Monitorul de Neamt » Stiri Locale 11 Aprilie 2017 Legea salarizării, iată noile lefuri • guvernantii au promis lefuri mai mult decît generoase pentru bugetari • în Sănătate, Învătămînt, Armată sau în sistemul judiciar sînt salarii de zeci de mii de lei • prefectul va cîstiga 10.730 lei pe lună, iar subprefectii 10.150 lei • seful CJ va avea 11.600 lei, iar vicepresedintii 10.150 • si parlamentarilor le cresc veniturile, de la jumătatea anului fiind retribuiti cu 11.600 de lei • profesorii care predau la liceu vor încasa aproape 6.100 brut în 2020 si vreo 6.900 de lei în 2022 • Guvernantii încearcă să se tină de promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală, iar cel mai fierbinte subiect al acestor zile este cel legat de lega salarizării unitare. Discutiile sînt mai mult secrete, dar sub presiunea timpului au fost prezentate deja noile lefuri de care ar avea parte salariatii din diverse domenii de activitate. Sînt anuntate cresteri spectaculoase în Sănătate, Învătămînt, sistemul judiciar, Armată si Administratie. Deocamdată este încă vorba de un proiect, iar bugetarii ar putea spera la un trai mai bun numai dacă cele prezentate vor deveni lege. Acest lucru nu pare să fie o problemă, deoarece ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat că initiativa urma să fie trimisă ieri în Parlament, acolo unde partidul din care provine, PSD, are o majoritate zdrobitoare împreună cu ALDE. Conform proiectului Legii salarizării unitare, primele majorări vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru anumite categorii, de la 1 ianuarie 2018 si în anii ce urmează pentru altii.



Cresteri în Sănătate si Educatie



În esentă este vorba ca în următorul cincinal, adică pînă în 2022 veniturile lunare să crească în medie cu 56%. Asa stînd lucrurile, dacă anul acesta un medic rezident este plătit cu 2.621 de lei, din 2018 va avea un salariu de 5.700 de lei brut lunar. Medicii specialisti cu vechime maximă, gradul V, care lucrează în spital clinic vor încasa în 2018 salarii brute de peste 12.375 lei lunar, de la circa 4.413 în 2017. Medicii primari, gradul V, cu vechime maximă, care lucrează în spital clinic vor cîstiga 15.625 lei brut lunar, iar medicii primari ATI care lucrează în Unitătile de Primiri Urgente, gradul V si vechime maximă vor încasa 16.672 lei brut lunar. Asistenti medicali debutanti din spitale clinice, care au absolvit studii superioare, vor cîstiga în 2018 salarii brute de 3.950 lei lunar. Asistentii medicali cu studii medii si vechime maximă, care lucrează în spitale clinice, vor încasa anul viitor salarii brute de 4.625 lei lunar, iar asistentii medicali principali, cu studii superioare si gradatie maximă, vor lua de anul viitor în fiecare lună cîte 5.100 lei. Si cei din Educatie vor avea salarii majorate. Un învătător debutant cu studii medii sare de la 1.705 lei în 2017, la peste 3.200 de lei în 2020 si 3.916 lei în 2022. Învătătorii cu studii medii si gradatie maximă vor încasa în anul 2020 salarii brute de aproape 4.900 lei lunar. Tot atunci profesorii debutanti de liceu vor cîstiga 3.520 lei brut lunar. Profesorii care predau la liceu si au gradul V vor încasa aproape 6.100 brut lunar în 2020 si vreo 6.900 de lei în 2022. Asistentii universitari vor avea în 2020 salarii de aproape 3.800 brut lunar si peste 4.100 lei în 2022, iar profesorii universitari cu vechime si gradatie maximă vor încasa salarii brute de aproape 11.400 lei lunar în 2020.



