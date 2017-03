Generatia tatoo În mod curent, când vorbim despre modă, gândul ne duce la vestimentatie si la acele modalităti de expresie care sporesc armonia si frumusetea umană. Este de la sine înteles ca nu există domeniu care să nu cunoască manifestări de acest gen. Definitoriu pentru ele este caracterul trecător, mai lung ori mai scurt, în raport cu numeroase circumstante, fiind dislocate, înlocuite cu/de alte modele. Nimic mai adevărat, unele capătă consistentă, suferă metamorfoze si perfectionări, capătă valoare practică si intră în patrimoniul domeniului respectiv, reprezentând, de fapt, pietrele de temelie ale progresului. N-am crâcnit niciodată împotriva acestui mod de manifestare cu larg impact public. M-am lăsat cucerit sau, dimpotrivă, deceptionat. Mi-a fost pe gust? M-am oprit mai mult asupra modelului, ori chiar l-am adoptat. Dacă nu? I-am lăsat pe altii să se bucure de optiunea lor si

n-am cedat ispitei. Gusturile nu se discută, ce-mi este mie pe plac nu este obligatoriu să placă si altora si, bineînteles, invers. N-am agreat pantalonii foarte strâmti (tip Malagamba), dar m-am topit după pantalonul evazat, căruia i-am găsit o elegantă particulară si l-am purtat cât i-a fost sorocul. Aproape că nu există generatie care să nu poată fi caracterizată printr-o manifestare definitorie: generatia în blugi, generatia hippy (ca port si limbaj), generatia rock’n roll, generatia cu cheia la gât, generatia optzecistă, generatia fustelori mini si câte altele. Fată de cele deja exprimate, cineva m-ar putea da ca exemplu de întelepciune. Dar nu vă grabiti, fiindcă spun cu toată sinceritatea că mă apucă toate pandaliile posibile când dau cu ochii de tatuaje. Pur si simplu, sunt revoltat de lipsa de pretuire pentru propria alcătuire dată de natură sau de Dumnezeu. Să mai vorbim despre educatie? Ar fi prea mult. Nu pot să privesc si cu atât mai putin să accept că am în fată o fiintă normală, capabilă de gândire si judecată. Să mă mutilez de bună voie, să mă maculez precum hârtia igienică (evident, folosită) în asemenea hal, în conditiile în care stiu că o fac pentru toata viata? Îmi este greata când sunt nevoit să mă apropii de asemenea persoane, cum nu-mi place să mă aflu aproape de o persoană murdară, neîngrijită, careia îi presimt izul de nespălare. Fiindcă nu poate fi vorba decât de o murdărie care nu se mai duce nici cu săpun, nici cu Persil sau cu alt detergent de marcă. Nu pot să îmi închipui o femeie care să se poată apropia, cu plăcere, de un om murdar, murdărit de tusul intrat în piele. La urma urmei, hai, accept, treaba omului ce-si face un tatuaj discret, pe părtile neexpuse privirii altora. Dar când văd tot felul de bendeaci, capatosi si smilei, care populează toate genurile de showbiz (tehnică a spectacolului), cu beatitudinea întipărită pe figură, care nu mai stiu cum să-si expună bratele înnegrite, de-a dreptul respingătoare, care sugerează înainte de orice murdăria, îmi vine să pun mâna pe telefon. Nu să mă adresez lor, ci celor care permit asemenea aparitii. Să stiu că mi-a dat Dumnezeu o piele curată, albă, netedă si placută la pipăit, care sporeste perfectiunea fiintei omenesti si să mă apuc s-o stric, s-o acopăr cu pete netrebnice, s-o maculez în mod iremediabil, de bună voie si nesilit de nimeni, nu poate însemna decât patologie. Se poate vorbi de o artă a tatuajului? În nici un caz. Eventual ea apartine celui care o practică si care face bani din prostia omenească. Arta are alte întelesuri, se face pe un suportmaterial, inert, cu variante nenumărate, nu pe un organ viu si cu mare rol în existenta noastră. O asemenea acceptiune nu semnifică altceva decât spirit de gloată si de maimutăreală ieftină, lipsa de discernamânt si de cultură elementară, degradantă pentru o persoană dotată cu gândire si judecată. Din nefericire, tocmai spiritul acesta al imitatiei, face ca fenomenul să prolifereze si tot mai multi tineri să-i cadă pradă. Vedeti cum poate omul deveni radical? Nu sunt departe de a cere o lege care să interzică aparitia în spatiul public a persoanelor tatuate. Până atunci... mă multumesc să-i com-pă-ti-mesc!

