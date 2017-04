Complicate treburi pe la Piata Centrală • protocolul semnat de minister n-a ajuns • primarul Chitic nu mai întelege nimic • o problemă spinoasă o pot reprezenta utilitătile detinute de Urban • fără acestea, nu poate functiona piata • pe surse, cei de la Urban vor să le „vîndă“ scump • Pietrenii în special, dar si nemtenii în genere, par a fi „condamnati“ să astepte mult si bine pînă îsi vor putea face cumpărăturile în Piata Centrală. Cea refăcută după incendiul ce-a transformat-o în ruine. E de notorietate războiul politic purtat pe redeschidere. Cu confruntări acide si chiar dure în Consiliul Local Piatra Neamt. Unde primarul Dragos Chitic tot pune pe ordinea de zi proiecte de hotărîre privind preluarea obiectivului, transmiterea în administrare temporară către Urban si, mai nou, proiectul privind caietul de sarcini pentru viitoarea licitatie care să stabilească noul administrator. Iar acestea pică unul după altul, ca spicele, dată fiind rezistenta, îndîrjită, dar insuficient motivată a consilierilor majoritari de la PSD, PMP si ALDE. Marti, în sedintă extraordinară, cele trei proiecte revin pe ordinea de zi. Dar e extrem de probabil să pice din nou. Social-democratii n-au dat semnale că si-au schimbat părerea, pe cei de la ALDE nu-i poate nimeni „bănui“ că ar îndrăzni să miste în fata PSD, iar pemepistii interogati pe această temă într-o conferintă de presă sustinută vineri la prînz au cam dat-o pe după copac. Că n-ar sti exact la ora amintită cum vor vota pentru că abia vineri după-amiază urma să aibă loc o sedintă de Birou politic municipal în care se va discuta aspectul. Dar că nu sînt de acord cu darea pietei către Urban. Nici măcar provizoriu. Dincolo însă de acest război cu o consistentă si evidentă tentă politică, în ceea ce priveste redeschiderea cît mai rapidă a pietei apar complicatii nebănuite. Astfel, nici pînă vineri nu ajunsese la primărie protocolul de predare semnat de reprezentantii Ministerului Dezvoltării. La o lună de la semnarea procesului-verbal de receptie. Întrebat dacă suspectează vreo „lucrătură“ în conditiile în care guvernul e pesedist, iar alesii majoritari au picat proiectul de preluarea pietei tocmai pe motiv de lipsă semnătură pe protocol, primarul Chitic a afirmat că orice e posibil. Si că sună mereu la minister să ceară protocolul, ce ar fi trebuit să ajungă în aproximativ o săptămînă. Dar persoana respectivă nu i-ar mai răspunde la telefon, desi „ar fi trebuit să fie o simplă formalitate“. Simplă formalitate poate se vede de la Piatra, de la Bucuresti, de la ditamai „onor“ ministerul pare a fi o actiune sisifică. Sau echivalentă celebrelor munci ale lui Hercule. Că protocolul tot nu venise, cel putin pînă vineri la prînz. Si cum în minister nu credem că se munceste peste program si în week-end, cum se „întîmplă“ uneori prin Neamt, slabe sperante să fi ajuns în acest sfîrsit de săptămînă. Si ar putea interveni noi amînări în preluarea Pietei, desi primarul Chitic s-a „jurat“ din nou că protocolul nu e necesar pentru adoptarea hotărîrii de CL în acest sens.



Cît de scump îsi va vinde Urban utilitătile?



O altă complicatie ce ar putea să apară e legată de „inelul“ de utilităti din jurul pietei. Care este al Urban si fără de care piata ar fi nefunctională. Vorbim aici de canalizarea menajeră, de instalatia necesară pentru stingerea incendiilor etc. Dacă Urban e sărită din schemă în ceea ce priveste administrarea pietei, ar putea să joace dur acest atuu. Poate nu mergînd pînă la „blindarea“ utilitătilor, dar s-ar putea să-si vîndă scump „inelul“. Fiind în reorganizare si neputînd fi obligată legal să cedeze ieftin utilitătile, ar putea cere un pret pe măsură. Din informatiile neoficiale, valoarea de amortizare în sine ar fi una consistentă. Undeva în jurul a 1.400.000 de lei. Chiar admitînd că acesta va fi „pretul corect“, desi în opinia noastră nimeni nu poate impune acest lucru, suma e destul de mare si nu credem că persoana care îsi va adjudeca licitatia pentru administrarea pietei va fi dispusă să o plătească. Sau, dacă o va face, o va recupera cel mai probabil din chirii. Ceea ce i-ar aduce la sapă de lemn pe comercianti, iar piata ar putea ajunge muzeu. Primarul Dragos Chitic, întrebat pe această temă, a admis că ar putea să apară complicatii, dar s-a declarat încrezător că vor putea fi găsite solutii, iar Urban nu va pune piedici. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, dacă administratorii speciali ai Urban vor fi „imuni“ la eventuale interventii sau presiuni din zona politicului, dar un lucru e cert: societatea subordonată CL are un as în mînecă. Si sigur îl va folosi la momentul oportun. Pînă atunci nu ne rămîne decît să asteptăm semnătura pe protocol, să finalizeze si alesii un caiet de sarcini, să ne rugăm să nu fie contestatii, eventual chiar din partea Urban care are „antamat“ pe zeci de ani serviciul de administrare piete si oboare, si vedem piata redeschisă cît mai curînd. Desi rîndul scepticilor în această privintă se îngroasă pe zi ce trece.