Justitie, Armată, Politie, Cultură



Si în justitie sînt schimbări si în 2020 grefierii debutanti în judecătorii vor avea 2.800 de lei brut, grefierii gradul I, cu vechime maximă vor avea atunci aproape 6.800 lei brut lunar, în timp ce un procuror stagiar va avea peste trei ani un brut lunar de circa 6.000 lei. Un judecător stagiar încadrat în judecătorie va încasa peste 6.800 lei brut lunar în 2020, procurorii cu vechime maximă se duc în 2020 la un brut lunar de 13.600 lunar, iar judecătorii cu vechime saltă la 14.300 lei lunar. În Armată si ordine publică, un colonel va avea din 2020 un brut lunar de 5.910 lei, un comisar sef de politie va cîstiga lunar 6.844 de lei, un general de Armată se va bucura lunar de un brut de 8.358 lei, iar un chestor general de politie va avea un brut lunar în anul 2020 de 8.874 lei. Si leafa unui soldat sare de la 754 de lei acum la 2.150 de lei în 2020 si tot atunci un plutonier de Armată cu studii medii va lua lunar un brut de 2.805 lei dacă are studii medii, iar cu aceleasi studii un plutonier (agent sef) de politie va încasa 2.902 lei. Un sublocotenent din armată, fără vechime, care ia acum circa 1.600 de lei, în 2020 va avea un brut lunar de 3.340 de lei, în timp ce un subinspector de politie, tot fără vechime, sare de la o leafă de circa 3.300 de lei, la 4.259 lei. Si în cultură sînt cresteri consistente, iar un actor sau dirijor, gradul II, studii superioare si vechime maximă, va ajunge în 2020 la 5.860 de lei si peste 6.900 de lei în 2022. Un bibliotecar gradul IA, studii superioare si vechime maximă va avea circa 6.400 de lei în 2020 si sensibil mai mult peste doi ani, iar un artist cu aceleasi conditii va încasa circa 11.000 lei în 2020. Peste 5 ani un consul va cîstiga vreo 7.100 de lei lunar, iar un ambasador va avea 11.000 de lei.



Seful statului are leafa cea mai mare



În vîrful piramidei cu cei mai multi bani cîstigati pe lună este presedintele statului, care va avea un brut de 17.400 lei, fiind urmat de seful Guvernului, sefii Parlamentului si presedintii Înaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si Curtii Constitutionale (CCR), cu cîte 15.950 lei, iar ministrii vor avea 14.500 de lei brut pe lună. Asa stînd lucrurile acesti demnitari vor avea mai putini bani de la 1 iulie pentru că acum seful statului, prim-ministrul si presedintii Parlamentului cîstigă 21.540 lei brut pe luna. Ministrii au în prezent o indemnizatie de 19.055 lei brut pe lună, iar din iulie vor primi mai putin, adică 14.500 lei brut pe lună. Mai bucurosi vor fi parlamentarii, care de la jumătatea anului vor avea un brut lunar de 11.600 de lei, aproape dublu, iar secretarii de stat vor primi circa 11.000 de lei, mai mult decît au acum. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va avea un salariu echivalent cu un ministru, 14.500 lei brut, iar directorii SIE, SRI si STS vor cîstiga cît secretarii de stat, 10.730 lei brut. De asemenea, presedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, seful Curtii de Conturi, secretarul general al Guvernului, consilierii prezidentiali si presedintele Consiliului Concurentei vor cîstiga lunar 14.500 lei. Aceleasi venituri le vor avea si presedintele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si seful Autoritătii Electorale Permanente. Referitor la functiile din Parlamentul României, vicepresedintii Camerei Deputatilor si Senatului vor avea un salariu lunar de 14.500 lei, secretarii, chestorii si liderii grupurilor parlamentare – 13.630 lei, presedintii Comisiilor permanente – 12.615 lei, vicepresedintii acestor comisii – 12.180 lei. Vicepresedintii Curtii de Conturi, Consiliului Concurentei si ai Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii vor avea, potrivit noului proiect al legii salarizării unitare, un venit de 13.050 lei, iar secretarul general adjunct al Guvernului si consilierii de stat – 10.730 lei.



Prefecti, subprefecti, sefii de CJ, primari



În ceea ce priveste prefectii, ei vor avea un salariu de 10.730 lei, iar subprefectii 10.150 lei. Si la administratiile locale sînt cresteri, iar presedintii de CJ vor încasa un brut lunar de 11.600 lei, vicepresedintii vor avea 10.150, primarii localitătilor cu peste 300.000 de locuitori vor avea 11.600 lei, iar primarii care păstoresc peste 200.000 de suflete vor încasa 10.875 lei, în timp ce viceprimarii din localităti cu sub 3.000 de locuitori vor primi un brut lunar de 4.350 lei. Proiectul legii salarizării unitare nu prevede cuantumul salariilor din administratia publică locală, fiind doar o grilă cu raportul între salarii, cu precizarea că nici un angajat din administratia locală nu va putea avea un salariu mai mare decît indemnizatia pe care o primeste viceprimarul. Grila pentru adminstratia publică locală porneste de la salariul minim pe economie si poate creste pînă la un maxim reprezentat de indemnizatia viceprimarului localitătii respective. Cresterile vor avea loc din 2018. Salariile de bază sînt diferentiate pe functii, grade, trepte si gradatii. Gradatiile se acordă în procent de 7,5 pentru gradatia 1 - de la 3 la 5 ani, 5% pentru gradatia 2 - de la 5 la 10 ani, 5% pentru gradatia 3 - de la 10 la 15 ani, 2,5% pentru gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani, 2,5% pentru gradatia 5 - peste 20 de ani. De la 1 iulie 2017 cresc soldele de functie ale personalului militar cu 20% fată de nivelul acordat pentru martie 2017, salariile de functie ale politistilor se majorează cu 5% fată de nivelul acordat în martie 2017. La 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele intră cu toată cresterea, salariile de bază pentru personalul didactic din învătământ se majorează cu 50% fată de nivelul decembrie 2017, salariile de bază, soldele de functie, indemnizatiile de încadrare ale personalului salarial se majorează cu 25%.



