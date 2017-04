Lupta anticoruptie din tară a trecut si de faza „Evaluarea procurorilor“ După decizia Curtii Constitutionale a României, prin care a hotărât că DNA a provocat stări conflictuale cu institutii ale statului, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a trebuit să iasă la rampă si să promită că într-un interval de 14 zile îi va supune unei evaluări pe Augustin Lazăr, procurorul general al României si pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA. Apoi, pe 29 martie 2017, ministrul a prezentat într-o conferintă de presă Raportul privind evaluarea. Opinia publică astepta cu sufletul la gură să vadă pozitia ministrului Justitiei în legătură cu derapajele neconstitutionale ale celor doi procurori. S-a jucat si la bursa pariurilor, legat de o posibilă revocare a evaluatilor.

Ministrul a prezentat un sever rechizitoriu la adresa DNA si a Parchetului General. DNA si implicit Kovesi au fost acuzati de încălcări grave ale Constitutiei, ceea ce echivalează cu un precedent creat în premieră. Precedentul va avea rolul „sabiei lui Damocles“ deasupra capului Codrutei Kovesi, obligând-o să coboare cu picioarele pe pământ. Până acum, Kovesi poza în Ioana d'Arc a României si nu stătea de vorbă decât cu Dumnezeu.



Fractura din Raportul ministrului Justitiei.



Pe cât de sever a fost rechizitoriul Raportului la adresa DNA, pe atât de surprinzătoare, pentru foarte multi, a fost concluzia finală a acestuia si anume că „nu este oportună revocarea Codrutei Kovesi“. Decizia grabnică a ministrului Tudorel Toader pe unii i-a dezamăgit, pe altii nu. Am convingerea că si unii, si altii au argumente la fel de imbatabile, dar jocul acestora este de sumă nulă. Solutia ministrului, ca scoasă din aghiazmatar, s-a vrut ca să constituie o sanctiune reală, cu valoarea cartonasului galben, care la prima abatere va fi înlocuit cu cel rosu. Imediat după raport, premierul Grindeanu a transmis printr-un comunicat de presă că în evaluare, „ministrul Justitiei are autoritate legală, experientă profesională si cădere morală“ si că, asteaptă rezultatele promise, ale monitorizării asupra activitătii procurorilor. Până la prezentarea raportului, Liviu Dragnea a precizat de mai multe ori că „sustine orice decizie bine argumentată a lui Tudorel Toader“. După raport, Dragnea a declarat că a fost surprins de contradictia dintre argumentatia cu privire la derapajul neconstitutional al DNA si decizia ministrului că „o cerere de revocare din functie a Codrutei Kovesi este inoportună“. Peste două zile, pe 31 martie, premierul si-a schimbat pozitia, precizând că „există o fractură între continutul raportului si concluzia finală, ceea ce ridică semne de întrebare“.



