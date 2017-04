Trei accidente, 12 răniti si o masină arsă • la Piatra Neamt, un sofer a vrut să evite limitatoarele de viteză si s-a oprit într-un stîlp • un minor fără permis si-a scos prietenii la plimbare si după ce a intrat într-un cap de pod autoturismul a luat foc • un autovehicul de transport marfă a fost răsturmat de un taximetrist • în cele trei nedorite evenimente au fost rănite 12 persoane, două fiind în stare gravă • Zilele sfîrsitului de săptămînă n-au fost deloc linistite pe drumurile Neamtului. Astfel, un grav accident, soldat cu patru victime, din care două au fost încarcerate, a avut loc în noaptea de 8/9 aprilie 2017, în Piatra Neamt. Alarma s-a dat prin 112, în jurul orei 4, fiind anuntat un eveniment rutier pe strada General Dăscălescu. La fata locului au plecat atît politistii de la Serviciul Rutier, cît si pompierii de la descarcerare cu două autospeciale si o ambulantă SMURD. S-a constatat că era vorba de patru victime, din care două iesiseră singure din masina care se izbise într-un stîlp de iluminat stradal, iar alte două erau încarcerate. Era vorba de sofer, un bărbat în vîrstă de 28 de ani si un pasager de 18 ani de pe bancheta din spate. Primul a fost diagnosticat cu traumatisme cranio-cerebrale si fracturi ale membrelor inferioare, iar celălalt a suferit si el traume severe, ambii fiind dusi la spital. Alti doi pasageri, un minor de 17 ani si un tînăr de 20 de ani, au scăpat mai usor. Urmează ca oamenii legii să stabilească exact care au fost cauzele care au dus la acest eveniment, dar din primele cercetări se pare că totul a avut drept cauză faptul că soferul ar fi vrut să ocolească limitatoarele de viteză din zonă, a pierdut controlul volanului si s-a oprit în stîlp. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un alt accident, tot cu patru victime, dar care au scăpat cu leziuni mai usoare, a avut loc cu o zi înainte, pe 7 aprilie, la Răucesti, cu un sfert de oră înainte de miezul noptii. Cercetările efectuate au condus la concluzia că totul a fost provocat de adolescent 17 ani, care nu avea dreptul să urce la volan, A făcu-o totusi, nu înainte de a-si lua la o plimbare riscată si alti trei amici. Într-o curbă la dreapta nu a adaptat viteza si s-a oprit într-un cap de pod. În urma impactului masina a luat foc, dar ocupantii au reusit să se salveze, suferind leziuni nu prea grave. La testarea cu aparatul etilotest s-a stabilit că soferul de ocazie era băut, fiind cercetat pentru săvrsirea infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a poseda permis si sub influenta băuturilor alcoolice, plus vătămare corporală din culpă. Un alt nedorit incident s-a petrecut la Gherăesti, din cauza unui taximetrist, care nu a oprit la „Stop“. Acesta a intrat într-o intersectie de pe un drum secundar si a „reusit“ să răstoarne o dubită. Accidentul a avit loc pe 7 aprilie, în jurul orei 10.15, bilantul fiind rănirea usoară a patru persoane. „În timp ce un bărbat de 53 de ani, din Iasi, conducea un autoturism pe Strada Biruintei din comuna Gherăesti, ajuns la o intersectie, nu a respectat semnificatia unui indicator, a pătruns în intersectie si a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Cei doi conducători auto si tot atîtia pasageri din autoturismul condus de iesean au fost răniti usor. Cercetările sînt continuate sub aspectul săvîrsirii infractiunii de vătămare corporală din culpă“, se arată într-un comunicat al Politiei Neamt. Imediat după producerea accidentului, martorii au sunat la 112 iar la fata locului s-au deplasat echipaje de la Ambulantă si pompieri. Culmea, cea mai „sifonată“ a fost dubita de marfă, care, în urma impactului, s-a răsturnat pe o parte, persoanele din interior fiind evacuate prin parbrizul spart.

