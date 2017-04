Se face trafic si cu deseuri • pe timp de noapte, camioane din zona limitrofă municipiului Roman aduc gunoaie la depozitul de deseuri închis oficial • amenzile nu sînt de natură să îi descurajeze pe cei prinsi • Închiderea gropii temporare de gunoi de la Roman si aparitia ca singură posibilitate pentru întreaga zonă de a transporta deseurile la depozitul ecologic de la Girov a dus la un fenomen de „trafic“ cu gunoaie, la adăpostul întunericului. Cu toate că nimeni nu mai are voie să ducă resturile la rampa din zona Străzii Colectorului, se vede treaba că tot această variantă rămîne cea mai ieftină, chit că o interzice legea, în special pentru cei care nu doresc să apeleze la un operator autorizat. La finele săptămînii trecute, autoritătile din Roman au văzut pe camerele de supraveghere cum două camioane se pregăteau să îsi lase încărcăturile la groapa închisă. „De săptămîna trecută a fost închis depozitul temporar de deseuri de la Roman însă cu toate acestea, sîmbătă noaptea (8 aprilie, n. red.) au fost depistate, cu ajutorul camerei de luat vederi de la acest depozit, două camioane. Unul era de la Cotu Vames, comuna Horia, iar celălalt din comuna Sagna, si tocmai depozitau gunoaie în zonă. Au venit politistii locali si am prevenit lăsarea gunoaielor acolo. Totodată, conducătorii celor două autocamioane au fost sanctionati contraventional conform prevederilor legale în vigoare. Vreau să avertizez pe toată lumea că vom monitoriza intens această activitate si fac un apel la cetătenii din municipiu care locuiesc în zonă ca atunci cînd observă asemenea mijloace de transport să ne anunte pentru a putea interveni“, a declarat Lucian Micu, primarul municipiului Roman. Acesta a mai specificat faptul că au fost masini cu deseuri de origine animală, dar si din constructii, provenind de la două firme din localitătile amintite. „Nu a fost o actiune din partea unei autorităti publice din respectivele comune. Am mentionat doar adresele de domiciliu ale contravenientilor. Amenzile în asemenea cazuri, la îndemîna autoritătilor publice locale, din păcate nu sînt unele ridicate, doar de 100 de lei. Important pentru noi este să prevenim astfel de actiuni“, a mai precizat edilul. În ceea ce priveste depozitul temporar de deseuri, termenul limită pentru neutralizare este cel din autorizatia de functionare, anume anul 2019. „Pînă atunci vom elimina toate deseurile. Avem în studiu mai multe variante de închidere, căutăm calea cea mai eficientă si care să corespundă cerintelor de mediu“, a conchis Lucian Micu.

