Succese răsunătoare • viata pe o statie orbitală, concepută de o echipă de la Colegiul Petru Rares a clasat-o pe locul 18 din 54 în lume • un loc extrem de apreciat de către competitorii aflati la prima încercare de acest gen • tot ieri, pasionatii de robotică de la Rares au mai obtinut un loc II la un concurs mondial, care a presupus realizarea unei nave cosmice • proiecte pe la anul sînt cucerirea Americii cu nava spatială sI o semifinală cu statia orbitală • Două lumi ale roboticii - una în care o navă spatială „vietuieste“ asa cum a decis o echipă de adolescenti, coordonată de profesori de renume, si o alta în care teoria referitoare la o statie spatială orbitală poate fi pusă în practică, au adus premii extrem de importante în palmaresul Colegiului National Petru Rares din Piatra Neamt. Si, spre bucuria celor implicati în cele două proiecte, reusitele lor au fost anuntate în aceeasi zi, ieri, 26 martie. Duminică, la Bucuresti, erau elevii din echipa Aquila, care a pus la punct statia spatială orbitală din punct de vedere teoretic, dar care poate fi pusă si în practică. Au fost concurenti din toată lumea, 55 de proiecte extrem de interesante trecînd printr-o jurizare severă după care s-a anuntat clasamentul final. „Locul 18 din 54 este foarte bun, avînd în vedere dimensiunea competitiei. Obiectivul concursului este să-i încurajeze pe tineri să-si folosească imaginatia, pasiunea ti creativitatea pentru a realiza inovatii tehnologice care ar putea aduce o schimbare în bine a societătii. Raresul nu are expertiză tehnică în acest domeniu, dar iată, elevi si cadre didactice la un loc, au demonstrat că nimic nu este imposibil!“, a declarat profesorul Grigorută Oniciuc, unul dintre cei trei mentori ai proiectului. Profesorul Liviu Constantin Olaru, mentor la rîndul său în proiect, a adăugat: „Am participat la acest concurs fără a avea o experientă în spate. A fost pentru prima data cînd am intrat într-o competitie de o asemena anvergură si pornind de la obiectivul nostru, de a ne situa în clasament în prima jumătate, am reusit să intrăm în prima treime, ceea ce e mult mai bine! Am pornit cu o echipă mare, de 24 de elevi, si după 3 luni si jumătate de muncă am rămas cu 17. Alături de colegii mei Grigorită Oniciuc si Alexandru Iacob, am lucrat cu copiii în fiecare sîmbătă, de la 9 la 15, chiar 16, în ultima perioadă chiar si vineri după-amiază, pentru a nu afecta în nici un fel orele din programul scolar. Îi felicit pe toti cei care au muncit în acest proiect si sînt convins că în 2018 vom avea un succes si mai mare“, a declarat profesorul Olaru. Andrei Petrescu, unul dintre elevii cooptati în echipa acestui proiect, a tinut să puncteze că întrecerea, care a aliniat la start echipe din toată lumea, e una care trimite Raresul într-o elită mondială, pentru care spatiul începe să fie „loc de joacă“. În aceeasi elită mondială Raresul a mai fost trimis o dată, tot ieri, gratie unui proiect al NASA, care a presups realizarea unei nave spatiale, pe care să se trăiască în conditiile impuse de aceasta. „Am ratat calificarea, dar tinta noastră este ca la anul să cîstigăm locul I la acest concurs. Acum am iesit pe locul II, dar vom lupta astfel încît în 2018 să ajungem în America, unde se tin finalele! Elevii nostri au avut de conceput o navă spatială, gîndind cum se desfăsoară viata pe această navă, cum se doarme, cum se mănîncă, ce activităti se întreprind, cum trece fiecare clipă. Munca a fost asigurată de 7 elevi. Copiii si-au pus imaginatia la contributie si au dat dovadă de inteligentă sclipitoare. Concursul presupune o puternică verificare antiplagiat si dacă idei despre statia respectivă ar fi apărut si în alte proiecte, am fi fost exclusi! Desigur, n-a fost cazul! Am obtinut un rezultat foarte bun si mai avem o redută, pe care o vom cuceri la anu!“, a mai declarat Grigorută Oniciuc, directorul Colegiului Petru Rares.

