se regrupează noaptea si ar putea să ningă din nou, temperatura situîndu-se undeva la -2 grade. Nici sîmbătă, 22 aprilie, nu va fi vreme bună. Va fi cer acoperit, dar măcar nu mai sînt anuntate precipitatii de nici un fel, iar la amiază termometrele nu vor arăta mai mult de 4 grade. După lăsarea întunericului cerul se degajează, dar va fi cea mai rece noapte din ultima perioadă de timp, -3 grade. Ceva schimbări în registrul meteo ar putea fi de duminică, 23 aprilie, cînd vedem soarele si maxima saltă la 5 grade Celsius. Noaptea aduce valori termice pozitive, dar modeste, de 1 grad. De luni, 24 aprilie si pînă joi, 27 aprilie, vremea se mai îndreaptă, se încălzeste treptat asa că în ultima zi ne vom bucura de vreme caldă, însorită si temperaturi îndrăznete, de 17 grade. Si noptile se mai încălzesc, iar minimele cresc treptat de la limita înghetului pînă la 5 grade Celsius.

