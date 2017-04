Trei mucosi sparg masini cu duiumul • suspecti în numeroasele cazuri de spargeri de masini din ultimele zile sînt trei mucosi, dintre care unul nici nu are act de identitate • Primăria Roman vrea să extindă sistemul de supraveghere video • Numerosi romascani au fost păgubiti de spărgătorii de masini, peste 10 asemenea cazuri fiind aduse în atentia autoritătilor în doar cîteva zile. Vizate au fost, în primul rînd, parcările din zona Bulevardului Republicii - Bogdan Dragos. Primarul Lucian Micu a luat atitudine, după ce i-a fost adus la cunostintă, din partea păgubitilor, numărul mare al infractiunilor. În acest sens, edilul sef a avut o întîlnire cu sefii Politiei Locale si ai Politiei Municipiului, în cadrul căreia a fost stabilit un plan comun de prevenire a actelor antisociale. „În urma discutiilor purtate cu conducerea Politiei Roman, mi s-a adus la cunostintă că au fost identificati infractorii care au spart în ultimele zile mai multe autoturisme ale cetătenilor din municipiu. Este vorba despre trei minori, din care doi au vîrsta sub 14 ani si unul are 14 ani, însă acesta din urmă nu are nici un act de identitate. Politia Roman va lua măsurile prevăzute de lege în acest caz. Împreună cu Politia Municipiului si Politia Locală, am stabilit un plan de măsuri pentru a preveni astfel de fapte“, a declarat primarul Lucian Micu. În oras sînt amplasate, în zone cu risc ridicat de infractionalitate, 50 de camere de supraveghere si se intentionează achizitionarea, în perioada imediat următoare, a încă două astfel de sisteme. Viziunea actualei conduceri a primăriei asupra monitorizării spatiului public din oras priveste organizarea unui compartiment specializat. „În acest moment, sînt patru angajati ai Politiei Locale care au ca responsabilitate monitorizarea în timp real a imaginilor de pe camerele de supraveghere. Un agent lucrează cîte 12 ore la monitorizare, asigurîndu-se permanenta, inclusiv sîmbăta si duminica, sau în zilele de sărbătoare. Vrem să extindem actualul sistem de supraveghere video a zonelor sensibile din oras, iar în acest sens am gîndit un proiect care să prevadă înfiintarea unui compartiment separat de Politia Locală, cu angajati care să aibă pregătirea necesară pentru a urmări simultan imaginile de pe zecile de camere de supraveghere. În acest fel, agentii Politiei Locale se vor concentra pe prevenire si pe asigurarea protectiei bunurilor si persoanelor din orasul nostru“, a mai declarat Lucian Micu. În sistemul de supraveghere video al urbei, din cele 50 de camere, 18 sînt fixe si 32 mobile. Politia Locală monitorizează imaginile de pe camerele video si le eliberează, la cerere, doar organelor de cercetare judiciară, fiind vorba de imagini cu caracter personal. „Pe parcursul anului 2017, am răspuns prompt la 21 de adrese primite din partea organelor de anchetă judiciară, totalizînd 86 de ore de înregistrări. Împreună cu Politia Roman, am efectuat 69 de misiuni comune de monitorizare. Pe linia infractională - furturi, tîlhării, spargeri - am prins în acest an sase persoane în flagrant, care au fost mai apoi conduse la Politia Roman pentru cercetări. Pe linie contraventională, care este în subordinea Politiei Locale, am depistat, cu ajutorul camerelor, 67 de persoane, care au fost sanctionate conform legii. De exemplu, la începutul anului, în fata complexului Gulliver, pe camerele de supraveghere am surprins în flagrant patru minori care au smuls geanta unei persoane, au trîntit-o la pămînt si au fugit, dar au fost prinse de patrula Politiei Locale si conduse la sediul Politiei Municipiului“, a declarat Daniel Cazacu, directorul Politiei Locale Roman. Conducerea primăriei face apel la cetăteni să sune la numărul gratuit 0233.984, apelabil din orice retea, pentru a comunica la dispeceratul non stop al Politiei Locale faptele antisociale la care sînt martori. De asemenea, la dispozitia cetătenilor este si numărul unic 112, pentru a sesiza infractiunile sau pentru a oferi informatii despre infractori.

