Dor de poezie, a fost a XV-a editie • 100 de liceni din 16 judete si din Republica Moldova au trimis creatii literare • juriul a acordat cinci premii I, sapte premii II si zece mentiuni • acestora li s-au adăugat premii speciale din partea Editurii Eikon Bucuresti • Ca în fiecare an, juriul Concursului National de creatie lirică Dor de poezie, coordonat de inspectorul scolar Gheorghe Brânzei si format din cunoscuti oameni de cultură din Roman a jurizat cele 100 de creatii literare ale liceenilor înscrisi, stabilind care sînt cele mai bune. Tudor Daniela Rurac din Republica Moldova a primit premiul I cu 137 puncte pentru poezia As vrea să vii acasă. Tot premiul I a fost acordat Anei Maria Dumitru, din Ploiesti pentru poezia Elogiul Eminului, iar Paula Renata Muler, din Dorohoi a primit acelasi premiu pentru poezia Lumina. Elisabeta Usurelu din Drobeta Turnu Severin a ocupat tot locul I pentru poezia Doar Dumnezeu. Ultimul premiu I a fost decernat Danielei Alexandra Haliga din Pascani pentru poezia Vis de primăvară. Cu premiul II a fost răsplătit Ciprian Ivan din Bucuresti, pentru poezia De suflet. Stefania Denisa Bocu din Ploiesti a primit premiul al II-lea pentru poezia Atingerea iubirii. Roxana Cernat, tot din Ploiesti, a primit acelasi premiu II pentru poezia O, mamă... Cristinel Băisan din Bacău a primit premiul al II-lea pentru creatia lirică Poveste de seară. Poezia Dor a Mariei Nistorică din Bacău a primit acelasi premiu onorant. Locul al III-lea a fost acordat elevilor: Andar Panainte din Ploiesti, Narcisei Oprea de la Colegiul Petru Poni din Roman, Iulianei Giogiana Pop din Hunedoara, Andreei Grigoras din Bacău, Jenicău Achimescu din Drobeta Turnu Severin. Mentiuni au primit elevii: Mariana Manea din Ploiesti, Alexandra Monica Nitoi din Bucuresti, Paula Bianca Robu din Săbăoani, Iulia Adelina Pîrtac de la CNRV Roman, Paola Buciumasu din Bacău. Elena Andra Mîrza din Ploiesti, Sorin Răzvan Poschin din Săbăoani, Giorgiana Loredana Stoi, din Potcoava, Olt, Natalia Rotari din Bacău si Alexandra Moisei, din Republica Moldova. Conferentiarul universitar Cristina Emanuela Dascălu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi a suplimentat premiile acordate pentru Andra Mandea din Tecuci, Gheorghe Ciucan din Bălti, Paula Muler din Dorohoi, Narcisa Oprea din Roman, Daniela Haliga din Pascani si a acordat Marele premiu poeziei As vrea să vii acasă, tată, scrisă de Daniela Tudor Rurac. Premiantii au primit diplome si plachete oferite de Consiliul Local Roman si cărti de la Editura Eikon Bucuresti. Au fost citite cele mai frumoase creatii ale participantilor, iar Grupul vocal Armonia al liceului gazdă a cîntat o serie de cîntece lirice românesti si străine.

