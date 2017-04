Mironescu se judecă din nou • la un an de la sentinta definitivă din dosarul Bomba, el a sesizat instanta cu o contestatie la executare • Dumitru Mironescu are de executat 15 ani de detentie, iar în următorii 5 ani are interzis în Piatra Neamt • Mironescu este după gratii pentru că a tocmit niste mercenari să pună o bombă sub masina lui Bogdan Mararu • La mai bine de un an de cînd Dumitru Mironescu a fost condamnat la 15 ani de detentie si i s-a interzis să mai calce în Piatra Neamt un cincinal după ce iese din puscărie, el se judecă din nou. Pietreanul a depus pe rolul Curtii de Apel Bacău o contestatie la executare, care va intra la judecată în a doua decadă a lunii aprilie. Rămîne de văzut ce va obtine Mironescu după acest proces, el fiind după gratii de la începutul anului 2013 după ce a tocmit niste mercenari care să pună o bombă sub masina lui Bogdan Mararu. Cei sase au de executat împreună 68 de ani de închisoare, iar după Mironescu care are 15 ani, vine Daniel Pădurariu, care are de executat 10 ani, plus interdictia de a veni în Piatra Neamt în următorii 5 ani. Cosmin Lăcătus, din Tîrgu Ocna, are de executat 12 ani de detentie, Petrică Jâtaru, din aceeasi localitate, a primit 9 ani de închisoare, Ovidiu Popa, de 33 de ani, cel care a fost prins în flagrant pe cînd monta amestecul exploziv are 15 ani de închisoare, iar Emil Cristofor, de 32 de ani, a primit 7 ani. Bogdan Mararu a cerut de la acuzati daune de 500.000 de euro, dar a primit numai 25.000 lei, bani pentru copiii lui. Fapta a avut loc în noaptea de 10/11 ianuarie 2013, cînd Popa, Lăcătus si Jâtaru au fost prinsi în timp ce se montau sub masina lui Bogdan Mararu un amestec exploziv care ar fi trebuit să ucidă tinta la cea mai mică miscare a rotilor. Dacă atentatul ar fi avut loc, bomba ar fi ucis ocupantii masinii si ar fi creat pagube pe o rază pe 350 de metri. Amestecul exploziv a fost procurat de Mironescu. Totul a plecat de la incidentul din noiembrie 2012 cînd fratii Mararu au angajat un ucigas să-l omoare pe Mironescu. Acesta a ratat tinta, iar Mironescu a decis să se răzbune. L-a căutat pe Daniel Pădurariu si i-a spus să rezolve treaba în asa fel încît să nu-l implice în nici un fel. Pădurariu nu ar fi fost de acord, dar Mironescu l-a amenintat spunîndu-i că are un fiu, care călătoreste mult si oricînd poate avea un „accident“. Fortat de împrejurări, Pădurariu a acceptat, urmînd ca atentatul să aibă loc în perioada cît Mironescu era la Bucuresti, tocmai pentru a nu fi legat de acest incident. Dacă totul ar fi reusit, executantii ar fi primit 30.000 de euro. La începutul lunii decembrie 2012, la domiciliul lui Pădurariu a venit o persoană necunoscută care i-a predat bomba. Atentatul ar fi trebuit să aibă loc înainte de sărbătorile de iarnă, dar masina lui Mararu a lipsit din parcare cîteva zile, asa că totul a fost amînat. O vreme bomba a stat în podul casei lui Cristofor si a fost văzută de sotie, care l-a amenintat că va anunta Politia. „L-am perceput pe Mironescu ca fiind foarte hotărît să îl ucidă cu orice pret pe Bogdan Mararu, si cred că Bogdan Mararu este la fel de determinat să îl omoare pe Mironescu, mai ales după ce a aflat de atentatul cu bombă“, declara Pădurariu în timpul anchetei.