Fracturile din logica lui Liviu Dragnea



Declarându-si cu mare grabă surprinderea, imediat după raport, Liviu Dragnea, afisând calmul său imperturbabil, si-a fracturat firul logicii, fără a realiza că a căzut în propria capcană, ca un braconier începător. Se pune întrebarea, cum ar fi trebuit să procedeze ministrul Justitiei ca să nu stârnească suspiciunea liderului „maximus“ al PSD?. În acest context, Tudorel Toader nu avea decât două variante, în care decizia finală să fie „bine argumentată“, pentru a respecta conditionalitatea lui Dragnea. Prima, după rechizitoriul la adresa DNA, Tudorel Toader trebuia să propună revocarea Codrutei Kovesi. A doua, la adresa DNA nu trebuia să existe nici un rechizitoriu si în consecintă, revocarea sefei nu se impunea. Liviu Dragnea a dat de înteles că si o solutie în varianta a doua ar fi sustinut-o. Pentru că există concordantă între argumentatie si concluzia finală. Adică, dacă în raportul de evaluare Tudorel Toader ar fi scos DNA-ul fată mare, trimitând în derizoriu rechizitoriul Curtii Constitutionale, Dragnea ar fi sustinut, acest raport, ceea ce este socant. Păcat că seful PSD nu a constientizat că si-a prins piciorul în propria capcană, că am fi auzit răcnetul de durere al acestuia, dacă fractura din logică ar durea. Merită încercat a deslusi ce ar fi urmărit Dragnea sustinând raportul în această a doua variantă. Greu de crezut că Dragnea ar fi salutat reabilitarea DNA în cazul în care raportul ar fi propus asa ceva, după cutremurul realizat de decizia Curtii Constitutionale, în legătură cu derapajele. Reabilitarea Codrutei Kovesi era de interes secundar. Liviu Dragnea nu confundă DNA cu Kovesi, care vine si pleacă. DNA rămâne, deci contează pe termen lung. PSD ca si celelalte partide de altfel, prin liderii lor centrali si locali, au treabă cu DNA. Pentru Dragnea această a doua variantă nu ar fi fost o solutie politică, ci doar o solutie „pro domo“. Fractura din logica lui Dragnea este produsă de această a doua variantă a raportului, dacă ministrul l-ar fi prezentat astfel. Contrar declaratiei sale, că ar „sustine orice decizie bine argumentată“, Liviu Dragnea nu ar fi sustinut această variantă. În ce priveste prima variantă, care contine si solutia bine argumentată a revocării Codrutei Kovesi, Liviu Dragnea ar fi sustinut-o, după cum s-a înteles din ce a declarat. Solutia era eminamente una politică si îi convenea lui Dragnea, contrar declaratiilor sale repetate că nu doreste revocarea Codrutei Kovesi. Aceasta este cea de a doua fractură din logica lui Dragnea.



O solutie juridică, o excelentă solutie politică



Solutia, pe fond logică, ar fi creat însă o iluzorie satisfactie în PSD si implicit lui Dragnea. În primul rând „tinerii frumosi“ ar fi invadat din nou străzile, că doar atâta asteptau. În contextul înfiintării noului partid „#Rezist“, s-ar fi înregistrat o năvală natională la adeziuni, iar în lipsa unui lider mai acătării, Codruta Kovesi rămasă pe drumuri, ar fi avut la îndemână o oportunitate de nerefuzat. Putea candida linistită la presedintie în 2019, bătându-l pe Iohannis. În al doilea rând, schimbarea sefului DNA i-ar fi oferit un nou job lui Klaus Iohannis, rămas somer politic, oferindu-i sansa de a se reinventa ca lider. Ce ar fi obtinut Liviu Dragnea, dacă ar fi sustinut prima variantă?. Ar fi oferit doar satisfactie unor aiuriti din staful PSD, precum Codrin Stefănescu si ar fi avut un posibil contracandidat redutabil în alegerile din 2019, asezonate cu tot tămbălăul Străzii până atunci. Actualmente prioritatea PSD nu este să creeze noi valuri interne si internationale, în care să se tot bălăcească, ci să-si consolideze pozitia si credibilitatea prin concretizarea promisiunilor din Programul de guvernare. Se dovedeste că solutia tehnocratului Tudorel Toader a fost o solutie politică de rang superior celei gândite de Liviu Dragnea. A fost unul din rarele cazuri din politica noastră dâmboviteană, în care o solutie juridică se dovedeste a fi o excelentă solutie politică. Un sef al DNA, în persoana Codrutei Kovesi, cu hamurile si zăbala puse de raportul de evaluare, poate fi mult mai eficient monitorizat si coordonat de către ministrul Justitiei, în lupta reală anticoruptie. Personajul principal al evaluării a fost Codruta Kovesi, nu Augustin Lazăr. Codruta Kovesi este o piesă redutabilă a Binomului SRI-DNA. Mentinerea ei în DNA, fără grade de libertate este solutia cea mai fezabilă. Culmea este că solutia lui Tudorel Toader nu a fost salutată de Liviu Dragnea, de Sorin Grindeanu si de PSD. A fost salutată însă de Klaus Iohannis dispus să sustină în continuare o „penală constitutional“ la conducerea DNA. Trebuie mentinut un echilibru între „penalii“ existenti la conducerile tuturor institutiilor statului, inclusiv la Cotroceni. Iar drumul spre Cotroceni rămâne liber, atâta timp cât Liviu Dragnea are legată de gât o piatră de moară, precum Codruta Kovesi sef la DNA.