Critici sindicale: „sectorul privat a fost abandonat de ministrii actuali“



Sindicatele sustin că nu au fost consultate pe marginea proiectului, Cartel Alfa trimitînd, săptămîna trecută, premierului o scrisoare deschisă. „O lege organică atît de importantă si de asteptată de marea majoritate a bugetarilor necesită o amplă dezbatere cu federatiile din toate domeniile de activitate, or pînă la această dată, asa cum am arătat, nu am primit un draft al proiectului legii si nici nu au fost parcurse toate domeniile bugetare. Spre exemplu, domeniul Administratie publică centrală si locală, radioul si televiziunea publică au fost excluse de la consultări. Mai nou, aflăm acum că proiectul legii salarizării unitare va fi prezentat în Parlament ca initiativă legislativă a unor parlamentari PSD. Acest demers este o sfidare din partea ministrilor Muncii si Dialogului Social la adresa partenerilor sociali si practic dezvăluie cu claritate scopul avut de reprezentantii guvernului de la bun început: eludarea cu totul a dialogului social si a unei dezbateri publice serioase si aplicate. Se doreste transformarea unei initiative guvernamentale, care implică responsabilitatea unui proces legislativ transparent (punerea spre consultare pe site timp de 10 zile, avizarea în Comisia de Dialog Social, avizarea în Consiliul Economic si Social), într-o initiativă parlamentară. Procedura parlamentară pentru adoptarea legii este corectă, însă constructia legii trebuie realizată acolo unde se află expertiza. (...). Această abordare are o singură explicatie: nu se doreste realizarea unei legi a salarizării unitare care să elimine discrepantele din sistem, ci o lege care să conserve anumite privilegii. În acelasi timp, în locul unor politici publice integrate, care să urmărească restabilirea echilibrelor nu doar în sectorul public, cît si în cel privat, prin deblocarea negocierilor colective, sectorul privat a fost abandonat de ministrii actuali. Astfel, pe lîngă dezechilibrele economice, sociale, bugetare majore, se creează si o opozitie nefirească si animozitate între sectorul privat si cel public, ceea ce este complet anormal si contraproductiv. În concluzie, domnule Prim-ministru, CNS Cartel Alfa solicită deblocarea transmiterii proiectului de lege a salarizării unitare si continuarea dialogului social la nivel de ministere si în special la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. De asemenea, CNS Cartel Alfa vă solicită demiterea de urgentă a Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si a Ministrului Consultării Publice si Dialogului Social pentru modul defectuos si incompententa cu care au abordat elaborarea proiectului legii salarizării unitare si consultarea cu partenerii sociali“, se arată în scrisoarea Cartel Alfa.

Comentarii la acest articol: Adăugat de haralambie la data 11.04.2017 16:36 PROFESORII au jumatate fata de medici

Daca va uitati bine,profesorii raman tot cei mai prost platiti dintre bugetari.Mai mult,daca la medici li se mai majorarile intra in vigoare chiar de la anu,profesorii trebuie sa astepte pana in 2020,2022...Apoi nu spune nicaieri cum va fi salarizat un profesor de la invatamntul profesional si tehnic,ci doar s-a spus despre profesori la gimnaziu si profesori la lice,eventual si invatatorii si educaorii ar mai intra in calcul.Ori invatamantul profesional si tehnic ar trebui sa fie baza acum...Unde e sloganul ca totul pleaca de la educatie si ca educatia ar trebui sa fie cel mai bine platita?sa nu uitam ca medicii,deputatii si toate celelalte categorii sociale au fost mai intai educate sa ajunga acolo unde au ajuns.Dar se pare ca sistemul i-a educat sa fie trisori si indiferenti cu cei care le-au pus ABECEDARUL in mana...