„Politistul nu trebuie văzut ca un bau-bau“ • agentul sef principal de politie Cristian Cocea si-a cîstigat respectul comunităti prin implicarea activă în viata localitătii • a fost cel mai tînăr sef de post din Neamt si unul dintre primii denuntători ai unei fapte de coruptie • „Prezenta unui politist trebuie să descurajeze orice comportament antisocial si să dea sigurantă cetăteanului. Sînt două chestiuni de la care nu fac rabat“, sustine politistul • CV-ul său este unul impresionant •

Zicala conform căreia omul sfinteste locul are un exemplu elocvent în comuna Văleni, referindu-ne la activitatea si imaginea sefului de post, agentul sef principal de politie Constantin Cristian Cocea. Că tot a fost Ziua Politiei Române si pentru că omul legii mentionat tocmai a fost avansat în grad, am decis să prezentăm portretul acestui profesionist, o persoană respectată si dedicată comunitătii. Politistul, acum cîtiva ani cel mai tînăr sef de post din judet, s-a născut pe data de 14 februarie 1979 la Piatra Neamt. Între 1993 si 1998 a urmat cursurile Liceului Teoretic Calistrat Hogas, după care, între 1998 si 2000, a urmat Scoala Militară de Subofiteri de Politie Vasile Lascăr din Cîmpina. Între 2001 si 2006 a studiat la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarea managementul firmei, în cadrul Universitătii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. În anul 2009, a absolvit cursul de Relatii publice si comunicare la Institutul European Eurocor si cursul de Utilizare calculator si prelucrare de informatii - Centrul de pregătire în informatică, în Bucuresti. Dorind să îsi lărgească sfera educatiei, tînărul politist a urmat, în perioada 2009 - 2010 si cursul de specialist recrutare si evaluare resurse umane, prin Institutul European Eurocor. În acelasi an, 2010, Cristian Cocea s-a înscris si a absolvit cursul Introduction to NATO, de la Universitatea Natională de Apărare Carol I din Bucuresti, precum si un curs de formatori agenti de pază, la Centrul de formare profesională PACOPA Piatra Neamt. A mai absolvit cursul European Security and Defense Policy, la Universitatea Natională de Apărare Carol I Bucuresti si, între 2009 - 2011, si-a luat masterul în Stiinte Penale la Universitatea Danubius din Galati. Pregătirea profesională nu s-a încheiat aici, acesta primind o bursă de studii la Academia Britanică de Afaceri si Comunicare - European Business Management si urmînd, ulterior, cursul Conflict Management and Negotiation la Universitatea Natională de Apărare Carol I Bucuresti. CV-ul omului legii mai cuprinde cursuri de Leadership si comuniare managerială, Crisis Management and Euro- Atlantic Security, English for European Business si Facultatea de Drept a Universitătii Danubius din Galati. Din anul 2014 agentul sef principal de politie Cocea Cristian face parte din ierarhia grupei de rezervă a IGPR pentru misiuni în străinătate, după ce a absolvit un examen la ISOP Bucuresti (Institutul de Studii pentru Ordine Publică.



Flagrant de mită



„Consider că învătarea continuă si perfectionarea sînt indispensabile dezvoltării personale si profesionale. Fiecare curs pe care l-am absolvit a însemnat nu doar o diplomă, ci si posibilitatea de a acumula noi informatii. Am urmărit în special pregătirea profesională, însă si aspectele care m-au ajutat în formarea mea ca om“, ne-a declarat agentul sef principal Constantin Cristian Cocea. Din cîte am aflat, seful Postului de Politie Văleni are o imagine pozitivă în comunitatea unde îsi desfăsoară activitatea, cît si între colegi sau la nivelul conducerii Politiei Neamt. A început munca în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în 2000, după ce a absolvit scoala de la Cîmpina, fiind repartizat ca ajutor de sef de post la Băltătesti, pînă în 2002. În acel an, a fost transferat în interes de serviciu la Oniceni, în 2003, tot ca ajutor, după care a devenit cel mai tînăr sef de post din Neamt din acelasi an, iar din martie 2007, lucrează la Postul de Politie Văleni. „Am avut permanent satisfactii profesionale, atît prin implicarea la rezolvarea solicitărilor cetătenilor, cît si pe partea de prevenire a criminalitătii. Dacă ar fi să mă gîndesc la un moment deosebit din carieră, primul îmi vine în minte flagrantul de mită realizat în perioada cînd lucram la Oniceni. Practic, un cetătean voia să-mi ofere bani pentru a-l ajuta cu un caz. Am raportat superiorilor si a fost făcut flagrantul; din cîte stiu, fiind prima infractiune de tentativă de coruptie la politist constatată în Neamt. De asemenea, a fost o mare bucurie că am primit aprecierea superiorilor si, la 24 de ani, am devenit cel mai tînăr sef de post din judet. Am făcut cursuri la Slatina în sensul acesta, eram practic un pustan fată de colegii subofiteri care urmau să preia posturile“, ne mai spune agentul sef principal Cocea.



