Despre darea în administrare a Pietei Centrale, „dacă nema putirinta, ce mai chichirez gâlceava“ Încercarea de redeschidere a Pietei Centrale a municipiului Piatra Neamt a avansat de la un banal eveniment, în comparatie cu provocările prin care trec nemtenii, la o aprigă gâlceavă în spatiul politicii noastre provinciale, cu iz de interese de clan. Gâlceava se poartă pe subiectul viitorului administrator al pietei. Liberalii, în frunte cu primarul Dragos Chitic, fac pasiune pentru acordarea administratiei către societatea Urban, iar pesedistii, în frunte cu presedintele Consiliului Judetean, Ionel Arsene, au oscilat între preferinta ca administrator să fie societatea Locativserv si varianta ca noul administrator să rezulte din licitatie. În fond licitatia are virtutile ei, se văd mai greu sforile. Disputa dintre cei doi lideri nu este dictată de existenta profesionalismului sau a eticii în cele două societăti, după cum s-ar cuveni, ci de cine va tine dârlogii. Ambele societăti sunt ale Consiliului local si ambele nu impresionează decât prin faptul că au o situatie falimentară si sunt conduse de cine nu trebuie. În plus, Urban a mai gestionat piata până când a ars din senin, iar Locativserv nu a dovedit că are vreo pricepere în administrarea pietelor. Ambele firme nu prezintă nici o credibilitate si asta nu din vina celor care le-au administrat, ci din vina celor care au numit politic administratori. Nici un partid nu promovează valori, ci doar interese de clan. Doar Dragos Chitic si Ionel Arsene mai cred în valoarea numitilor pe criterii de clan, si „prietenii stiu de ce“. PSD a anuntat că nu este de acord cu administrarea pietei de către Urban, acesta fiind în insolventă, datorită proastei administrări. De cealaltă parte, Dragos Chitic a anuntat că nu este de acord ca piata să fie administrată de către Locativserv, pe motiv de Jănel Iosub. Pozitia PSD nu a fost făcută publică, cum ar fi fost firesc, de către liderul grupului de consilieri, care nu este în voce, iar când este, nu-l aude nimeni, ci de presedintele Ionel Arsene, de la înăltimea Consiliului Judetean, care acuză conducerea Urban de „interese ascunse“. Care ar fi acele „interese ascunse“ suntem lăsati să ne spargem noi capul, dându-ne cu părerea că ar fi vorba despre renegatul Ioan Fiterău. Singura voce autorizată, care ne luminează, vine tot din ograda Consiliului Judetean, prin vocea actualului senator, doamna Emilia Arcan, de la care aflăm, că „Piata Centrală a fost incendiată“. Că focul a fost pus intentionat la piată, pentru că „acolo a fost spălare de bani sută la sută“. Un raport ISU concluzionează că „incendiul a avut drept cauză un scurt circuit“ si pe cale de consecintă nu există nici un vinovat. Parchetul a efectuat si el o anchetă „severă“ care a avut rolul aghiazmei, iar dosarul penal având ca obiect „infractiunea de distrugere“ a fost clasat imediat în iunie 2015, pe motive de interventie divină. După mintea ISU, dar si a instantei, un scurt circuit are numai cauze naturale, este dat de la Dumnezeu si are loc doar ca efect al proastei gestiuni de către sfântul mucenic Foca.



Premieră natională la atribuirea tarabelor



Întelegem că tot ce este dat de la Dumnezeu nu poate fi pus în discutie de către justitie, dar „declaratia politică“ a doamnei senator Emilia Arcan, în legătură cu „spălarea de bani“, având girul imunitătii, ar cam trebui să constituie sesizare pentru procurorii de caz. Primarul Dragos Chitic este de acord că are asentimentul tuturor pietrenilor, când spune că Piata Centrală ar trebui atribuită în administrare prin licitatie, dar sarcina lui de primar îl obligă să tină seama de două dorinte ale pietrenilor, referitor la piată . Să găsească cel mai bun administrator si să dea în folosintă cât mai repede piata. În logica rezolvării celor două dorinte, firesti ale pietrenilor, primarul Dragos Chitic consideră că urgentarea deschiderii pietei este prioritară dar pentru aceasta se mai poate amâna dorinta găsirii „celui mai bun administrator“. Primarul o tine langa, că administrarea pietei trebuie să revină de drept Urban-ului, ca solutie de provizorat până la licitatie, mizând pe practica noastră mioritică care ne-a învătat că orice provizorat poate avea viată lungă. Împingând Urbanul în fată, domnul primar nu sesizează contradictia flagrantă a intentiei de a deschide cât mai repede piata cu dezideratul „cel mai bun administrator“. Doamne fereste de punerea în operă a revenirii Urbanului la administrarea pietei, dar nu stie primarul că acesta neavând nici o trecere în fata sfântului mucenic Foca se poate repeta minunea ca piata să ia iar foc dinsenin? În deplin spirit civic ar trebui să-i transmitem primarului nostru, pentru linistea lui, că până la licitatie, noi pietrenii mai putem astepta. Nu vom considera că ne este furată bucuria de a cumpăra de Pasti mielul si sparanghelul din noua piată. Unde am asteptat câtiva ani, cumpărând „la bordură“, mai putem astepta câteva săptămâni. Ne vom considera furati numai dacă sub diverse pretexte si pe picior, va fi numit un administrator incompetent. Primarul ne informează că vom fi martorii unei premiere nationale în Piatra Neamt. Consilierii tuturor partidelor vor alcătui o comisie pentru a supraveghea „îndeaproape“ modul cum vor fi închiriate tarabele la comercianti. Măi să fie!. Mai bine comisia respectivă, dacă tot se constituie, să ancheteze „îndeaproape“ cine se face vinovat de incendierea pietei în 2014, că sigur nu sfântul sfintit Foca este vinovatul. Asteptăm să nu ne vândă si comisia asta gogosi cu scurt circuitul din senin, că ne râde si mâtul în nas. Ar bine ca liderii vremelnici ai urbei si ai judetului să retină că pietrenii vor o piată numai pentru interesele lor, nu ca pe vremea primarilor Rotaru si Stefan, când toti pietarii trebuiau să devină propagandisti de partid, mai ales în campaniile electorale, dacă doreau să aibă tarabe în piată. Pietrenii vor o piată cu produse libere de orice constrângeri politice, în care publicitatea audio din difuzoarele pietei să anunte preturile practicate si nu cu cine trebuie să voteze. Pentru o piată liberă, pietrenii sunt dispusi să mai astepte, până la stabilirea administratorului prin licitatie.

