Iată ce stipulează noul contract din Educatie • angajatii din sistem au cel mai mare concediu de odihnă din tară - 62 de zile lucrătoare • sînt prevăzute zile libere în caz de căsătorie, nasterea unui copil, căsătoria unui copil, schimbarea locului de muncă sau a domiciliului, decese ale membrilor familiei etc • salariatii din învătămînt au parte si de diverse gratuităti • timpul de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă, putîndu-se ajunge la cel mult 48 de ore • Angajatii din învătămînt au un nou contract de muncă, legea de bază a educatiei în privinta drepturilor si obligatiilor angajatilor din sistem. Documentul a fost parafat între sindicatul de care apartin angajatii învătămîntului nemtean - FSLI, Federatia Spiru Haret si Ministerul Educatiei Nationale. Cei interesati de drepturile aferente serviciului pe care îl au - vreo 7.000 de oameni din învătămîntul nemtean - pot consulta documentul pe site-ul ministerului, dar va fi analizat si în scoli, prin intermediul liderilor de sindicat. Reprezentantii SLI Neamt sustin că acest contract este satisfăcător pentru angajatii din sistem si mai mult decît ceea ce au obtinut nu prea mai puteau cere. Punctual, vor mai avea loc măriri salariale, anuntate de guvernanti pînă în 2021. Unele dintre precizările din noul contract nu reprezintă noutăti si au fost preluate, fiind considerate oportune de către părtile semnatare. Conform documentului, angajatii din educatie rămîn salariatii cu cel mai mare concediu de odihnă din tară - 62 de zile lucrătoare pe an. Indemnizatia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decît salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu sînt incluse în salariul de bază - pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu si se acordă salariatului cu cel putin 5 zile înainte de plecare. Salariatii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situatii: căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare; nasterea unui copil - 5 zile lucrătoare plus 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediu paternal); căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; decesul sotului/sotiei, copilului, părintilor, bunicilor, fratilor, surorilor, salariatului sau al altor persoane aflate în întretinere - 5 zile lucrătoare; schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile lucrătoare; decesul socrilor salariatului - 5 zile lucrătoare; schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare; îngrijirea sănătătii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii). Personalul din învătămînt beneficiază si de decontarea cheltuielilor de transport la si de la locul de muncă, dacă are domiciliul sau resedinta în afara localitătii unde se află sediul unitătii. Decontarea se face de la bugetele locale, la cererea CA al scolii. Prevederea se aplică si în cazul navetistilor care predau în mai multe unităti de învătămînt, din mai multe localităti. Alte beneficii se mai referă la acordarea unei indemnizatii de instalare, în conditiile legii; un premiu lunar din fondul de salarii, pe baza criteriilor stabilite de către comisia paritară de la nivelul unitătii, criterii elaborate avîndu-se în vedere rezultatele în activitate, considerate ca valoroase pentru scoală; (criteriile vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin afisare la sediul unitătii respective).

Gratuităti prevăzute în contract



Fondul de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putînd fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an calendaristic si în acelasi scop. Personalul din învătămînt beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală în cabinetele medicale si psihologice scolare, precum si în policlinici si unităti spitalicesti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educatiei si Ministerul Sănătătii. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în policlinicile si unitătile spitalicesti mentionate în protocolul ce urmează a fi semnat. Gratuită este si completarea dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind asigurate de către angajator. Salariatii din educatie beneficiază de o compensatie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, a mesei si a tratamentului în bazele de odihnă si tratament, precum si în alte spatii contractate de Ministerul Muncii. Copiii personalului din învătămîntul preuniversitar sau pensionat sînt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învătămîntul superior, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte si documente scolare, precum si de plata sumelor ce sînt solicitate în vederea constituirii unor fonduri ale clasei/scolii.

Beneficiază de acest drept si copiii orfani de unul sau ambii părinti ce

au activat în sistemul de învătămînt. Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămînă, putîndu-se ajunge la cel mult 48 de ore pe săptămînă, cu tot cu ore suplimentare. Orele de educatie fizică predate de învătători, institutori si profesori pentru învătămînt primar, care nu sînt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat. Salariatii pot fi solicitati să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăsi 48 de ore/săptămînă, inclusiv orele suplimentare. Salariatii care renuntă la concediul legal pentru cresterea copilului în vîrstă de pînă la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază si vechimea în învătămînt. Acest contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de un an si intră în vigoare la data înregistrării acestuia, adică zilele următoare, cu posibilitatea de prelungire. Dacă niciuna dintre părti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelungeste de drept, în conditiile legii.