În slujba semenilor



Implicarea în viata comunitătii este un alt principiu după care se ghidează seful de post din Văleni, iar prevenirea infractionalitătii constituie o coodonată a activitătii. Nu întîmplător, în ultimii nouă ani, în localitatea amintită au avut loc infractiuni cu violentă cît să numeri pe degetele de la o mînă. „Politistul nu trebuie văzut ca un bau-bau, ci el trebuie să fie o prezentă activă în viata comunitătii. La început m-am lovit de mentalitatea cumva conservatoare a oamenilor însă, în cele din urmă, lucrurile au fost aduse pe făgasul normal. Prezenta unui politist trebuie să descurajeze orice comportament antisocial si să dea sigurantă cetăteanului. Sînt două chestiuni de la care nu fac rabat. Am dorit însă să mă axez mai mult pe conceptul de politist de proximitate, un om si un profesionist în slujba celorlalti“, mai povesteste politistul. Iar activitatea în slujba comunitătii a însumat numeroase capitole, în ultimii ani. Astfel, Cristian Cocea a fost initiator si organizator al Jocurilor de Vară de la Văleni si al Văleni Cup, turneu de fotbal vînat de mai toate echipele din liga 4 si 5 de pe Valea Moldovei. O manifestare unică a reprezentat-o seminarul „Sate fără criminalitate - Program national de prevenire în sistem integrat a criminalitătii din mediul rural“. De altfel, la Văleni functionează excelent un veritabil model de cooperare inter- institutională, Grupul de Actiune Comunitară (GAC), prin intermediul căruia au fost organizate numeroase activităti cu impact. Astfel, organizatia amintită, în care primăria, scoala, biserica si politistii sînt printre principalele roti motrice, a gîndit actiuni pentru sătenii de toate vîrstele. Astfel, a fost organizat un proiect local pe linia prevenirii absenteismului scolar, elevii sîrguinciosi au fost recompensati, iar prin proiectul „Bunul Samaritean“ au fost ajutati membrii comunitătii aflati în nevoie. „Ocrotiti natura“ si „Educatia ta contează“ au generat alte activităti care au adus beneficii întregii comunităti. An de an, prin GAC au fost marcate cele mai importante momente din viata localitătii si au fost acordate diverse forme de sprijin pentru cei în nevoie. Seful Postului de Politie Văleni s-a preocupat si de deschiderea unor punti de comunicare ale celor plecati de pe meleagurile natale cu cei rămasi acasă. A înfiintat „Foaia Vălenilor“, un ziar care este distribuit gratuit locuitorilor comunei si a acoperit mediul online cu conturi pe linie de prevenire a criminalitătii pe platformele online youtube si facebook actualizate la zi. „Poate cel mai important proiect a fost «Comuna fără criminalitate», un demers care, considerăm noi, a ridicat un standard în ceea ce priveste activitatea unui grup de actiune locală. În acelasi timp, am implementat si proeictul local «Siguranta copilului - prioritate a scolii, familiei, Politiei»“, mai aflăm de la Cristian Cocea. Implicarea omului legii în viata comunitătii din Văleni a primit aprecieri din partea partenerilor institutionali, dar si de la săteni. „Nu cred că i se poate reprosa ceva din punct de vedere profesional. Domnul sef de post si-a cîstigat respectul întregii comunităti încă din momentul în care a venit la noi. A arătat că vrea să se implice si a avut rezultate. Văleni este recunoscută drept comuna fără criminalitate, această perceptie pozitivă, care ne onorează, datorîndu-i-se domnului agent sef principal Cocea. Ne bucurăm că îl avem alături de noi si că face o treabă excelentă. Grupul de Actiune Comunitară Văleni este functional, este implicat în comunitate, cum îi este menirea si îl vom sustine în continuare“, a declarat Relu Dan Grigore, viceprimarul comunei Văleni.



Fotbalist la Juventus si Arsenal



Una dintre marile pasiuni ale tînărului apărător al legii este fotbalul, pe care l-a practiat încă din copilărie. A început la Olimpia Piatra Neamt, apoi la Juventus Piatra Neamt. În 2013, alături de regretatul primar din Văleni, Ionel Stoleru, a contribuit la înfiintarea echipei Arsenal din comuna amintită. Noua formatie a evoluat atît în Liga 4 cît si în Liga 5, fiind an de an o prezentă apreciată si în Cupa României. „Ne mîndrim cu această echipă. Evoluăm de fiecare dată cu gîndul numai la victorie, fiind o prezentă apreciată inclusiv de adversari. În editia de campionat 2015/2016 am fost vicecampioni în Liga 5. Alături de mine si un grup inimos de tineri, la Arsenal Văleni mai evoluează si colegi politisti din Girov, Botesti, Bîrgăoani, Botesti sau de la Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt. Am această pasiune pentru fotbal din copilărie si voi juca atît timp cît voi putea, la acest nivel. Este lesne de înteles si beneficiul pentru sănătate, prin miscare“, mai aflăm de la omul în uniformă care a are în palmares evolutii la echipele Juventus Piatra Neamt (fostă echipă de Liga 3), Arsenal Văleni si Dinamo Neamt (echipa Politei Neamt).

